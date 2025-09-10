Thứ Tư, 10/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

EVN lý giải thế nào về khoản lỗ hơn 44.000 tỷ muốn tính vào giá điện?

Kiều Linh

10/09/2025, 09:54

Trong báo cáo mới đây, EVN đã lên tiếng lý giải về khoản lỗ 44.000 tỷ mà họ đang muốn tính vào giá bán điện...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương mới đây đề xuất sửa Nghị định 72, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán và phân bổ vào giá điện những khoản chi phí sản xuất, cung ứng chưa được bù đắp từ năm 2022 đến nay.

Khoản này tương ứng với số lỗ khoảng 44.792 tỷ đồng tính tới cuối năm ngoái.

Trước đề xuất sửa đổi Nghị định 72, hầu hết các chuyên gia, bộ ngành đều lên tiếng cho rằng EVN cần làm rõ và hết sức thận trọng trong việc đưa khoản lỗ tính vào giá điện, bởi một thay đổi nhỏ cũng ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, ảnh hưởng ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế.

Trong báo cáo mới đây, EVN đã lên tiếng lý giải về khoản lỗ 44.000 tỷ này.

Theo đó, Tập đoàn này cho biết trong giai đoạn 2022-2023, giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện than, dầu, khí, tỷ giá ngoại tệ tăng cao đột biến do ảnh hưởng của sự kiện địa chính trị Nga- Ukraina và nhu cầu nhiên liệu của giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, cũng trong giai đoạn này, do ảnh hưởng của thời tiết và thủy văn, tỷ trọng sản lượng thủy điện giảm (thủy điện là nguồn điện giá rẻ), vì vậy phải thay thế vào đó là các nguồn điện có giá cao tăng lên.

Năm 2022, giá thành sản xuất kinh doanh điện là 2.032,26 đồng/kWh, trong đó giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.698,45 đ/kWh, bằng 83,57% giá thành, trong khi giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.882,73 đồng/kWh. Như vậy giá bán điện thấp hơn giá thành điện là 149,53 đồng/kWh.

Năm 2023, giá thành sản xuất kinh doanh điện là 2.088,90 đồng/kWh trong đó giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.744,12 đ/kWh, bằng 83,49% giá thành, trong khi giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.953,57 đồng/kWh. Như vậy giá bán điện thấp hơn giá thành điện là 135,33 đồng/kWh.

Sau khi tính toán tổng hợp các số liệu liên quan, các khoản chi phí chưa được tính hoặc chưa được tính đầy đủ trong các lần điều chỉnh giá điện giai đoạn 2022-2023 là khoảng 44.000 tỷ đồng.

Bên cạnh giá bán thấp hơn giá sản xuất, giai đoạn các năm 2020- 2021: nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, EVN đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện, hỗ trợ tiền điện gồm 5 đợt với tổng số tiền 15.233,1 tỷ đồng.

Đối với các đảo Phú Quý, Côn Đảo, Bạch Long vĩ giá thành sản xuất từ 7.000 đ/kWh đến 12.000 đ/kWh, trong khi giá bán điện bình quân theo biểu giá chung toàn quốc khoảng 2.000 đồng/kWh. Chênh lệch doanh thu bán điện và chi phí sản xuất điện sản xuất tại các huyện đảo, xã đảo năm 2022 là -387 tỷ đồng và năm 2023 là -428 tỷ đồng.

EVN còn so sánh giá điện Việt Nam với các nước trên thế giới. Theo thống kê về giá điện bán lẻ cho khách hàng sinh hoạt giai đoạn 2023-2025 tại trang Global Petrol Prices, Việt Nam (7,8 cents/kWh) đứng thứ 42 trong số 144 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong khu vực Đông Nam Á, giá điện Việt Nam cao hơn Lào và Malaysia nhưng thấp hơn nhiều so với Indonesia (9,2 cents/kWh), Thái Lan (12,7 cents/kWh), Philippine (20,3 cents/kWh).

Theo quan điểm của Bộ Công Thương, nếu EVN được bổ sung quy định tính khoản lỗ vào giá, mặt bằng giá điện cuối năm gần như không thay đổi, hoặc chỉ tăng nhẹ 2-5%. Trường hợp tăng 3% từ tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm chỉ tăng thêm khoảng 0,03 điểm phần trăm. Việc điều chỉnh giá điện sẽ được thực hiện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm giữ ổn định kinh tế - xã hội và cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp với người dân.

Tuy nhiên, hầu hết giới chuyên gia đều cho rằng EVN cần phải được một đơn vị độc lập kiểm toán lại, báo cáo chi tiết về các chi phí cấu thành khoản lỗ. 

Từ khóa:

EVN lỗ 44.000 tỷ EVN thua lỗ

Đọc thêm

Thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế, thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”

Thúc đẩy nghiên cứu, sáng chế, thương mại hóa sản phẩm UAV “Made in Vietnam”

Cuộc thi Sáng tạo UAV sẽ hướng tới nhiều ứng dụng hơn nữa trong các ngành công nghiệp khác nhau như vận chuyển tiếp năng lượng, vận chuyển đến các nơi khai thác khí, lấy mẫu thăm dò; ứng dụng UAV trong kinh tế tầm thấp như vận chuyển hàng hóa, giám sát môi trường, y tế, cứu hộ cứu nạn trong các vùng xa…

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

Bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng

121.700 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng dời mang nhãn hiệu Thạch Thảo, 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu để sản xuất băng vệ sinh... bị phát hiện tại cơ sở sản xuất tỉnh Thái Nguyên.

Sắp kiểm toán EVN và Tổng công ty phát điện 2

Sắp kiểm toán EVN và Tổng công ty phát điện 2

Kiểm toán kết quả đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của 3 Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy; quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Triển khai khuyến mãi tập trung để kích cầu cuối năm

Trong bối cảnh sức mua trong nước chưa hoàn toàn phục hồi, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nên một đợt sóng kích cầu mạnh mẽ trước mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán…

Mở “lối” vào khu công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mở “lối” vào khu công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn được coi là “xương sống” của nền kinh tế, đang đối mặt với khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất tại các khu công nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng nền kinh tế tự chủ và chuỗi cung ứng vững mạnh, việc tạo ra không gian và cơ chế để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể “an cư” trong các khu công nghiệp đang trở thành một yêu cầu cấp thiết…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hội nghị BRICS: Ấn Độ và Brazil phát tín hiệu khác nhau về thương mại

Thế giới

2

Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với Việt Nam về phát triển đường sắt tốc độ cao

Nhà đầu tư

3

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

4

Tòa án Tối cao Mỹ đẩy nhanh xử lý vụ thuế đối ứng

Thế giới

5

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: