BMB Steel tiếp tục ghi danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Thứ Hai, 12/01/2026
Khánh Huyền
12/01/2026, 08:00
Tiếp nối hành trình phát triển bền bỉ và tăng trưởng ấn tượng, BMB Steel một lần nữa khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép khi tiếp tục được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 (VNR500).
Ngày 8/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (BMB Steel) đã chính thức được xướng tên trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 (VNR500) – bảng xếp hạng uy tín được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức thường niên.
Ra đời từ năm 2007, VNR500 được xây dựng dựa trên mô hình Fortune 500, đánh giá doanh nghiệp không chỉ qua quy mô doanh thu mà còn thông qua nhiều tiêu chí quan trọng như hiệu quả lợi nhuận, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng và quy mô nhân sự.
Việc góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500 là sự ghi nhận dành cho những doanh nghiệp có năng lực vận hành ổn định, duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, đồng thời thể hiện bản lĩnh và khả năng thích ứng trước các thách thức của thị trường. Không chỉ là thước đo uy tín, VNR500 còn đóng vai trò cầu nối giúp thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với cộng đồng kinh doanh và giới đầu tư trong nước và quốc tế.
Được thành lập từ đầu những năm 2000, BMB Steel từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực kết cấu thép, cung cấp giải pháp tổng thể từ tư vấn thiết kế, gia công đến thi công lắp dựng. Doanh nghiệp sở hữu kinh nghiệm triển khai đa dạng các loại hình công trình như nhà máy, nhà xưởng công nghiệp, kho lạnh, sân bay, trung tâm triển lãm và nhiều dự án kỹ thuật đặc thù.
Với hệ thống nhà máy quy mô lớn, đội ngũ kỹ sư giàu chuyên môn cùng quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, BMB Steel luôn chú trọng tối ưu độ bền, an toàn và hiệu quả sử dụng cho mỗi công trình, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và yêu cầu riêng biệt của từng chủ đầu tư. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã tham gia thi công hàng nghìn dự án tại nhiều quốc gia, từng bước xây dựng uy tín vững chắc với các đối tác trong và ngoài nước, với nhiều công trình tiêu biểu như MRT 7 Station 6, Aeon Mall Cambodia, Cargill, Sailun…
Bước sang năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục thể hiện năng lực vượt trội thông qua loạt dự án quy mô lớn tại cả thị trường nội địa và quốc tế. Tại Việt Nam, BMB Steel đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như Nhà máy Global Hantex (550.000 m2, 14.000 tấn thép), Nhà máy Pandora Production (40.000 m2), dự án Sân bay Long Thành (6.000 tấn thép).
Trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dấu ấn với Nhà máy VinFast tại Indonesia (90.000 m2, 7.000 tấn thép), Nhà máy Firemax Tires Production tại Campuchia (200.000 m2). Đặc biệt, tại Philippines, BMB Steel đã trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn URC – một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu quốc gia – thông qua chuỗi dự án quy mô lớn được triển khai liên tục, khẳng định uy tín và năng lực của thương hiệu Việt trên thị trường khu vực.
Bên cạnh việc duy trì vị thế trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, BMB Steel còn liên tục ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng uy tín như Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA), Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (PROFIT500), Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe công bố và Nơi làm việc tốt nhất châu Á do HR Asia bình chọn. Những thành tích này là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển đúng đắn, năng lực quản trị hiệu quả và niềm tin bền vững mà thị trường, đối tác cũng như người lao động dành cho doanh nghiệp.
Trên nền tảng hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, BMB Steel kiên định theo đuổi định hướng tăng trưởng bền vững, không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với chiến lược mở rộng hệ thống nhà máy, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và chủ động chinh phục các thị trường quốc tế, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu kết cấu thép hàng đầu châu Á, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành xây dựng và nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Tại Lễ công bố Top 5 Công ty Đông dược uy tín năm 2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (Dược Nam Hà) tiếp tục được ghi danh, khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành Đông dược Việt Nam.
Bất chấp hàng loạt khó khăn chưa từng có từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành gỗ Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu vượt mốc 17 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế...
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa chính thức triển khai 7 đoàn công tác nhằm kiểm soát hàng hóa và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đây là nỗ lực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những nguy cơ về hàng giả, hàng lậu và tình trạng găm hàng đẩy giá trong mùa mua sắm cao điểm...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: