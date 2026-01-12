BMB Steel tiếp tục ghi danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Tiếp nối hành trình phát triển bền bỉ và tăng trưởng ấn tượng, BMB Steel một lần nữa khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kết cấu thép khi tiếp tục được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 (VNR500).

Ngày 8/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, Công ty Cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (BMB Steel) đã chính thức được xướng tên trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025 (VNR500) – bảng xếp hạng uy tín được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức thường niên.

Ra đời từ năm 2007, VNR500 được xây dựng dựa trên mô hình Fortune 500, đánh giá doanh nghiệp không chỉ qua quy mô doanh thu mà còn thông qua nhiều tiêu chí quan trọng như hiệu quả lợi nhuận, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng và quy mô nhân sự.

BMB Steel được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500 là sự ghi nhận dành cho những doanh nghiệp có năng lực vận hành ổn định, duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, đồng thời thể hiện bản lĩnh và khả năng thích ứng trước các thách thức của thị trường. Không chỉ là thước đo uy tín, VNR500 còn đóng vai trò cầu nối giúp thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với cộng đồng kinh doanh và giới đầu tư trong nước và quốc tế.

NỀN MÓNG VỮNG VÀNG CHO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Được thành lập từ đầu những năm 2000, BMB Steel từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực kết cấu thép, cung cấp giải pháp tổng thể từ tư vấn thiết kế, gia công đến thi công lắp dựng. Doanh nghiệp sở hữu kinh nghiệm triển khai đa dạng các loại hình công trình như nhà máy, nhà xưởng công nghiệp, kho lạnh, sân bay, trung tâm triển lãm và nhiều dự án kỹ thuật đặc thù.

Với hệ thống nhà máy quy mô lớn, đội ngũ kỹ sư giàu chuyên môn cùng quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, BMB Steel luôn chú trọng tối ưu độ bền, an toàn và hiệu quả sử dụng cho mỗi công trình, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và yêu cầu riêng biệt của từng chủ đầu tư. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã tham gia thi công hàng nghìn dự án tại nhiều quốc gia, từng bước xây dựng uy tín vững chắc với các đối tác trong và ngoài nước, với nhiều công trình tiêu biểu như MRT 7 Station 6, Aeon Mall Cambodia, Cargill, Sailun…

Bước sang năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục thể hiện năng lực vượt trội thông qua loạt dự án quy mô lớn tại cả thị trường nội địa và quốc tế. Tại Việt Nam, BMB Steel đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như Nhà máy Global Hantex (550.000 m2, 14.000 tấn thép), Nhà máy Pandora Production (40.000 m2), dự án Sân bay Long Thành (6.000 tấn thép).

Dự án nhà máy Pandora - Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dấu ấn với Nhà máy VinFast tại Indonesia (90.000 m2, 7.000 tấn thép), Nhà máy Firemax Tires Production tại Campuchia (200.000 m2). Đặc biệt, tại Philippines, BMB Steel đã trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn URC – một trong những doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu quốc gia – thông qua chuỗi dự án quy mô lớn được triển khai liên tục, khẳng định uy tín và năng lực của thương hiệu Việt trên thị trường khu vực.

Dự án nhà máy Vinfast - Indonesia.

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN ĐÁNG TỰ HÀO

Bên cạnh việc duy trì vị thế trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, BMB Steel còn liên tục ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng uy tín như Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA), Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (PROFIT500), Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe công bố và Nơi làm việc tốt nhất châu Á do HR Asia bình chọn. Những thành tích này là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển đúng đắn, năng lực quản trị hiệu quả và niềm tin bền vững mà thị trường, đối tác cũng như người lao động dành cho doanh nghiệp.

Trên nền tảng hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, BMB Steel kiên định theo đuổi định hướng tăng trưởng bền vững, không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với chiến lược mở rộng hệ thống nhà máy, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và chủ động chinh phục các thị trường quốc tế, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu kết cấu thép hàng đầu châu Á, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành xây dựng và nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.