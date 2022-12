Gam màu của năm 2023: Sắc đỏ cho thời điểm bình thường mới

Mở đầu tháng 12, viện màu Pantone đã chính thức công bố gam màu chủ đạo của năm 2023 là sắc đỏ Viva Magenta đầy năng lượng của đấu tranh và chiến thắng. Đây là màu có tác dụng động viên việc trải nghiệm và thể hiện bản thân, thể hiện sự lạc quan, sự đoàn kết và niềm vui - điều thế giới rất cần trong bối cảnh kinh tế đầy thử thách của năm sau. Ngoài ra, sắc đỏ tím còn thể hiện mong muốn tư duy đột phá và đổi mới công nghệ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn sau thời kỳ đại địch.

Viện Pantone là cơ quan màu sắc nổi tiếng thế giới, thuộc tập đoàn đa quốc gia X-Rite, có trụ sở văn phòng đặt tại New Jersey, Mỹ với hơn 50 năm cung cấp các sản phẩm dịch vụ và công nghệ trong khám phá sắc màu và sự sáng tạo. Năm nay, Viện Pantone nhấn mạnh: Viva Magenta hứa hẹn sẽ là màu sắc chào đón tất cả những người có cùng một động lực sống và tinh thần táo bạo, dũng cảm và không sợ hãi. Viva Magenta được mô tả là "tông màu đỏ thẫm có sắc thái" cân bằng giữa ấm áp và mát mẻ, là "một sắc thái độc đáo cho một thời điểm khác thường", Pantone nêu trong thông cáo công bố sắc màu của năm 2023.

Viva Magentađược lấy cảm hứng từ thuốc nhuộm màu đỏ có nguồn gốc từ loài côn trùng nhỏ gọi là cochineals.

Năm 2022, Pantone đã chọn Very Peri đánh dấu lần đầu tiên một màu mới được tạo ra làm màu của năm, thay vì sử dụng màu hiện có. Năm nay là nằm thứ hai Pantone tạo ra một màu sắc mới và đặt với một cái tên thật mỹ miều chứ không còn là màu sắc đơn thuần nữa. Pantone 18-1750 Viva Magenta cũng hứa hẹn sẽ viết nên một câu chuyện rung động mới có nguồn gốc từ tự nhiên với màu sắc gốc là màu đỏ, mang lại hàm ý sức mạnh. Màu Viva Magenta thể hiện lòng can đảm, tạo nên cảm giác sinh động đầy rực rỡ, độc đáo, cùng với thông điệp lạc quan, vui tươi.

Leatrice Eiseman, giám đốc điều hành của Viện màu sắc Pantone, cho biết màu được lấy cảm hứng từ thuốc nhuộm màu đỏ có nguồn gốc từ loài côn trùng nhỏ gọi là cochineals. "Chúng tôi chọn màu Viva Magenta bởi đây là một màu độc đáo phù hợp với một giai đoạn đặc biệt, một giai đoạn có thể khiến chúng ta có những cách nhìn nhận hoàn toàn đổi khác về bản thân và cuộc sống". Nhà phê bình Jason Farago của New York Times nhận xét: "Không choáng ngợp như hồng Barbie, không sang trọng mãnh liệt như thời trang cao cấp của Valentino. Pantone 18-1750 là một sắc thái độc đáo cho một thời điểm khác thường".

Tông màu Viva Magenta được bà Eiseman mô tả là “không ngừng chuyển động”. Đồng thời bà cũng chỉ ra rằng, người ta có thể tìm thấy sắc màu này ở thuốc nhuộm làm từ các thành phần thiên nhiên sử dụng từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Tông màu Viva Magenta đã xuất hiện trên vải vóc và giấy từ thời điểm rất sớm.

Trong hai năm thế giới hứng chịu ảnh hưởng từ đại dịch, Pantone đã chọn những màu khá dễ chịu như Vàng, Xám, Tím nhạt để làm màu chủ đạo cho 2021, 2022, màu sắc đỏ năm nay như đại diện cho mọi thứ đã quay trở lại, vươn lên mạnh mẽ.

Trước bối cảnh chính trị xung đột và các khó khăn về kinh tế toàn cầu, màu sắc mới được cho là sẽ trấn an tinh thần, tạo thêm tự tin và kết nối con người hơn. Sắc đỏ Viva Magenta sẽ khiến người xem cảm thấy như được cổ vũ và khuyến khích làm những việc táo bạo hơn, giúp mọi người dám thử nghiệm những điều mới mẻ, trở nên cởi mở hơn, dũng cảm hơn, vượt ra vùng an toàn của bản thân.

Quá trình lựa chọn Màu Pantone của năm yêu cầu phân tích xu hướng. Các chuyên gia khám phá thế giới để tìm kiếm các giải pháp màu sắc mới - điều này có thể bao gồm ngành công nghiệp giải trí và điện ảnh, bộ sưu tập nghệ thuật và nghệ sĩ mới nổi, thời trang, tất cả các lĩnh vực thiết kế, điểm đến du lịch nổi tiếng, cũng như xu hướng mới trong cuộc sống của toàn hành tinh và các điều kiện kinh tế - xã hội.

James Fox, nhà sử học nghệ thuật Cambridge và là tác giả cuốn The World According to Colour nói với Guardian: "Đây là một lựa chọn tốt và phù hợp trong thời kỳ mà mọi thứ đều xám xịt, tăm tối và u ám, rất nhiều người đã mất hy vọng. Về cơ bản, đó là màu nói về khả năng phục hồi của tinh thần con người". Trước khi trở thành sắc màu chủ đạo của năm 2023, Viva Magenta đã được giới thiệu trong dải màu Pantone từ cách đây ba năm như một sắc màu phụ trợ. Kể từ đó, sắc đỏ này đã được phản ánh trong nhiều sự kiện trong thế giới nghệ thuật.

Từ đôi mắt màu quả mọng đặc trưng của Charlize Theron trong vai nữ anh hùng Marvel Clea, cho đến kiểu trang phục phương Tây quý tộc màu mận của Emily Blunt trong bộ phim The English, hay chiếc áo Gucci màu đỏ tươi mà ca sĩ Harry Styles diện khi đến Venice để tham dự dự buổi ra mắt phim Don’t Worry Darling hay, gần đây, Công nương xứ Wales cũng đã xuất hiện trong một chiếc váy màu đỏ của nhà thiết kế Emilia Wickstead cùng chiếc mũ cùng màu để buổi tiếp đón Tổng thống Nam Phi Ramaphosa... Sắc đỏ này còn rực rỡ trên trang bìa tháng 11 của tạp chí danh giá Vogue với chiếc đầm hoa hồng của Jennifer Lopez.

Trong thiết kế nội thất, tông màu của năm đều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng phòng khách và cách phối màu ngay từ thời điểm được công bố. Xuất thân từ họ màu đỏ, và được lấy cảm hứng từ màu đỏ cánh kiến, các kiến trúc sư cho rằng Viva Magenta nhắc nhở chúng ta rất nhiều về tông màu đất nung rỉ sét đã chiếm lĩnh các căn bếp trên Instagram trong suốt năm qua và sẽ tạo nên xu hướng của năm nay.

Thea Babington-Stitt, Biên tập viên của tạp chí Ideal Home cho biết: “Màu sắc này có vẻ quá ấn tượng đối với một số người nhưng đừng vì thế mà e ngại. Màu đỏ hồng này là sự kết hợp hoàn hảo giữa mát mẻ và ấm áp, gây sốc và nhẹ nhàng, vì vậy ngay cả khi bạn là một người thích sự an toàn thì chắc chắn sẽ có một nơi nào đó trong ngôi nhà có thể dành cho màu này, ví dụ như: kệ trang trí cạnh sô pha, vách tường treo gương trong phòng tắm, lọ hoa, đèn ngủ, ghế thư giãn... Chúng ta có thể kết hợp Viva Magenta với màu xám để có một không gian hiện đại đầy phong cách”.