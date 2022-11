Vé xem show diễn của Taylor Swift lên tới hơn 20.000 USD

Vé xem show diễn The Eras Tour của Taylor Swift bắt đầu được mở bán từ ngày 15/11 trên trang web Ticketmaster. Đại diện của Ticketmaster cho biết show diễn trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2018 của nữ ca sỹ đã thúc đẩy “nhu cầu lớn chưa từng có” của người hâm mộ. Trong đợt mở bán vé dành cho chủ thẻ tín dụng Capital One ngày 16/11, nhiều người đã phải chờ đợi hơn 3 giờ khi xếp hàng trực tuyến để có thể sở hữu tấm vé vào cửa, trong khi một số người khác đã phải bỏ cuộc do không thể kiên nhẫn thêm.

Đến ngày 18/11, công ty bán vé Ticketmaster buộc phải loan báo không còn đủ vé để bán, theo CNBC. “Do nhu cầu cao bất thường trên hệ thống bán vé mà không còn đủ vé để đáp ứng nhu cầu, buổi bán vé cho công chúng xem Taylor Swift – The Eras Tour bị hủy”, Ticketmaster cho hay trên Twitter. Động thái này diễn ra khi giám đốc công ty này loan báo có đến 14 triệu người tranh nhau vào trang web bán vé của họ trước ngày chính thức mở bán, làm trang web này bị nghẽn.

“Trang web này lẽ ra chỉ mở cho khoảng 1,5 triệu người hâm mộ có thể xác minh của Swift và thực tế Ticketmaster đã bán hơn 2 triệu vé”, ông Greg Maffei, tổng giám đốc công ty truyền thông Liberty Media nói với CNBC. “Trong khi đó, nhu cầu vé cho chuyến lưu diễn 52 ngày của siêu sao này có thể lấp đầy tới 900 sân vận động”. Theo công bố chính thức, vé xem chuyến lưu diễn này giá từ 49 đến 450 USD, và vé cao cấp từ 199 đến 899 USD. Nhưng hiện giá vé chợ đen là từ 800 đến hơn 20.000 USD.

Sau khi Ticketmaster công bố ngừng bán vé, trên Stubhub, một website chuyên mua bán lại vé các sự kiện, giá vé tối thiểu tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) là 765 USD, ngồi ở rất xa sân khấu hoặc 11.475 USD khu vé đứng. Ngoài ra, tại sân vận động Soldier (Chicago, Mỹ), giá chào bán đang dao động từ 800 đến 5.000 USD. Đắt đỏ nhất phải kể đến giá vé tại sân vận động Gillette (ngoại ô Boston, Mỹ). Khán giả sẽ phải chi 22.500 USD nếu muốn ngồi hàng đầu hoặc 675 USD cho vị trí ở xa hơn.

Phần lớn nhu cầu xem chuyến lưu diễn này bắt nguồn từ album Midnights lập kỷ lục mà Swift mới phát hành, cũng như việc cô chưa lưu diễn lần nào kể từ chuyến lưu diễn Reputation năm 2018. Cô vắng bóng trên sân khấu một phần làdo đại dịch, làm gián đoạn mô hình tổ chức tour diễn hai năm một lần. Kể từ chuyến lưu diễn gần nhất, việc phát hành bốn album mới và hai dự án thu âm lại album cũ (Red và Fearless) giúp Swift có nhiều lựa chọn bài hát cho tour sắp tới. The Eras Tour cũng được dự đoán sẽ thúc đẩy thêm doanh số và lượt nghe của Midnights.

Album thứ 10 của nữ ca sĩ phát hành ngày 21/10, đạt nhiều kỷ lục sau hai tuần ra mắt: Chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100, nhiều lượt nghe nhất trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu (185 triệu lượt) và đứng thứ ba trong tuần đầu phát hành (549 triệu lượt), doanh số bán đĩa than lớn nhất trong một tuần theo lịch sử Nielsen. Album đã bán được hơn 1,6 triệu bản tại Mỹ và hơn 3 triệu bản tại thị trường quốc tế.

Album Midnights của Taylor Swift đạt nhiều kỷ lục sau hai tuần ra mắt.

Taylor Swift trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 35 tỷ lượt. Cô cũng là người đầu tiên có năm album bán được hơn một triệu bản trong tuần đầu tiên của Nielsen Mỹ. Theo Luminate, đối tượng khách hàng cũng là một phần lý do tạo nên doanh số của Midnights. Thế hệ gen Z chiếm 34% phụ nữ mua đĩa than, khoảng 55% khán giả toàn cầu của Swift là phụ nữ và dưới 60% từ 13 đến 24 tuổi. CEO Rob Jonas của Luminate nói: "Khi xem xét những yếu tố trên cùng sự tăng trưởng của phát trực tuyến, chúng tôi nhận thấy hàng triệu người hâm mộ đã tiêu thụ bản phát hành được mong đợi từ Swift theo nhiều cách".

Ngày 18/11, nữ danh ca 32 tuổi này lên Instagram cho biết “cô đau lòng nhìn thấy sai sót xảy ra mà không biết nhờ ai giúp”. Swift cho hay có nhiều lý do khó mua được vé, và cô đang cố gắng tìm cách cải thiện tình trạng này. “Tôi không biện minh cho bất kỳ ai vì chúng tôi đã hỏi họ nhiều lần rằng họ có đáp ứng nổi nhu cầu lớn như thế hay không và họ bảo đảm với chúng tôi họ lo được”, cô viết nhưng không nêu đích danh Tickermaster.

Theo lịch, chuyến lưu diễn bắt đầu ngày 18/3/2023 ở Glendale, Arizona.