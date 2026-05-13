Chương trình Rồng Vàng 2026: Thúc đẩy kiến tạo, củng cố cộng đồng doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả và ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam

Giải thưởng Rồng Vàng chính là giá trị truyền thông mang lại cho các doanh nghiệp tham gia chương trình cũng như tác động lan tỏa tới các cộng đồng xã hội, tạo sự nhận thức sâu rộng về hoạt động, thành tựu và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam...

Ngày 13 tháng 05 năm 2026, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) – Golden Dragon Awards 2026.

Phát biểu khai mạc tại Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025-2026, ông Đào Quang Bính, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, cho biết sáng kiến Rồng Vàng đã được Thời báo Kinh tế Việt Nam – Vietnam Eocnomic Times phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài khởi xướng từ năm 2001.

Đây là giải thưởng có giá trị cổ vũ tinh thần, tạo động lực cho các doanh nghiệp FDI tiêu biểu cũng như thúc đẩy kiến tạo và củng cố một cộng đồng doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả và ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Cũng theo ông Đào Quang Bính, ngay tại thời điểm khởi xướng, giải thưởng Rồng Vàng đã tạo một sức hút mạnh mẽ đối với các tập đoàn doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam thời điểm đầu những năm 2000. Tại thời điểm đó, các thương hiệu FDI lớn đã vào Việt Nam được khoảng gần 10 năm (từ làn sóng thu hút FDI thứ nhất vào khoảng năm 1991- 1993 sau khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực). Các thương hiệu doanh nghiệp FDI nổi bật lúc bấy giờ phải kể đến như: Toyota, Honda, Mercedes, HSBC, Samsung, Deloitte, Heineken, Cocacola, Chifon, Zamil...

Với vai trò, sứ mệnh là cơ quan báo chí kinh tế trong nước và kinh tế đối ngoại, hoạt động thông tin báo chí luôn theo sát, bám sát nhịp sống kinh tế và hoạt động của các cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời, là cầu nối kết nối thông tin chính sách và thực tiễn, tạo dòng chảy thông tin liên tục và đa chiều giúp các cộng đồng nhà đầu tư, doanh nghiệp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất các cơ chế, chính sách; đồng thời cũng là kênh phản hồi thông tin tới các nhà hoạch định chính sách nhằm tạo sự thông hiểu và hướng đến các nỗ lực chung.

Theo đó, giá trị của giải thưởng Rồng Vàng chính là giá trị truyền thông mang lại cho các doanh nghiệp tham gia chương trình cũng như tác động lan tỏa tới các cộng đồng xã hội, tạo sự nhận thức sâu rộng về hoạt động, thành tựu và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Ông Đào Quang Bính, Tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Bền bỉ trong suốt 25 năm, Thời báo Kinh tế Việt Nam, VnEconomy và Vietnam Economic Times đã khảo sát và vinh danh hàng trăm thương hiệu doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Nhiều thương hiệu đã đi cùng với chương trình trong nhiều năm, có những thương hiệu số lần được vinh danh cũng gần bằng số năm mà chương trình tổ chức. Điều này không chỉ khẳng định uy tín, giá trị của giải thưởng và chương trình mang lại cho các doanh nghiệp mà còn thể hiện sự đón đợi, phấn đấu của doanh nghiệp FDI, để có cơ hội thể hiện các báo cáo và hồ sơ tham gia chương trình năm sau có nhiều điểm tích cực và vượt trội hơn năm trước.

Điều này chính là giá trị của báo chí truyền thông trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững, từ phạm vi doanh nghiệp đến các lĩnh vực, ngành kinh tế và nền kinh tế quốc gia.

Theo đó, trong suốt 25 năm qua, Thời báo Kinh tế Việt Nam không ngừng nỗ lực triển khai nhiều hoạt động bên cạnh giải thưởng Rồng Vàng nhằm tạo thêm cơ hội kết nối và trao đổi giữa các cộng động doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan hoạch định và quản lý chính sách từ trung ương tới các địa phương. Giai đoạn sau này, các hoạt động trao đổi – đối thoại, kết nối chính sách và thực tiễn đã phát triển bao trùm lên hoạt động giải thưởng. Điều này đã mang lại giá trị rất lớn cho hoạt động của doanh ngiệp FDI tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp FDI chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố và Vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025-2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026.

Minh chứng rõ nét là 6 năm qua, Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam đã được kiến tạo và thiết lập nhiều hoạt động, tạo sức hút tham gia và mang lại các giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp FDI. Các cuộc trao đổi trực tiếp của các nhà hoạch định chính sách với lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ tạo sự thông hiểu, đồng thuận, qua đó thúc đẩy thực thi và các cam kết mạnh mẽ hơn, nhằm hướng đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững cho Việt Nam và các nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI.

Dấu mốc 25 năm triển khai một chương trình cộng đồng, có thể nói là một hành trình dài, hàm chứa những nỗ lực bền bỉ của đơn vị tổ chức cũng như các cơ quan đồng hành phối hợp.

"Giai đoạn tới của chương trình Rồng Vàng, chắc chắn sẽ là một hành trình mới, khác biệt và bứt phá hơn. Sứ mệnh phụng sự và đồng hành của chương trình Rồng Vàng với các cộng đồng doanh nghiệp sẽ được phát huy hiệu quả hơn nữa, với cách làm mới, cách tiếp cận mới", ông Đào Quang Bính cho biết.