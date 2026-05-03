Trang chủ Du lịch

Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Nguyễn Thuấn

03/05/2026, 10:21

Giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi cái nóng đầu hè bắt đầu lan rộng, thác Ma Hao tại xã Linh Sơn (Thanh Hoá) trở thành điểm đến lý tưởng cho những hành trình “trốn nắng”. “Bản hòa âm” của nước, rừng và đá mang đến không gian mát lành cùng những trải nghiệm đậm chất thiên nhiên...

Du khách tìm đến thác Ma Hao dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 để “trốn nóng” giữa không gian rừng xanh mát lành.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, khi nắng nóng bắt đầu phủ rộng miền xuôi, thác Ma Hao trở thành điểm hẹn của những bước chân tìm về thiên nhiên. Ẩn mình dưới chân núi Chí Linh, dòng thác không chỉ mang vẻ đẹp nguyên sơ, mát lành mà còn chứa đựng những huyền tích xưa, nhịp sống bản địa và một không gian đủ tĩnh để con người lắng lại giữa đại ngàn.

VỀ ĐẠI NGÀN, CHẠM VÀO "DẢI LỤA" TRẮNG CỦA NÚI RỪNG

Từ trung tâm xã Linh Sơn (huyện Lang Chánh cũ), hành trình đến thác Ma Hao bắt đầu bằng những cung đường quanh co, uốn lượn giữa núi rừng. Hai bên đường, màu xanh của cây rừng trải dài bất tận, thỉnh thoảng xen lẫn những nếp nhà sàn của đồng bào Thái nằm nép mình dưới tán cây. Không khí dần thay đổi theo từng cây số, từ cái oi nóng đặc trưng của miền xuôi chuyển sang sự dịu mát, trong lành.

Tiếng nước đổ bắt đầu vang lên khi còn cách thác một quãng. Ban đầu chỉ là âm thanh mơ hồ, nhưng càng tiến gần, tiếng thác càng rõ ràng, dồn dập, như một “tín hiệu” tự nhiên dẫn lối du khách. Con đường nhỏ dẫn vào thác phủ đầy bóng cây, ánh nắng chỉ kịp len qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Và rồi, thác hiện ra.

Giữa đại ngàn xanh thẳm, dòng nước từ trên cao đổ xuống, trắng xóa, mềm mại như một dải lụa vắt ngang sườn núi. Nước chảy qua từng tầng đá, tạo thành nhiều lớp thác nhỏ nối tiếp nhau, khi mạnh mẽ, dồn dập, khi nhẹ nhàng, róc rách. Bọt nước tung lên, phản chiếu ánh sáng, tạo nên một không gian vừa sống động, vừa thơ mộng.

Không gian xanh mát bao quanh thác Ma Hao mang lại cảm giác thư thái cho du khách

Dưới chân thác, dòng nước trong veo, nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Du khách tìm đến đây trong những ngày nghỉ lễ không chỉ để ngắm cảnh mà còn để hòa mình vào làn nước mát lạnh. Từng nhóm người ngâm mình dưới dòng nước, tiếng cười nói vang lên xen lẫn tiếng thác đổ, tạo nên một bức tranh mùa hè đầy sức sống.

Một số người chọn cách tận hưởng khác, ngồi trên những phiến đá lớn, lặng lẽ quan sát dòng nước chảy, lắng nghe âm thanh của rừng. Ở đó, không có sự vội vã, không có tiếng còi xe hay những cuộc gọi dồn dập. Chỉ có thiên nhiên và con người trong một trạng thái cân bằng hiếm hoi.

Không gian quanh thác như một hệ sinh thái khép kín. Rừng xanh, đá, nước và không khí mát lành hòa quyện, tạo nên cảm giác dễ chịu ngay từ những hơi thở đầu tiên. Những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước từ thác thổi qua, xua tan cái nóng, khiến du khách có cảm giác như đang “trú ẩn” giữa một miền xanh mát.

HUYỀN TÍCH XƯA TRONG DÒNG CHẢY HÔM NAY

Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh sắc, thác Ma Hao còn gắn với một câu chuyện dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ, liên quan đến Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn trong buổi đầu khởi nghĩa.

Theo lời kể của người dân địa phương, vào khoảng thế kỷ XV, khi nghĩa quân bị quân Minh truy đuổi đến khu vực này, một chú chó nhỏ đã liều mình ngăn cản đàn chó săn của địch, tạo điều kiện để nghĩa quân rút lui an toàn. Sau đó, chú chó đã lao mình xuống dòng nước xoáy. Để tưởng nhớ, người dân gọi nơi đây là “Ma Háo” – trong tiếng Thái có nghĩa là “chó ngáp”, rồi dần dần đọc chệch thành Ma Hao như ngày nay.

Ngay từ lối vào thác, một điện thờ nhỏ được dựng lên, quanh năm nghi ngút khói hương. Du khách khi đến đây thường dừng chân, thắp nén hương như một cách thể hiện lòng tri ân với những câu chuyện lịch sử đã gắn bó với vùng đất này.

Chị Ngân Thị Quyến, một người dân sinh sống lâu năm gần khu vực thác, cho biết dòng thác từ lâu đã trở thành một phần ký ức của cộng đồng. “Từ nhỏ đã ra đây tắm suối, bắt cá. Ngày trước ít người biết đến, giờ khách đến đông hơn, bà con cũng có thêm thu nhập. Nhưng ai cũng nhắc nhau giữ rừng, giữ nước, không để thác bị phá đi cái vẻ vốn có”, chị Ngân chia sẻ.

Không gian yên bình tại thác Ma Hao tạo điểm nhấn cho du lịch sinh thái xứ Thanh.

Sự phát triển của du lịch mang đến những thay đổi nhất định. Những hàng quán nhỏ mọc lên ven lối đi, các dịch vụ gửi xe, ăn uống, nghỉ chân dần hình thành. Tuy nhiên, so với nhiều điểm du lịch khác, nơi đây vẫn giữ được sự chừng mực. Không có quá nhiều công trình bê tông hóa, không gian thiên nhiên vẫn là yếu tố chủ đạo.

Trong dòng người tìm đến thác dịp lễ, chị Nguyễn Thu Trang (du khách đến từ Hà Nội) cho rằng điều khiến nơi này trở nên đặc biệt chính là cảm giác gần gũi với thiên nhiên. “Nhiều chỗ du lịch giờ đông và ồn ào quá, nhưng ở đây vẫn còn sự yên bình. Nước rất mát, cảnh đẹp mà không bị can thiệp nhiều. Đến đây thấy dễ chịu và thư giãn thật sự”, chị chia sẻ.

Sự hòa quyện giữa rừng, đá và nước tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của thác Ma Hao.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm tắm suối, nhiều du khách còn kết hợp dã ngoại, khám phá rừng, tìm hiểu đời sống của đồng bào Thái. Những nếp nhà sàn, những món ăn giản dị, những câu chuyện đời thường… tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây như một khoảng lặng cần thiết. Một điểm đến không chỉ để check-in hay vui chơi, mà còn để cảm nhận, để lắng nghe và để hiểu hơn về mối liên kết giữa thiên nhiên, lịch sử và con người.

Và có lẽ, chính sự giao hòa ấy đã khiến thác Ma Hao không chỉ là một điểm du lịch, mà trở thành một trải nghiệm, nơi mỗi bước chân rời đi đều mang theo một chút dư âm của đại ngàn xứ Thanh.

Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày

Tháng 4/2026: Du lịch Khánh Hòa tăng trưởng doanh thu gần 47%

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 với thông điệp Khát vọng vươn xa

Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế “bội thu”, với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…

Tối 30/4, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường biển, đánh dấu lần đầu tiên hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phối hợp tổ chức. Với chủ đề "Hải Tiến - Khát vọng vươn xa"…

Việc quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của Vườn quốc gia Ba Vì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp, môi trường, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan.

Ước tính riêng tháng 4/2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 900.000 lượt khách lưu trú, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 350.000 lượt, tăng 40,2%, khách nội địa khoảng 550.000 lượt, tăng 26,9%...

Số liệu từ đầu năm 2026 cho thấy ngành du lịch tại Thái Lan có sự sụt giảm mạnh so với dự báo. Thay vì tuân theo các quy luật thông thường gắn liền với từng thời điểm trong năm, sự suy giảm này cho thấy mùa thấp điểm năm nay đã đến sớm...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Nhật Bản cập nhật FOIP, mở rộng không gian hợp tác chiến lược với Việt Nam

Những quốc gia đang nợ IMF nhiều nhất, Argentina và Ukraine dẫn đầu

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

[Bài 4]: Phát triển hạ tầng – mở ra không gian phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

