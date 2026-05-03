Thác Ma Hao “bản hòa âm” giữa đại ngàn xứ Thanh

Giữa kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi cái nóng đầu hè bắt đầu lan rộng, thác Ma Hao tại xã Linh Sơn (Thanh Hoá) trở thành điểm đến lý tưởng cho những hành trình “trốn nắng”. “Bản hòa âm” của nước, rừng và đá mang đến không gian mát lành cùng những trải nghiệm đậm chất thiên nhiên...
Kỳ nghỉ lễ
30/4 – 1/5 năm nay, khi nắng nóng bắt đầu phủ rộng miền xuôi, thác Ma Hao trở
thành điểm hẹn của những bước chân tìm về thiên nhiên. Ẩn mình dưới chân núi
Chí Linh, dòng thác không chỉ mang vẻ đẹp nguyên sơ, mát lành mà còn chứa đựng
những huyền tích xưa, nhịp sống bản địa và một không gian đủ tĩnh để con người
lắng lại giữa đại ngàn.
VỀ ĐẠI NGÀN, CHẠM VÀO "DẢI LỤA" TRẮNG CỦA NÚI RỪNG
Từ trung tâm xã Linh Sơn (huyện Lang Chánh cũ), hành trình đến thác Ma Hao bắt đầu bằng những cung đường
quanh co, uốn lượn giữa núi rừng. Hai bên đường, màu xanh của cây rừng trải dài
bất tận, thỉnh thoảng xen lẫn những nếp nhà sàn của đồng bào Thái nằm nép mình
dưới tán cây. Không khí dần thay đổi theo từng cây số, từ cái oi nóng đặc trưng
của miền xuôi chuyển sang sự dịu mát, trong lành.
Tiếng nước đổ
bắt đầu vang lên khi còn cách thác một quãng. Ban đầu chỉ là âm thanh mơ hồ,
nhưng càng tiến gần, tiếng thác càng rõ ràng, dồn dập, như một “tín hiệu” tự
nhiên dẫn lối du khách. Con đường nhỏ dẫn vào thác phủ đầy bóng cây, ánh nắng
chỉ kịp len qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Và rồi, thác
hiện ra.
Giữa đại
ngàn xanh thẳm, dòng nước từ trên cao đổ xuống, trắng xóa, mềm mại như một dải
lụa vắt ngang sườn núi. Nước chảy qua từng tầng đá, tạo thành nhiều lớp thác nhỏ
nối tiếp nhau, khi mạnh mẽ, dồn dập, khi nhẹ nhàng, róc rách. Bọt nước tung
lên, phản chiếu ánh sáng, tạo nên một không gian vừa sống động, vừa thơ mộng.
Dưới chân
thác, dòng nước trong veo, nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Du khách tìm đến đây
trong những ngày nghỉ lễ không chỉ để ngắm cảnh mà còn để hòa mình vào làn nước
mát lạnh. Từng nhóm người ngâm mình dưới dòng nước, tiếng cười nói vang lên xen
lẫn tiếng thác đổ, tạo nên một bức tranh mùa hè đầy sức sống.
Một số người
chọn cách tận hưởng khác, ngồi trên những phiến đá lớn, lặng lẽ quan sát dòng
nước chảy, lắng nghe âm thanh của rừng. Ở đó, không có sự vội vã, không có tiếng
còi xe hay những cuộc gọi dồn dập. Chỉ có thiên nhiên và con người trong một trạng
thái cân bằng hiếm hoi.
Không gian
quanh thác như một hệ sinh thái khép kín. Rừng xanh, đá, nước và không khí mát
lành hòa quyện, tạo nên cảm giác dễ chịu ngay từ những hơi thở đầu tiên. Những
cơn gió nhẹ mang theo hơi nước từ thác thổi qua, xua tan cái nóng, khiến du
khách có cảm giác như đang “trú ẩn” giữa một miền xanh mát.
HUYỀN TÍCH XƯA TRONG DÒNG CHẢY HÔM NAY
Không chỉ
gây ấn tượng bởi cảnh sắc, thác Ma Hao còn gắn với một câu chuyện dân gian được
lưu truyền qua nhiều thế hệ, liên quan đến Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn trong
buổi đầu khởi nghĩa.
Theo lời kể
của người dân địa phương, vào khoảng thế kỷ XV, khi nghĩa quân bị quân Minh
truy đuổi đến khu vực này, một chú chó nhỏ đã liều mình ngăn cản đàn chó săn của
địch, tạo điều kiện để nghĩa quân rút lui an toàn. Sau đó, chú chó đã lao mình
xuống dòng nước xoáy. Để tưởng nhớ, người dân gọi nơi đây là “Ma Háo” – trong
tiếng Thái có nghĩa là “chó ngáp”, rồi dần dần đọc chệch thành Ma Hao như ngày
nay.
Ngay từ lối
vào thác, một điện thờ nhỏ được dựng lên, quanh năm nghi ngút khói hương. Du
khách khi đến đây thường dừng chân, thắp nén hương như một cách thể hiện lòng
tri ân với những câu chuyện lịch sử đã gắn bó với vùng đất này.
Chị Ngân Thị
Quyến, một người dân sinh sống lâu năm gần khu vực thác, cho biết dòng thác từ
lâu đã trở thành một phần ký ức của cộng đồng. “Từ nhỏ đã ra đây tắm suối, bắt
cá. Ngày trước ít người biết đến, giờ khách đến đông hơn, bà con cũng có thêm
thu nhập. Nhưng ai cũng nhắc nhau giữ rừng, giữ nước, không để thác bị phá đi
cái vẻ vốn có”, chị Ngân chia sẻ.
Sự phát triển
của du lịch mang đến những thay đổi nhất định. Những hàng quán nhỏ mọc lên ven
lối đi, các dịch vụ gửi xe, ăn uống, nghỉ chân dần hình thành. Tuy nhiên, so với
nhiều điểm du lịch khác, nơi đây vẫn giữ được sự chừng mực. Không có quá nhiều
công trình bê tông hóa, không gian thiên nhiên vẫn là yếu tố chủ đạo.
Trong dòng
người tìm đến thác dịp lễ, chị Nguyễn Thu Trang (du khách đến từ Hà Nội) cho rằng
điều khiến nơi này trở nên đặc biệt chính là cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
“Nhiều chỗ du lịch giờ đông và ồn ào quá, nhưng ở đây vẫn còn sự yên bình. Nước
rất mát, cảnh đẹp mà không bị can thiệp nhiều. Đến đây thấy dễ chịu và thư giãn
thật sự”, chị chia sẻ.
Không chỉ dừng
lại ở trải nghiệm tắm suối, nhiều du khách còn kết hợp dã ngoại, khám phá rừng,
tìm hiểu đời sống của đồng bào Thái. Những nếp nhà sàn, những món ăn giản dị,
những câu chuyện đời thường… tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa đặc trưng,
góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá.
Giữa nhịp sống
hiện đại, nơi đây như một khoảng lặng cần thiết. Một điểm đến không chỉ để
check-in hay vui chơi, mà còn để cảm nhận, để lắng nghe và để hiểu hơn về mối
liên kết giữa thiên nhiên, lịch sử và con người.
Và có lẽ,
chính sự giao hòa ấy đã khiến thác Ma Hao không chỉ là một điểm du lịch, mà trở
thành một trải nghiệm, nơi mỗi bước chân rời đi đều mang theo một chút dư âm của
đại ngàn xứ Thanh.
Huế lập đỉnh doanh thu vé di sản dịp lễ, vượt 4,2 tỷ đồng/ngày
Sự bùng nổ lượng khách trong dịp 30/4 - 1/5 đã giúp du lịch Huế “bội thu”, với doanh thu vé tham quan di tích chạm ngưỡng cao kỷ lục, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương…
