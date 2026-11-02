Hà Nội sẽ định kỳ công bố danh sách dự án xanh, đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và ESG

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp danh mục các dự án thuộc phạm vi quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời tham mưu UBND Thành phố công bố danh sách các dự án này định kỳ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm...

Hà Nội triển khai hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị. Ảnh: Thanh Hằng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 6035/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Theo đó, Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg; hướng dẫn thực hiện các quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước về môi trường, nông nghiệp đối với tiêu chí về các dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường.

Thành phố yêu cầu sở tổng hợp danh mục các dự án thuộc phạm vi Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật thông tin về dự án theo quy định.

Sở có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố công bố định kỳ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố danh sách dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.

Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá độc lập thuộc lĩnh vực quản lý về nông nghiệp, môi trường; kiểm tra, giám sát việc duy trì tiêu chí đối với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn theo chức năng quản lý về nông nghiệp và môi trường theo quy định.

Theo Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện dự án được xác định là dự án xanh hoặc dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và có báo cáo áp dụng khung tiêu chuẩn ESG sẽ là căn cứ để xem xét, hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Về phía Sở Tài chính, UBND thành phố giao chủ trì cập nhật kết nối liên thông dữ liệu các dự án vào hệ thống dữ liệu quản lý về đầu tư theo quy định của pháp luật; thực hiện nội dung áp dụng khung tiêu chuẩn quản trị. Xem xét về nguồn lực tài chính, khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo phân cấp và các cơ chế huy động nguồn lực tài chính khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các chương trình, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và các hoạt động có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách và các nguồn lực hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính cũng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá độc lập được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra kiểm toán xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát việc duy trì tiêu chí đối với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Sở Công Thương được yêu cầu chủ trì triển khai thực hiện Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg với các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, năng lượng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó cung cấp thông tin, theo dõi, hướng dẫn đánh giá về nội dung liên quan đến tiêu chí dự án về năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo; dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá độc lập được thực hiện theo quy định về kiểm tra, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan theo lĩnh vực quản lý. Đồng thời kiểm tra giám sát việc duy trì tiêu chí đối với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn theo chức năng quản lý về năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo theo quy định.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Quyết định với các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng vật liệu, công nghệ và giải pháp xây dựng theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và phát triển bền vững. Cung cấp thông tin, theo dõi, hướng dẫn đánh giá về các nội dung liên quan đến tiêu chí dự án xanh, dự án tuần hoàn liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý.