Hà Nội sẽ định kỳ công bố danh sách dự án xanh, đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và ESG
TTùng Dương
Chọn cỡ chữ
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp danh mục các dự án thuộc phạm vi quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời tham mưu UBND Thành phố công bố danh sách các dự án này định kỳ vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm...
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường vừa ký ban hành
Công văn số 6035/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số
46/2026/QĐ-TTg ngày 17/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn xác định dự án
xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường,
xã hội, quản trị (ESG).
Theo đó, Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường là
cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tổ chức
tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg; hướng dẫn thực hiện
các quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước về môi trường, nông nghiệp đối với
tiêu chí về các dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung
tiêu chuẩn môi trường.
Thành phố yêu cầu sở tổng hợp danh mục các dự án thuộc phạm
vi Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định;
phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật thông tin về dự án theo quy định.
Sở có trách nhiệm tham mưu UBND Thành phố công bố định kỳ
vào ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố
danh sách dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu
chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.
Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm
đối với hoạt động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ
chức đánh giá độc lập thuộc lĩnh vực quản lý về nông nghiệp, môi trường; kiểm
tra, giám sát việc duy trì tiêu chí đối với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí
tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn theo chức năng quản lý về nông nghiệp và
môi trường theo quy định.
Về phía Sở Tài chính, UBND thành phố giao chủ trì cập nhật kết
nối liên thông dữ liệu các dự án vào hệ thống dữ liệu quản lý về đầu tư theo
quy định của pháp luật; thực hiện nội dung áp dụng khung tiêu chuẩn quản trị.
Xem xét về nguồn lực tài chính, khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo phân cấp
và các cơ chế huy động nguồn lực tài chính khác theo quy định của pháp luật để
thực hiện các chương trình, dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và các
hoạt động có liên quan.
Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến về cơ
chế, chính sách tài chính, ngân sách và các nguồn lực hỗ trợ đối với doanh nghiệp,
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Sở Tài chính
cũng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt
động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá
độc lập được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra kiểm toán xử lý
vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao;
kiểm tra, giám sát việc duy trì tiêu chí đối với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu
chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Sở Công Thương được yêu cầu chủ trì triển khai thực hiện Quyết
định số 46/2026/QĐ-TTg với các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng; công nghiệp chế
biến, chế tạo và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, tuyên truyền
cho các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, năng lượng, công nghiệp, thương mại,
dịch vụ theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó cung cấp thông tin, theo dõi, hướng dẫn đánh giá
về nội dung liên quan đến tiêu chí dự án về năng lượng; công nghiệp chế biến,
chế tạo; dự án cộng sinh công nghiệp, liên kết tuần hoàn thuộc lĩnh vực quản lý
chuyên ngành.
Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động
xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá độc
lập được thực hiện theo quy định về kiểm tra, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên
quan theo lĩnh vực quản lý. Đồng thời kiểm tra giám sát việc duy trì tiêu chí đối
với dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn
theo chức năng quản lý về năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo theo quy định.
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Quyết định với các dự án
thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các
lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức,
cá nhân trong việc sử dụng vật liệu, công nghệ và giải pháp xây dựng theo hướng
tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và phát triển bền vững. Cung cấp thông
tin, theo dõi, hướng dẫn đánh giá về các nội dung liên quan đến tiêu chí dự án
xanh, dự án tuần hoàn liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng thuộc lĩnh vực
quản lý.
Theo Quyết định số 46/2026/QĐ-TTg, dự án xanh là dự án đáp ứng
các tiêu chí sau: thuộc loại hình dự án, có mục tiêu và đồng thời đáp ứng yêu cầu
quy định. Tại Phụ lục tiêu chí đối với dự án xanh ban hành đã nêu rõ các yêu cầu với
10 loại hình dự án lĩnh vực năng lượng; 3 loại hình dự án lĩnh vực giao thông vận
tải; 2 loại hình dự án lĩnh vực xây dựng; 3 loại hình dự án lĩnh vực tài nguyên
nước; 12 loại hình dự án lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và bảo tồn
đa dạng sinh học; 6 loại hình dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và 9 loại
hình dự án lĩnh vực dịch vụ môi trường.
Đối với dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn
có 8 nhóm loại hình dự án thiết kế, sản xuất tuần hoàn; 2 loại hình dự án sử dụng
tuần hoàn; 5 loại hình dự án phục hồi tài nguyên; 4 loại hình dự án cộng sinh
công nghiệp, liên kết tuần hoàn.
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh
doanh thực hiện dự án được xác định là dự án xanh hoặc dự án đáp ứng tiêu chí
tuần hoàn và có báo cáo áp dụng khung tiêu chuẩn ESG sẽ là căn cứ để xem xét, hỗ
trợ lãi suất theo quy định.
Đây là mô hình tích hợp, kết nối việc phân loại chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình với thu gom, tái chế và vận chuyển phần chất thải không thể tái chế đến nhà máy xi măng để đồng xử lý. Nhà máy xi măng có thể tiếp nhận, sử dụng phần chất thải không thể tái chế làm nguồn nguyên liệu, nhiên liệu thay thế, qua đó giảm lượng rác phải chôn lấp và góp phần hạn chế phát thải khí nhà kính...
Trước yêu cầu phát triển bền vững, các mô hình khởi nghiệp xanh ngày càng đa dạng, tập trung vào chế biến nông sản, khai thác nguyên liệu bản địa, tận dụng phụ phẩm và ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng giá trị kinh tế, đồng thời giảm tác động đến môi trường...
Các báo cáo của Liên Hợp Quốc khẳng định chính sách xanh đang thúc đẩy kinh tế toàn cầu nhưng cảnh báo tốc độ cắt giảm phát thải vẫn chậm tiến độ, đặt trọng tâm tháo gỡ lên vai hội nghị sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ...
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã đạt mức cao chưa từng thấy vào năm 2025, điều này có khả năng làm hành tinh nóng lên hơn nữa và dẫn đến nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan hơn...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...