Hà Nội trích 55 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 10

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Ngày 30/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1101/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Cụ thể, Hà Nội trích số tiền 55 tỷ đồng từ Quỹ "Cứu trợ" Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để hỗ trợ nhân dân 5 tỉnh (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa) để khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống.
Trong đó, Hà Nội hỗ trợ tỉnh Nghệ An 15 tỷ đồng, Hà Tĩnh 15 tỷ đồng, Quảng Trị 10 tỷ đồng, Ninh Bình 10 tỷ đồng, Thanh Hóa 5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 tỉnh nói trên.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 5 tỉnh trên triển khai kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và thông tin kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Trước đó trong ngày 30/9, Thành ủy Hà Nội đã có thông báo về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương việc hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 năm 2025 gây ra theo đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển thư thăm hỏi của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh và kịp thời thực hiện các thủ tục chuyển tiền hỗ trợ theo đúng mục đích, quy định để triển khai công tác hỗ trợ tại địa phương chịu ảnh hưởng cơn bão số 10 năm 2025 gây ra.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
