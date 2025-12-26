Thiếu tướng Nguyễn Thành Long được biệt phái làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Hà, sinh ngày 27/4/1975, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, sinh ngày 2/8/1978, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhìn nhận, các đồng chí Trần Thanh Hà, Nguyễn Thành Long là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí, môi trường công việc, có bề dày thực tiễn, nhiều kinh nghiệm, thành tích trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, quyết liệt, trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.