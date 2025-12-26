TP. Hồ Chí Minh: Sở Công Thương thông tin về nguồn cung CNG cho xe buýt công cộng đầu năm 2026

Trước những thông tin về việc dừng cấp khí nén thiên nhiên dẫn đến nguy cơ khoảng 500 xe buýt phải tạm ngừng hoạt động, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp đã phản hồi…

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chiều 25/12, ông Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh), đã trao đổi về những băn khoăn liên quan đến khả năng gián đoạn nguồn cung khí nén thiên nhiên (CNG) cho xe buýt công cộng vào đầu năm 2026.

Theo ông Hiếu, thành phố hiện có 3 trạm nạp khí CNG phục vụ hoạt động xe buýt công cộng, do hai doanh nghiệp đầu tư và vận hành. Cụ thể, Công ty cổ phần CNG Việt Nam sở hữu 1 trạm nạp và Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam (KMN) quản lý 2 trạm còn lại.

Trước thông tin cho rằng Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), sẽ dừng cấp khí cho KMN từ ngày 1/1/2026, dẫn đến nguy cơ khoảng 500 xe buýt sử dụng CNG trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phải tạm ngừng hoạt động, Sở Công Thương thành phố khẳng định đến thời điểm hiện nay chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào từ các doanh nghiệp sở hữu trạm nạp về việc ngừng cung cấp khí. Sở đã có văn bản gửi công ty KMN và đề nghị doanh nghiệp báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của các trạm nạp CNG phục vụ xe buýt công cộng.

Ông Hiếu cho biết thêm, trước đó Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi PV GAS đề nghị hỗ trợ nguồn cung CNG nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn. Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp cùng ý kiến từ Sở Xây dựng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, đánh giá và kiến nghị Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh các giải pháp phù hợp, qua đó bảo đảm ổn định nguồn cung khí phục vụ xe buýt công cộng trong thời gian tới.

Cùng ngày, PV GAS D cho biết doanh nghiệp luôn tuân thủ đầy đủ các cam kết và quy định trong hợp đồng mua bán khí thiên nhiên với các khách hàng. Trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm tự nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, khí thiên nhiên hằng năm được ưu tiên cho sản xuất điện. Trong trường hợp cần thiết, sản lượng khí cấp cho các hộ tiêu thụ khác có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Để chủ động bảo đảm nguồn cung ổn định, PV GAS D đã triển khai bổ sung nguồn khí nhập khẩu, đồng thời từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng khí thiên nhiên đa phương thức, bao gồm đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, qua đó cung cấp các giải pháp năng lượng tích hợp trên phạm vi cả nước.

PV GAS D nhấn mạnh cam kết bảo đảm đủ nguồn khí thiên nhiên cho các khách hàng theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và định hướng ưu tiên cấp khí cho sản xuất điện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng cung cấp khí thiên nhiên nhập khẩu cho các khách hàng có nhu cầu, nhằm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn và liên tục.

Từ năm 2024, PV GAS và PV GAS D đã triển khai gói giải pháp năng lượng tối ưu theo mô hình kinh doanh tích hợp, cung cấp đa dạng sản phẩm gồm khí thiên nhiên (NG/khí thấp áp), CNG, LNG và LPG. Các loại nhiên liệu này có khả năng thay thế linh hoạt cho nhau, giúp khách hàng chủ động lựa chọn nguồn cung phù hợp, ổn định và bảo đảm chất lượng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, cho biết Trung tâm đã làm việc với các sở, ngành liên quan, các đơn vị cung cấp nhiên liệu và doanh nghiệp vận tải để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng cung cấp CNG. Do đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nguồn cung nhiên liệu cho xe buýt công cộng sẽ luôn được bảo đảm.

Theo ông Dũng, quá trình phối hợp, trao đổi thường xuyên và chủ động giữa Trung tâm, Sở Xây dựng và các nhà cung cấp nhiên liệu đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Các đơn vị hiện đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng cung cấp khí cho năm 2026, qua đó bảo đảm việc cung ứng CNG cho xe buýt công cộng được duy trì ổn định. “Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng trong năm 2026 sẽ diễn ra bình thường, không có nguy cơ ngừng hoạt động như những lo ngại trước đó”, ông Dũng nhấn mạnh.