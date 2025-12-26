Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Trong ngày 26/12, sau 2-3 nhịp điều chỉnh, tuỳ từng thương hiệu, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ghi nhận mức tăng từ 200 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán…

Trong phiên sáng nay (26/12/2025), hầu hết giá giao dịch vàng miếng SJC tại hầu hết các hệ thống lớn đều ghi nhận 2 nhịp tăng xen nhưng vẫn ghi nhận tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 157,6 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 159,6 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (25/12).

Tuy nhiên, chỉ trong 15 phút mở cửa, giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 157,2 triệu – 159,2 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm trong phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/12, giá vàng miếng tại các đơn vị trên đồng loạt ghi nhận mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 2 nhịp tăng giảm đan xen, đóng cửa phiên sáng, Phú Quý là đơn vị ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp nhất thị trường khi niêm yết ở mức 156,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra vẫn niêm yết ở mức 159,2 triệu. So với giá chốt phiên 25/12, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý cũng tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này cũng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng ở mức 159,2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng SJC mua vào đặt ở mức 157,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/12, giá vàng miếng mua vào tăng 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng miếng bán ra tăng 400 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên, tại TP.Hồ Chí Minh, mở cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá vàng miếng bán ra ở mức 158,8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 25/12. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tăng 100 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 157,6 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua vào vàng miếng tăng 600 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 800 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tiếng, Mi Hồng điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 158 triệu – 159,2 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 26/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn với biên độ tăng mạnh hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 200 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, có 2 doanh nghiệp không điều chỉnh giá mua, bán vàng nhẫn so với giá chốt phiên 25/12.

DOJI và PNJ vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 154 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 157 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 25/12, giá vàng nhẫn tại hai đơn vị này vẫn giữ nguyên.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn đồng loạt ghi nhận ở mức 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với vàng miếng, mức chênh lệch phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 1,2 triệu đồng/lượng, giảm từ mức 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần (22/12).

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này niêm yết ở mức 152,8 triệu – 155,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với vàng nhẫn tròn trơn với tổng mức tăng là 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 155,8 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng. Chỉ sau 20 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 156,2 triệu – 159,2 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Sau ba nhịp tăng giảm đan xen, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 156,2 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 159,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 26/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Với mức giá đóng cửa, Phú Quý chốt ở 155,2 triệu – 158,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), so với giá chốt phiên 25/12, tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mua, bán vàng nhẫn ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 25/12. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.