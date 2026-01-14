Hà Nội: Trong năm 2026, tăng cường kiểm tra các công trình có nhiều nguy cơ mất an toàn lao động

Trong năm 2026, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra đối với các cơ sở có nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động; các công trình xây dựng trọng điểm và xây dựng nhà ở riêng lẻ...

Theo Kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh lao động TP. Hà Nội năm 2026 vừa ban hành, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đặt mục tiêu đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.

100% các cơ sở có nguy cơ cao mất an toàn lao động triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch bệnh.

Hàng năm, trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện, lao động phi kết cấu, các làng nghề…).

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong tình hình mới.

Đảm bảo 100% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại các cơ sở đông lao động, cơ sở lao động tiếp xúc với yếu tố có hại, yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tập huấn, cập nhật về sơ cứu, cấp cứu.

Trên 50% người lao động làm việc tại cơ sở lao động có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hướng dẫn khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp; trên 50% cơ sở lao động có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp được hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đảm bảo 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Triển khai lồng ghép dịch vụ y tế lao động cơ bản, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động…

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, giao Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động của một số tổng công ty và các công ty trong cụm, khu công nghiệp.

Tổ chức các lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, chú trọng kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động; các công trình xây dựng trọng điểm và xây dựng nhà ở riêng lẻ, xử lý nghiêm các công trình vi phạm theo quy định.

Nội dung kiểm tra bao gồm: về việc ký hợp đồng lao động với người lao động; việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cấp phát và sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân khi làm việc, nhận diện đánh giá các nguy cơ rủi ro; việc lắp dựng và sử dụng giàn giáo, sàn công tác, sử dụng máy, thiết bị; các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trình…