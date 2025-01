Hàn Quốc nỗ lực “hồi sinh” ngành du lịch

Một tuần sau vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng, lượng hành khách hủy vé tăng cao, Jeju Air tuyên bố sẽ cắt giảm 188 chuyến bay quốc tế khởi hành từ Busan trong quý 1/2025 và sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm tổng thể trong tuần này nhằm “nâng cao sự ổn định trong vận hành”.

Nhiều khả năng số chuyến bay khởi hành từ Incheon - cửa ngõ chính của Hàn Quốc, sẽ bị Jeju Air cắt giảm nhiều nhất. Tổng số chuyến bay cắt giảm của hãng trong quý đầu tiên của năm 2025 dự kiến lên tới khoảng 1.900. Theo New York Times, trong bối cảnh áp lực từ cả thị trường và chính phủ ngày càng tăng, hãng hàng không này phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là khôi phục lòng tin của khách hàng cũng như cải thiện các quy trình vận hành để đảm bảo an toàn trong tương lai.

Vào thứ năm tuần trước, một lãnh đạo của Jeju Air khẳng định rằng công ty vẫn đang tiến hành các kế hoạch mở rộng, bao gồm thỏa thuận mua tới 40 máy bay mới từ Boeing trong những năm tới. Động thái này nhằm hiện đại hóa đội bay của Jeju Air, đồng thời tận dụng kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ các hãng hàng không giá rẻ để giảm thiểu nguy cơ độc quyền từ sự hợp nhất giữa Korean Air và Asiana Airlines. Chính phủ cho biết sẽ ưu tiên các hãng hàng không giá rẻ khi phân bổ các tuyến quốc tế mới từ Hàn Quốc đến châu Âu và châu Á.

Jeju Air tuyên bố sẽ cắt giảm 15% các chuyến bay đến tháng 3 nhằm “nâng cao sự ổn định trong vận hành”.

Với thị trường khách quốc tế, ngành du lịch Hàn Quốc vốn đang phải đối mặt với nhiều “sóng gió” do tình hình bất ổn chính trị sau tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 3/12. Diễn biến này đã buộc chính phủ nhiều nước như Trung Quốc, Australia, Mỹ, Canada, Anh... đưa ra khuyến cáo công dân không tham gia vào các hoạt động chính trị khi đến Hàn Quốc du lịch thời gian này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul nhắc nhở công dân nước này tránh xa các hoạt động chính trị tại Hàn Quốc sau khi hàng nghìn người xuống đường biểu tình trong nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol bị thất bại. "Công dân Trung Quốc đang sinh sống hoặc đến thăm Hàn Quốc nên tránh xa các cuộc biểu tình chính trị địa phương và những nơi đông người. Không phát biểu chính trị công khai, chú ý đến việc kiểm soát giao thông do các cuộc biểu tình gây ra và đảm bảo an toàn cá nhân và an toàn khi đi lại", đại sứ quan đăng một bài viết khuyến cáo trên mạng xã hội.

Tương tự, từ đầu tháng 12/2024, một số chính phủ gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore, Bỉ, Australia... cũng ban hành các khuyến cáo dành cho du khách khi đến Hàn Quốc du lịch. Trong phiên bản cập nhật trên website hôm 3/1, chính phủ Canada vẫn tiếp tục giữ nguyên khuyến cáo công dân nước này nên thận trọng, tránh xa và không tham gia vào các cuộc biểu tình, tụ tập đông người, theo dõi thông tin và tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và hãy lưu thông tin liên lạc của đại sứ quán để có thể nhanh chóng tiếp cận khi cần.

Theo SCMP, Văn phòng Đối ngoại, khối Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) cảnh báo các cuộc biểu tình đặc biệt có khả năng xảy ra ở một số khu vực tại Seoul như quận Gwanghwamun và xung quanh Tòa án Hiến pháp ở Anguk, Văn phòng Tổng thống ở Samgakji và Phủ Tổng thống ở Hannam-dong. Khu phức hợp Quốc hội ở Yeouido cũng được xác định là một trong những địa điểm có khả năng xảy ra biểu tình bất kỳ lúc nào.

Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân không tham gia vào các hoạt động chính trị khi đến Hàn Quốc du lịch thời gian này.

"Mức độ căng thẳng và tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên có thể thay đổi mà không có cảnh báo trước", FCDO nhận định. Công dân cần tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, tránh tụ tập đông người ở những nơi kể trên cũng như cập nhật thông tin thường xuyên để nắm tình hình. FCDO cũng nói thêm các cuộc biểu tình công khai ở Hàn Quốc diễn ra thường xuyên, phổ biến. Những cuộc tụ tập này chủ yếu diễn ra trong hòa bình, được cảnh sát tuần tra kiểm soát chặt chẽ. Dù vậy, du khách vẫn cần tuân thủ luật pháp Hàn, không tham gia vào các hoạt động này.

Hiện chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch thí điểm miễn thị thực nhập cảnh đối với khách Trung Quốc và miễn phí cấp thị thực đối với một số thị trường trong đó có Việt Nam nhằm hồi sinh ngành du lịch. Các kế hoạch này được công bố tại một cuộc họp về chiến lược xúc tiến du lịch tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Yongsan-gu, Seoul tuần trước.

Cuộc họp, có sự tham dự của khoảng 60 đại diện từ ngành du lịch và các doanh nghiệp. Ông Han Duck-soo, người chủ trì cuộc họp, đã nhấn mạnh tính cấp thiết của các biện pháp này, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tích cực xem xét và nhanh chóng thực hiện chương trình thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch người Trung Quốc để nhanh chóng phục hồi thị trường du lịch inbound".

Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc dự định gia hạn thời gian miễn trừ tạm thời đối với Chương trình Ủy quyền Du lịch Điện tử Hàn Quốc (K-ETA) cho đến tháng 12 năm sau. Lệ phí cấp thị thực cho khách du lịch từ 6 quốc gia - Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Campuchia và Ấn Độ - cũng sẽ được miễn cho đến cuối năm 2025.

Các biện pháp này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng phục hồi của thị trường du lịch Hàn Quốc thông qua việc thực hiện chính sách tích cực và kịp thời dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch. Để hỗ trợ thêm cho ngành du lịch, chính phủ Hàn Quốc sẽ sửa đổi Luật Xúc tiến Du lịch trong nửa đầu năm tới, cho phép khách du lịch nội địa lưu trú tại nhà nghỉ đô thị, vốn trước đây chỉ dành cho người nước ngoài. Thay đổi này dự kiến sẽ thúc đẩy du lịch nội địa và cung cấp thêm nhiều lựa chọn chỗ ở cho du khách trong nước.

Hàn Quốc muốn nhanh chóng thực hiện chương trình thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc để phục hồi thị trường du lịch inbound.

Hỗ trợ tài chính cho ngành du lịch cũng được tăng đáng kể, với 3 loại viện trợ tài chính có sẵn từ tháng 1 năm tới: cho vay chung trị giá 536,5 tỷ won (tương đương khoảng 364 triệu USD), bồi thường thứ cấp 100 tỷ won và cho vay bảo lãnh tín dụng 70 tỷ won. Chính phủ Hàn Quốc còn có kế hoạch thực hiện sớm 70% (940 tỷ won) ngân sách du lịch 1,3 nghìn tỷ won trong nửa đầu năm tới.

Trong nỗ lực kích thích nhu cầu du lịch, Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn nhằm đẩy mạnh thu hút du khách trong nửa đầu năm 2025, bao gồm Korea Grand Sale, lễ hội Beyond K-Festa và Korea Beauty Festival để giới thiệu ngành công nghiệp làm đẹp đang phát triển mạnh mẽ của quốc gia này.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác với các công ty tư nhân để cải thiện bản đồ du lịch bằng tiếng nước ngoài, đặt chỗ nhà hàng và hệ thống thanh toán. Những nỗ lực bao gồm mở rộng bản dịch tiếng nước ngoài của các bài đánh giá về các địa điểm du lịch hoặc nhà hàng trên dịch vụ cổng thông tin địa phương và tăng cường cơ sở hạ tầng thanh toán bằng mã QR tại các điểm tham quan du lịch và trung tâm mua sắm lớn. Máy bán vé tự động cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế cũng sẽ được đưa vào sử dụng.