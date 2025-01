Du lịch hàng không toàn cầu sẽ khởi sắc trong năm tới?

Theo Chuyên trang theo dõi thị trường Marketwatch, tại Mỹ, ước tính 54 triệu hành khách đã đặt vé của các hãng hàng không trong khoảng thời gian từ ngày 19/12 tới ngày 6/1. Theo tổ chức Airlines for America (A4A), đây là số lượng hành khách kỷ lục từ trước tới nay.

Do nhu cầu đi lại tăng vọt, các hãng hàng không Mỹ đã phải bố trí tăng thêm 140.000 chỗ ngồi mỗi ngày so với mùa nghỉ Giáng sinh và năm mới 2023. Orlando, Las Vegas, Cancun (Mexico), Fort Lauderdale và Honolulu (Hawaii) là những điểm đến có đông hành khách nhất. Hãng hàng không United Airlines dự kiến số lượng hành khách tăng 12% so với năm ngoái, lên 9,9 triệu lượt.

Tương tự, tại Vương quốc Anh, dự kiến các hãng hàng không vận chuyển 6,1 hành khách từ ngày 20/12 đến ngày 2/1, tăng tới 5% số lượng hành khách đông nhất mà các hãng hàng không ghi nhận hồi năm 2019. Điểm đến quốc tế phổ biến nhất đối với các chuyến khởi hành từ Vương quốc Anh là Amsterdam, Dublin, Geneva, Paris và Tenerife.

Giới chuyên gia dự báo kết quả kinh doanh của dịp cuối năm 2024 là tiền đề để ngành hàng không dân dụng chuẩn bị cho một năm 2025 "bùng nổ". Delta Airlines nhận định hãng sẽ có "một mùa hè kỷ lục" vào năm sau, khi thực hiện nhiều tuyến bay xuyên Đại Tây Dương nhất lịch sử với 700 chuyến hàng tuần đến 33 thành phố châu Âu dịp cao điểm.

Không chịu thua kém, hãng hàng không United Airlines đã liệt kê các chuyến bay cải tiến vào năm 2025, đồng thời hứa hẹn lịch trình bay xuyên Đại Tây Dương lớn nhất từ trước đến nay, với các chuyến bay mới đến Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Hy Lạp và Croatia. Hãng hàng không này cũng đang bổ sung thêm ba chuyến bay thẳng mới từ Dulles International ở Washington D.C. đến Dakar, Senegal; Nice, Pháp; và Venice, Ý. Số lượng chuyến bay thẳng hàng tuần giữa Newark đến Palma de Mallorca, Tây Ban Nha; Dubrovnik, Croatia và Athens, Hy Lạp cũng sẽ tăng lên.

JetBlue Airways cũng là một hãng hàng không khác hiện đang thúc đẩy các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương vào năm 2025. Trên trường quốc tế, hãng hàng không Etihad Airways có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã công bố 10 điểm đến mới cho năm 2025, trong đó từ Abu Dhabi đến Atlanta (Mỹ), bay bốn lần một tuần bắt đầu từ ngày 2/7/2025.

Đối với những người dân Bờ Tây đang hy vọng về những chuyến bay mới, hãng hàng không Hà Lan KLM sẽ bắt đầu chuyến bay giữa Amsterdam và San Diego, dự kiến mở rộng chuyến bay ba lần một tuần kể từ ngày 8/5/2025. Hãng hàng không của Đan Mạch, Air Greenland, cũng sẽ nắm bắt cơ hội này, tăng tần suất các chuyến bay đã khai thác, cũng như chào đón các chuyến bay mới.

Hãng CNN mô tả việc tăng máy bay mới, chuyến bay mới, quan hệ đối tác mới và chiến lược mới sẽ là cách tiếp cận mà ngành hàng không thế giới đang định hướng trong năm 2025. Ra mắt vào năm 2019 tại Triển lãm hàng không Paris, máy bay A321XLR (Tầm bay cực xa) của Airbus là bản cập nhật của A321neo, với sức chứa nhiên liệu lớn hơn, hiệu suất tăng lên và các cải tiến gia tăng khác nhằm thực hiện các chuyến bay đường dài hơn. Khoảng 25 hãng hàng không đã đặt hàng A321XLR, bao gồm JetBlue, Delta, United, American, Air Canada và Aer Lingus.

Thêm vào đó, sự thay đổi trong các liên minh và quan hệ đối tác ngành hàng không dự kiến sẽ diễn ra thường xuyên. Liên minh hàng không là một thỏa thuận trong ngành hàng không giữa hai hoặc nhiều hãng hàng không đồng ý hợp tác ở mức độ đáng kể. Các liên minh có thể cung cấp thương hiệu tiếp thị để tạo điều kiện cho hành khách thực hiện các kết nối liên danh giữa các hãng hàng không trong các quốc gia.

Ngoài ra, nếu trước đây, để trở thành khách hàng thân thiết và nhận ưu đãi, du khách cần phải trở thành khách hàng trung thành của một vài hãng bay. Nhưng sang 2025, các hãng bay đã thay đổi chiến thuật khi liên minh với những đối tác khác. Do đó, một hành khách có thể trở thành khách hàng VIP của American Airlines mà không cần bay một chuyến nào của hãng này, chỉ cần dùng dịch vụ của các đối tác của hãng như các nhà bán lẻ, khách sạn, nhà cung cấp trải nghiệm. Ngoài Mỹ, nhiều hãng bay khác trên thế giới cũng tham gia cách tính dặm thưởng kiểu mới này như Air France và KLM.

Theo Báo cáo đánh giá Triển vọng toàn cầu (IATA Global Outlook) năm 2024 của Tổ chức Vận tải hàng không quốc tế (IATA), khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là thị trường hàng không lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất trên toàn cầu. Theo phân tích của IATA, đà tăng trưởng này là nhờ sức nóng của các thị trường hành khách lớn nhất và sự tăng trưởng lưu lượng quốc tế giữa các khu vực.

Khu vực Đông Bắc Á dẫn đầu về tăng trưởng vận tải hành khách, phản ánh sự tăng trưởng đều của hoạt động bay từ Trung Quốc đến các tiểu khu vực lân cận, cùng với sự tăng liên tục trong du lịch nội địa tại nước này. Trong khi đó, nhu cầu ổn định trong các thị trường hàng không tại Tây Âu và Bắc Mỹ góp phần lớn vào tăng trưởng của toàn ngành.

Các thị trường hàng không mới nổi tăng trưởng nhiều nhất trong năm 2024 và tiếp tục cho thấy tiềm năng lớn. Các nước ở Bắc Phi, Đông và Trung Âu, Trung Á có tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình của ngành. Lưu lượng vận tải ở Tây Nam Thái Bình Dương cũng cao hơn trung bình toàn cầu, phản ánh sự phục hồi đi lại trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mở rộng.

Liên quan đến tăng trưởng về lưu lượng hành khách chia theo các khu vực lớn, IATA cung cấp số liệu tăng trưởng của năm 2024 và đưa ra con số dự báo cho ba năm tiếp theo (2025 - 2027) theo 6 khu vực khác nhau bao gồm: Châu Phi, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Mỹ La Tinh, đồng thời tính toán số liệu trung bình toàn thế giời. Theo đó, năm 2024, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dẫn đầu về mức tăng trưởng lưu lượng hành khách trên toàn cầu (15,6%) và cũng được dự báo tăng trưởng cao nhất trong năm 2025 (9,1%).

Châu Âu đứng thứ hai về tăng trưởng lượng hành khách năm 2024 (9,1%) và được dự báo tăng 4,3% trong năm 2025. Đứng sau khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về dự báo tăng trưởng lượng hành khách năm 2025 là khu vực Trung Đông với con số 8,6%.

Nhìn chung, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng đỉnh trong năm 2024 và 2025, tốc độ tăng trưởng dự báo ở các khu vực sẽ có xu hướng giảm đi trong năm 2026, 2027 nhưng vẫn đạt mức trung bình tương ứng là 5% và 4,1% trên toàn thế giới. Số liệu tăng trưởng trung bình toàn cầu về lưu lượng hành khách năm 2024 và dự báo 2025 lần lượt là 10,7% và 6,2%.