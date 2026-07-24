Điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường carbon toàn cầu

Hiện khung pháp lý về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon trong nước đã cơ bản được hoàn thiện với việc ban hành các văn bản quan trọng: Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2025/NĐ-CP và Nghị định số 83/2026/NĐ-CP.

Ngày 01/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, tạo hành lang pháp lý cho trao đổi, chuyển giao kết quả giảm phát thải giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài thông qua các cơ chế hợp tác trao đổi kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trong và ngoài khuôn khổ Thỏa thuận Paris, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam và hỗ trợ thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến phát thải thấp.

Việt Nam có tiềm năng lớn về tín chỉ carbon rừng. Ảnh: Hạnh Vân

Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất khẩu, năng lượng, nông nghiệp và lâm nghiệp, đã bắt đầu quan tâm và từng bước tiếp cận việc phát triển dự án tạo tín chỉ carbon. Một số địa phương cũng chủ động tìm kiếm cơ hội khai thác tiềm năng giảm phát thải phục vụ phát triển kinh tế xanh. Điều này dẫn đến nhu cầu về thông tin, hướng dẫn và kết nối thị trường carbon là rất lớn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, việc nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp về các quy định trong nước và quốc tế là hết sức cấp thiết. Đồng thời, cần tăng cường kết nối với các đối tác, tổ chức quốc tế và thị trường để mở rộng cơ hội hợp tác trao đổi tín chỉ.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu.

Thị trường carbon không chỉ là một công cụ chính sách, mà đang trở thành một không gian hợp tác và cạnh tranh mới của nền kinh tế toàn cầu. Việc tham gia sớm, chủ động và đúng hướng sẽ giúp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thực hiện tốt các cam kết giảm phát thải mà còn tận dụng được các cơ hội phát triển mới trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp” vừa được tổ chức bởi VnEconomy. Ảnh: Việt Dũng

Việc cập nhật các quy định pháp luật về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon để doanh nghiệp hiểu rõ khuôn khổ pháp lý, quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các điều kiện khi tham gia thị trường carbon quốc tế; Trao đổi về cơ hội, xu hướng và yêu cầu của thị trường carbon toàn thông qua các chia sẻ từ các tổ chức quốc tế để cơ quan quản lý và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng tín chỉ, minh bạch dữ liệu cũng như các yêu cầu quốc tế ngày càng chặt chẽ; Đánh giá và thúc đẩy mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam để xác định hướng đi phù hợp, từ chuẩn bị dự án, lựa chọn phương pháp đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) phù hợp đến kết nối nguồn tài chính hỗ trợ... là những vấn đề cấp thiết cần được làm rõ.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và khu vực doanh nghiệp trong việc tận dụng các công cụ thị trường để thực hiện các mục tiêu giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên phát biểu của ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp” vừa diễn ra tại trụ sở Tòa soạn VnEconomy.