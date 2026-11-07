Hoàn thiện cơ chế phân chia lợi ích, hỗ trợ người dân tham gia thị trường carbon
TTùng Dương
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Làm rõ quyền hưởng lợi của các chủ thể tham gia tạo ra kết quả giảm phát thải, hấp thụ khí nhà kính, bảo đảm thống nhất với pháp luật về lâm nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, tạo động lực cho người dân, cộng đồng tham gia bảo vệ rừng...
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Bảo vệ môi trường chiều ngày 6/11/2026, các đại biểu Quốc hội tập trung
góp ý về phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; cơ chế phân chia lợi ích
từ thị trường carbon; kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, thiết lập vùng phát thải thấp...
Tham gia góp ý dự thảo luật, đại biểu Sùng A Lềnh, Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Lào Cai quan tâm vấn đề thị trường carbon. Cụ thể, đối với nội
dung sửa đổi Điều 139 và bổ sung Điều 139a, đại biểu đề nghị làm rõ chủ thể được
hưởng lợi, nguyên tắc phân chia lợi ích và cơ chế hỗ trợ người dân tham gia thị
trường carbon, nhất là các hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng.
Theo đại biểu “các quy định này cần được xác lập ngay trong
Luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, tạo động lực cho người dân, cộng đồng
tham gia bảo vệ rừng, nhất là tại các tỉnh miền núi, biên giới có diện tích rừng
lớn”.
Với Điều 139, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị làm rõ quyền hưởng
lợi của các chủ thể tham gia tạo ra kết quả giảm phát thải, hấp thụ khí nhà
kính, bảo đảm thống nhất với pháp luật về lâm nghiệp. Theo đó, cần quy định
nguyên tắc phân chia lợi ích công bằng, căn cứ vào mức độ đóng góp và trách nhiệm
của từng bên; đồng thời, giao Chính phủ hướng dẫn phương thức xác định, chi trả
và giải quyết tranh chấp.
Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính công khai, minh
bạch trong quá trình phân chia lợi ích, từ doanh thu, chi phí đến số tiền thực
nhận. Cùng với đó, cần có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật, chi phí và liên kết các chủ
thể quy mô nhỏ, tạo điều kiện để hộ gia đình, cộng đồng tham gia thị trường carbon.
Việc thực hiện cần gắn với phương pháp đo đạc thống nhất, thẩm định độc lập và
hệ thống dữ liệu có thể kiểm chứng.
Với Điều 139a, đại biểu đề nghị xác định rõ cơ quan có thẩm
quyền xác nhận, chấp thuận chuyển giao và trách nhiệm cập nhật, theo dõi trên hệ
thống đăng ký quốc gia. Qua đó, bảo đảm kết quả giảm phát thải được kiểm chứng,
có khả năng truy xuất nguồn gốc và không bị tính trùng khi thực hiện các nghĩa
vụ giảm phát thải.
Liên quan đến hoạt động chuyển giao kết quả giảm phát thải
ra nước ngoài, đại biểu nhấn mạnh cần quy định rõ điều kiện chấp thuận, đồng thời
đánh giá tác động của việc chuyển giao đối với quá trình thực hiện các cam kết
giảm phát thải của Việt Nam.
Cùng quan điểm vấn đề này, đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn đại
biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao việc dự thảo bổ sung Điều 139a, tạo
cơ sở pháp lý cho hoạt động trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà
kính và tín chỉ carbon, bảo đảm tính minh bạch, tránh tính trùng và phù hợp với
mục tiêu giảm phát thải quốc gia.
Đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 139a quy định theo hướng
việc chuyển giao quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon có
điều chỉnh tương ứng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp
thuận trước khi thực hiện. Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều
kiện chấp thuận, điều chỉnh, đình chỉ hoặc thu hồi việc chấp thuận chuyển giao
quốc tế.
Một vấn đề khác được đại biểu lưu ý là xác định quyền sở hữu
đối với tín chỉ carbon trong trường hợp tín chỉ phát sinh từ các dự án sử dụng
rừng tự nhiên thuộc sở hữu toàn dân, đất do Nhà nước giao, ngân sách nhà nước,
vốn ODA, hạ tầng công hoặc hoạt động bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư. Theo đại
biểu, trong những trường hợp này, không thể mặc nhiên xác định toàn bộ tín chỉ
carbon thuộc về chủ dự án.
Với phân tích đó, đại biểu Thạch Phước Bình đề xuất bổ sung
quy định: Quyền đối với kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được
xác định trên cơ sở nguồn lực đầu tư, quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản,
tài nguyên tạo ra kết quả giảm phát thải và thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.
Trường hợp kết quả giảm phát thải được hình thành từ tài sản công, tài nguyên
thuộc sở hữu toàn dân, ngân sách nhà nước hoặc nguồn lực của cộng đồng thì việc
xác lập, phân chia lợi ích thực hiện theo quy định của pháp luật.
Theo đại biểu, việc bổ sung quy định này là cần thiết, góp
phần xác định rõ quyền và lợi ích của các bên, tránh phát sinh tranh chấp trong
quá trình thực hiện các dự án và giao dịch tín chỉ carbon.
Thay mặt Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo, Phó Thủ tướng
Chính phủ Hồ Quốc Dũng giải trình, tiếp thu, làm rõ thêm các nhóm vấn đề lớn mà
các đại biểu quan tâm.
Về nhóm vấn đề liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu,
quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường carbon, dự thảo Luật đã
được rà soát, hoàn thiện theo hướng thống nhất phương pháp, quy trình, tần suất
kiểm kê khí nhà kính phù hợp nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; đồng
thời bổ sung quy định làm rõ quyền hưởng lợi và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các
chủ thể, cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn hệ sinh
thái và giảm phát thải.
Đối với trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà
kính, tín chỉ carbon, dự thảo luật quy định cụ thể nguyên tắc, đối tượng, điều
kiện trao đổi, tỷ lệ chuyển giao và lượng tín chỉ tối thiểu phải giữ lại để thực
hiện mục tiêu đóng góp do quốc gia tự quyết định; đồng thời hoàn thiện cơ chế
quản lý nhằm ngăn ngừa việc tính trùng, bảo đảm tính toàn vẹn của môi trường.
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