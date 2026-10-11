Hơn 232 tỷ đồng xử lý nước thải khu vực Nha Trang

Khánh Hòa hướng tới việc tách, thu gom và chuyển nước thải sinh hoạt hiện đang chảy theo cống chung ra sông, biển về nhà máy xử lý nước thải. Dự án sẽ giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, kênh rạch và vịnh biển, góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, duy trì cảnh quan du lịch và bảo vệ hệ sinh thái sông biển…

Khánh Hòa hướng tới việc tách, thu gom và chuyển tải toàn bộ nước thải sinh hoạt hiện đang chảy theo cống chung ra sông, biển về Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc và Nhà máy xử lý nước thải phía Nam theo đúng quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị đã được phê duyệt. Ảnh minh họa: Vũ Thành

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1). Dự án có tổng đầu tư hơn 232 đồng, thực hiện từ năm 2026-2028 trên địa bàn các phường Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang.

Mục tiêu dự án sẽ từng bước cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thoát nước chung hiện hữu tại các phường Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang. Việc triển khai dự án sẽ giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, kênh rạch và vịnh biển, góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, duy trì cảnh quan du lịch và bảo vệ hệ sinh thái sông biển của địa phương.

Thông qua dự án, tỉnh Khánh Hòa hướng tới việc tách, thu gom và chuyển tải toàn bộ nước thải sinh hoạt hiện đang chảy theo cống chung ra sông, biển về Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc và Nhà máy xử lý nước thải phía Nam theo đúng quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị đã được phê duyệt.

Cụ thể, đối với khu vực từ cửa xả Hòn Chồng đến cửa xả Hòn Một, dự án sẽ chuyển tải toàn bộ nước mưa xả ra biển qua cửa xả Ba Làng, đồng thời đóng hoàn toàn các cửa xả Hòn Chồng, Đoàn Trần Nghiệp, Đặng Tất, Bắc Sơn và Hòn Một nhằm bảo vệ môi trường du lịch khu vực bãi tắm. Nước thải sinh hoạt tại đây sẽ được thu gom thông qua các giếng tách, trạm bơm cải tạo và xây mới để chuyển về Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Tương tự, tại khu vực cửa xả Cảng cá Vĩnh Trường và khu vực hẻm 10 đường Đồng Nai gần cửa xả QN3 sông Quán Trường, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cũng sẽ được tách riêng để đưa về Nhà máy xử lý nước thải phía Nam, trong khi nước mưa tiếp tục thoát theo hệ thống cống hiện hữu.

Về quy mô xây dựng, hạ tầng dự án được phân chia chi tiết theo từng khu vực kỹ thuật. Tại đoạn từ Hòn Một đến cửa xả Ba Làng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, công trình thực hiện đóng cửa xả Hòn Một, xây dựng trạm bơm và giếng tách nước thải, đồng thời cải tạo mở rộng cửa xả Ba Làng và đầu tư mới tuyến cống hộp dẫn nước mưa với tổng chiều dài gần 900 m.

Trên đoạn từ Hòn Chồng đến cửa xả Ba Làng, dự án đóng các cửa xả, cải tạo trạm bơm tại cửa xả Đặng Tất bảo đảm mỹ quan đô thị và lắp đặt tuyến cống hộp thoát nước mưa kích thước lớn kéo dài qua các nút giao đường Đoàn Trần Nghiệp, Hòn Chồng, Đặng Tất, Củ Chi đến Mai Xuân Thưởng và kênh T2.

Tại khu vực Nam Nha Trang, dự án xây dựng giếng tách bê tông cốt thép tại cửa xả QN3 sông Quán Trường kèm tuyến ống tự chảy HDPE dài khoảng 300m, cùng tuyến ống áp lực HDPE dài 2.800 m tại bến cá dân sinh Vĩnh Trường để chuyển tải nước thải.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh làm chủ đầu tư, khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiếp thu các ý kiến thẩm định chuyên ngành để tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.