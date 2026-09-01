Huế sôi động chuỗi sự kiện, đón khách du lịch dịp Quốc khánh 2/9

Mở đầu chuỗi sự kiện là Ngày hội văn hóa ẩm thực do Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức tại khu vực đường Tố Hữu - Lý Tự Trọng. Diễn ra từ ngày 28/8 đến hết 1/9, ngày hội mở cửa từ 9h30 đến 23h mỗi ngày.

Điểm nhấn là không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan với các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian như bài chòi, tò he, trải nghiệm làng nghề và các chương trình giao lưu nghệ thuật.

Các hoạt động ẩm thực được tổ chức trực tiếp, trong đó có màn quảng diễn Pad Thái, giúp du khách vừa thưởng thức món ăn, vừa tìm hiểu cách chế biến và những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Thái Lan.

Vào buổi tối, các chương trình âm nhạc Acoustic tạo không gian thư giãn kết hợp thưởng thức ẩm thực. Hoạt động vẽ tranh cộng đồng “Draw All You Can” cũng mang đến trải nghiệm tương tác, khuyến khích người dân và du khách cùng tham gia sáng tạo.

Du khách đến thưởng thức ẩm thực tại hội chợ

Cùng với ngày hội ẩm thực, Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026 đang diễn ra tại Quảng trường Hà Huy Tập. Đêm khai mạc với chủ đề “Di sản Thức giấc” quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hiếu thứ hai, Phương Mỹ Chi, MONO cùng các nghệ sĩ, DJ.

Sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại, chất liệu văn hóa truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại đã tạo nên một không gian giải trí mới, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian trải nghiệm và tăng sức hút của Huế trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, lượng khách đến Huế dịp Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến đạt khoảng 535.000 lượt, tăng khoảng 173% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 668 tỷ đồng, tăng khoảng 116%.

Trong đó, khách có lưu trú dự kiến khoảng 125.000 lượt, khách quốc tế khoảng 28.000 lượt. Công suất phòng bình quân được dự báo đạt khoảng 80%; riêng các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, nhiều cơ sở lưu trú có thể đạt 95%, thậm chí 100%.

Trước lượng khách dự kiến tăng cao, ngành du lịch thành phố Huế đang theo dõi sát tình hình thị trường, công suất phòng và khả năng cung ứng dịch vụ, nhằm chủ động điều tiết khách, hạn chế quá tải cục bộ và bảo đảm quyền lợi, trải nghiệm của du khách.

Với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức trong dịp lễ, Huế đang từng bước tạo thêm những sản phẩm mới, đưa di sản đến gần hơn với du khách và gia tăng sức hút cho điểm đến Cố đô.