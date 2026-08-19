Du lịch “chữa lành” ở địa phương ngay gần Hà Nội

Cách Hà Nội khoảng 165 km, biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, sở hữu đường bờ biển dài khoảng 12 km với những bãi cát thoải, hàng phi lao và rặng dừa xanh trải dài. Nếu mùa hè nơi đây sôi động bởi những chuyến du lịch biển, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, thì khi mùa cao điểm đi qua, Hải Tiến lại trở về với vẻ đẹp bình yên, trong lành. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho những chuyến đi chậm, tìm về thiên nhiên và dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Không chỉ có biển, Hải Tiến còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và điểm đến tâm linh phong phú. Từ chùa Hồi Long cổ kính có lịch sử từ thời Lý, không gian văn hóa, du lịch tâm linh Lạch Trường, Chùa Bụt đến khu vực Hòn Bò với những bãi đá mang hình thù độc đáo, mỗi địa danh lại mở ra một câu chuyện riêng về vùng đất ven biển xứ Thanh.

Giữa không gian biển và núi ấy, khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường Resort trở thành một điểm dừng chân để du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cùng một hành trình.

Không gian xanh tạo nên vẻ yên bình, thoáng đãng tại Eureka Linh Trường.

Trải rộng trên diện tích hơn 40 ha, Eureka Linh Trường Resort gồm hệ thống villa, biệt thự và căn hộ - khách sạn ven biển. Một bên là biển xanh rộng mở, một bên là những dãy núi Linh Trường bao quanh, tạo nên không gian vừa khoáng đạt, vừa gần gũi với thiên nhiên.

Mỗi ngày tại đây có thể bắt đầu bằng khoảnh khắc đón bình minh trên biển, đi dạo dưới những hàng cây xanh, thư giãn bên hồ bơi hoặc tận hưởng bãi tắm riêng. Những bữa tiệc ngoài trời, hoạt động vui chơi bên biển hay những bữa hải sản tươi ngon với tôm, mực, ghẹ, ngao, sò... mang đến thêm nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ.

Những bữa ăn với hải sản tươi ngon góp phần tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Hải Tiến

Eureka Linh Trường Resort cũng có hệ thống bể bơi ngoài trời và bể bơi nước biển nóng trong nhà, phù hợp với những du khách muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi ngay trong khu nghỉ dưỡng mà không cần di chuyển quá nhiều.

Hệ thống hồ bơi tạo thêm lựa chọn vui chơi và thư giãn cho du khách khi lưu trú.

Tuy nhiên, điểm nhấn tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm tại Eureka Linh Trường nằm ở dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Kỳ nghỉ tại đây không chỉ dừng lại ở việc thay đổi không gian sống hay vui chơi, mà còn hướng đến nhu cầu thư giãn, chăm sóc cơ thể và tái tạo năng lượng.

Không gian chăm sóc sức khỏe kết hợp các phương pháp dưỡng sinh với những giá trị từ Đông y truyền thống. Sau một ngày vui chơi, khám phá biển hoặc tham quan các điểm đến văn hóa, du khách có thể dành thời gian thư giãn với các liệu trình chăm sóc cơ thể.

Không gian chăm sóc sức khỏe là điểm nhấn trong hệ thống dịch vụ tại Eureka Linh Trường

Các dịch vụ tập trung vào những nhu cầu phổ biến như thư giãn cơ bắp, chăm sóc vùng cổ, vai, gáy, thắt lưng và hỗ trợ cảm giác thư thái sau những giờ vận động hoặc làm việc căng thẳng. Một số phương pháp như châm cứu, giác hơi và các kỹ thuật thư giãn cơ thể cũng được kết hợp trong quá trình chăm sóc, tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Với những người thường xuyên làm việc trước máy tính, ngồi nhiều, lái xe đường dài hoặc chịu áp lực công việc, khoảng thời gian dành cho chăm sóc cơ thể trong một không gian yên tĩnh có thể trở thành một phần đáng giá của chuyến đi.

Các hoạt động vui chơi, thư giãn bên biển mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách

Thay vì chỉ đi du lịch để thay đổi không gian, du khách có thêm cơ hội dành thời gian cho chính mình, tạm rời nhịp sống bận rộn, lắng lại và phục hồi năng lượng. Đây cũng là xu hướng ngày càng được quan tâm khi một kỳ nghỉ không còn đơn thuần là tham quan hay vui chơi, mà hướng nhiều hơn đến sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, trải nghiệm và chăm sóc bản thân.

Eureka Linh Trường hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp giữa thiên nhiên, thư giãn và chăm sóc sức khỏe

Từ một buổi sáng đón bình minh bên biển, hành trình khám phá những địa danh văn hóa, thưởng thức hải sản đậm vị biển xứ Thanh đến những giờ phút thư giãn tại Eureka Linh Trường Resort, du khách có thể kết nối nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi.

Giữa biển xanh và núi Linh Trường, Eureka Linh Trường Resort không chỉ mang đến không gian lưu trú mà còn hướng tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn hơn. Để sau chuyến đi, điều du khách mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp hay những trải nghiệm mới, mà còn là khoảng thời gian được sống chậm, nghỉ ngơi và trở lại với công việc trong tâm thế thư thái, nhiều năng lượng hơn.