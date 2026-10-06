Kết nối thúc đẩy các sáng kiến, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi carbon thấp
HHằng Anh
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Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai trong 2 ngày 10-11/10/2026. Sự kiện hướng tới kết nối khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn để thúc đẩy các sáng kiến, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi theo hướng phát thải carbon thấp...
Chương trình tập trung vào các vấn đề đang đặt ra trong quá
trình ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi như: khoa học khí hậu, an ninh năng
lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và
khả năng chống chịu.
Đây là phiên bản đầu tiên- “Zero Version” nhằm thử nghiệm mô hình, hoàn thiện nội dung và cách thức tổ chức, tạo cơ sở cho các kỳ đối thoại thường niên từ năm 2027.
Đối thoại do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Gia Lai cùng sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế.
Theo GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt
Nam, Giám đốc ICISE, biến đổi khí hậu không còn là vấn đề riêng của lĩnh vực
môi trường mà liên quan trực tiếp đến năng lượng, lương thực, việc làm, sức khỏe,
ngân sách quốc gia và đời sống người dân.
Với các nước đang phát triển, chuyển đổi không thể đồng
nghĩa với hy sinh phát triển mà phải đồng thời góp phần giảm phát thải, thích ứng
với khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và tạo việc làm.
Đối thoại Quy Nhơn được xây dựng như một diễn đàn cởi mở,
tin cậy, kết nối những người có trách nhiệm và khả năng hành động để trao đổi
và tìm kiếm các hướng hợp tác.
Một định hướng đáng chú ý của Đối thoại là xây dựng ba cầu nối
giữa khoa học với chính sách; khí hậu với tài chính và phát triển; đồng thời
thúc đẩy tiếng nói của Đông Nam Á trong các vấn đề khí hậu toàn cầu.
Ban tổ chức kỳ vọng sau Đối thoại sẽ hình thành thêm những ý
tưởng, quan hệ hợp tác và liên minh hành động trong các lĩnh vực tài chính khí
hậu, thích ứng, năng lượng, công nghệ và nghiên cứu.
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết
việc tổ chức Đối thoại tại Quy Nhơn không chỉ tạo thêm một sự kiện quốc tế về
khoa học, khí hậu và chuyển đổi mà còn mở ra cơ hội để địa phương tăng cường kết
nối với các đối tác quốc tế, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và định chế tài
chính, qua đó mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.
Tỉnh Gia Lai kỳ vọng từ phiên bản thử nghiệm năm 2026, Đối
thoại Quy Nhơn từng bước trở thành một diễn đàn có uy tín về khí hậu, chuyển đổi
và hợp tác quốc tế. Những kết nối và sáng kiến hình thành tại diễn đàn có thể
được phát triển thành các chương trình hợp tác cụ thể, đóng góp cho phát triển
bền vững của địa phương và khu vực.
Dự kiến, chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, đối thoại song song và hội thảo chuyên môn. Các đại biểu sẽ thảo luận về khoa học khí hậu trước những thách thức địa kinh tế; chuyển dịch trong tài chính cho quá trình chuyển đổi; kinh tế chính trị của chuyển đổi khí hậu công bằng; khoáng sản phục vụ chuyển đổi; phát triển lưới điện khu vực ASEAN; an ninh năng lượng, chuỗi giá trị và khử carbon toàn cầu.
Các phiên thảo luận tập trung vào rủi ro khí hậu cực đoan và khả năng chống chịu, các kịch bản chính sách kinh tế về khí hậu và tự nhiên, khung chính sách và đầu tư dài hạn, quản lý tài chính công xanh và các công cụ tài chính.
Phiên bế mạc dự kiến thảo luận lộ trình hướng tới các diễn đàn khí hậu tiếp theo và Đối thoại Quy Nhơn năm 2027.
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