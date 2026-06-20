Khủng hoảng năng lượng tái định hình lộ trình chuyển dịch xanh toàn cầu
TTrọng Hoàng
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Những biến động địa chính trị mới, đặc biệt từ xung đột tại Trung Đông, đang làm lộ rõ sự phụ thuộc kéo dài của nền kinh tế toàn cầu vào dầu mỏ và khí đốt. Trong khi nhiều quốc gia muốn đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng sạch, các nước sản xuất nhiên liệu hóa thạch lo ngại những liên minh khí hậu mới sẽ tạo thêm sức ép buộc họ phải thay đổi…
Nếu thỏa thuận hòa bình được duy
trì, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran có thể sớm đi đến hồi kết. Tuy nhiên, tác
động của cuộc khủng hoảng này đối với nền kinh tế toàn cầu có thể kéo dài nhiều
tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi thị trường năng lượng và các chuỗi cung
ứng quốc tế lấy lại trạng thái ổn định. Một lần nữa, những biến động tại Trung
Đông cho thấy một thực tế khó phủ nhận: nền kinh tế thế giới vẫn phụ thuộc sâu
sắc vào dầu mỏ và khí đốt.
CÚ SỐC NĂNG LƯỢNG VÀ VẤN ĐỀ PHỤ THUỘC NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH CỦA CÁC NỀN KINH TẾ
Đối với nhiều nhà kinh tế, đây là
lời nhắc nhở rằng quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch cần được đẩy
nhanh hơn, không chỉ vì mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính mà còn nhằm hạn
chế sự lệ thuộc vào các thị trường năng lượng vốn dễ bị tác động bởi căng thẳng
địa chính trị.
Phát biểu khai mạc vòng đàm phán khí
hậu quốc tế tại Bonn (Đức), ông Simon Stiell, người đứng đầu cơ quan khí hậu
Liên hợp quốc, cho rằng cuộc xung đột ở Trung Đông không chỉ gây ra “những đau
thương khủng khiếp cho con người” mà còn châm ngòi cho “một cuộc khủng hoảng
chi phí nhiên liệu hóa thạch đang bóp nghẹt các nền kinh tế trên toàn thế
giới”.
Theo ông Simon Stiell, giờ đây, việc tiếp tục phụ
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đồng nghĩa các quốc gia tiếp tục nhập
khẩu lạm phát và bất ổn kinh tế.
Các cuộc đàm phán tại Bonn kéo dài
hai tuần nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho Hội nghị khí hậu COP 2026, dự
kiến tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11. Đây là diễn đàn thường niên quy tụ
gần 200 quốc gia tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 - thỏa
thuận đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu thấp hơn nhiều so với 2 độ C
và nỗ lực giới hạn ở mức 1,5 độ C.
Việc đốt than, dầu và khí đốt vẫn
được xem là nguyên nhân chính khiến nhiệt độ Trái đất gia tăng. Vì vậy, trọng
tâm của các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế là tìm kiếm lộ trình chuyển đổi sang
một hệ thống năng lượng sạch hơn, đồng thời bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn
ra công bằng giữa các quốc gia.
Tuy nhiên, loại bỏ nhiên liệu hóa
thạch vẫn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất. Đáng chú ý, cụm từ
“nhiên liệu hóa thạch” thậm chí không xuất hiện trong Hiệp định Paris. Trong
nhiều năm, việc thảo luận trực tiếp về lộ trình loại bỏ than, dầu và khí đốt
gần như là vấn đề nhạy cảm trong các phòng đàm phán quốc tế.
Song những cú sốc
năng lượng liên tiếp trong những năm gần đây đang làm thay đổi đáng kể cách
tiếp cận của nhiều quốc gia đối với vấn đề này.
LIÊN
MINH NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CỦA CUỘC CHUYỂN DỊCH XANH TOÀN CẦU
Tại Hội nghị khí hậu COP tổ chức tại
Brazil vào tháng 11/2025, các chính phủ đã không thể đạt được đồng thuận về một
lộ trình rõ ràng nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Nỗ lực thúc đẩy một cam
kết mạnh mẽ hơn đã vấp phải sự phản đối, đặc biệt từ các quốc gia sản xuất dầu
lớn như Saudi Arabia và Iran. Trung Quốc, Nga, Tanzania và Senegal cũng phản
đối việc đưa ra những ngôn từ cứng rắn hơn về quá trình chuyển đổi khỏi dầu,
khí đốt và than đá.
Trước sự thiếu đồng thuận trong khuôn khổ đàm phán chính thức của Liên hợp quốc, khoảng 60 quốc gia đã tập trung tại Colombia vào tháng 4 để tham dự hội nghị đầu tiên dành riêng cho việc triển khai quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, gọi tắt là TAFF. Cuộc gặp này được xem là một “liên minh của những quốc gia sẵn sàng hành động”.
Do Colombia và Hà Lan chủ trì, sáng
kiến thu hút sự tham gia của Brazil, Australia, Na Uy cùng nhiều quốc gia đang
phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Đức
cũng tham dự.
Khác với các cuộc đàm phán COP vốn
cần sự đồng thuận của gần 200 quốc gia, TAFF được hình thành với mục tiêu thúc
đẩy những nước có cùng quan điểm tiến nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi năng
lượng.
Một nhà ngoại giao cấp cao của một
quốc gia tham gia TAFF nói với DW rằng các đại diện quốc gia vẫn đang tiếp tục
thảo luận kín tại Bonn về cơ cấu tổ chức, phương thức vận hành và vai trò lâu
dài của liên minh mới. Tuy nhiên, sáng kiến này cũng khiến nhiều nước lo ngại.
Các quốc gia phản đối việc loại bỏ
nhiên liệu hóa thạch lo rằng TAFF có thể tác động đến động lực chính
trị trong các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc.
“Đây là một tiến trình đa phương.
Chúng ta không nên tham gia một cơ chế bên ngoài tiến trình chính thức, sau đó
quay lại và có thể thúc đẩy những kết quả mà những nước không thuộc nhóm này
phải chấp nhận”, ông Antwi Boasiako Amoah, nhà đàm phán trưởng của châu Phi,
nói với DW.
Lập trường của châu Phi phản ánh một
bài toán phức tạp. Một số quốc gia như Nigeria là nước xuất khẩu nhiên liệu hóa
thạch và phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí. Trong khi đó, nhiều quốc gia khác
lại cần than, dầu và khí đốt để mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng và thúc
đẩy phát triển kinh tế.
Trong khi đó, châu Phi lại là một
trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, dù
chỉ đóng góp chưa tới 4% tổng lượng phát thải khí nhà kính lịch sử toàn cầu. Đối
với nhiều quốc gia châu Phi, vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở việc có muốn
chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch hay không, mà còn là khả năng tài chính để
thực hiện quá trình này.
Thiếu nguồn vốn giá rẻ đang trở
thành một trong những rào cản lớn nhất đối với việc đầu tư vào năng lượng tái
tạo và xây dựng một mô hình phát triển bền vững trên toàn châu lục. Nhiều quốc
gia châu Phi hiện phải đối mặt với chi phí vay vốn cao, khả năng tiếp cận thị
trường tài chính quốc tế hạn chế và gánh nặng nợ ngày càng lớn. Điều này khiến
quá trình chuyển đổi năng lượng trở nên khó khăn hơn nhiều so với các nền kinh
tế phát triển.
Các nhà đàm phán châu Phi cho rằng
việc yêu cầu các nước đang phát triển nhanh chóng từ bỏ nhiên liệu hóa thạch mà
không đi kèm nguồn hỗ trợ tài chính đầy đủ có thể tạo ra thêm bất bình đẳng
trong quá trình chuyển dịch xanh.
“Châu Phi không thể tài trợ cho quá
trình thích ứng khí hậu bằng cách tiếp tục gia tăng nợ. Thay vì các khoản vay,
châu lục này cần sự hỗ trợ công lớn hơn và sự gia tăng đáng kể trong nguồn tài
chính khí hậu quốc tế”, ông Antwi Boasiako Amoah nhấn mạnh.
Không chỉ các quốc gia châu Phi,
nhiều nền kinh tế mới nổi khác cũng đang đặt câu hỏi về cách cân bằng giữa mục
tiêu khí hậu và nhu cầu phát triển kinh tế. Trong nhiều trường hợp, nhiên liệu
hóa thạch vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn điện ổn định,
phát triển công nghiệp và tạo việc làm.
Các cuộc tranh luận về loại bỏ dầu, khí đốt và than đá không đơn giản chỉ là vấn đề môi trường, mà còn liên quan trực tiếp đến tăng trưởng, thương mại và an ninh năng lượng.
Các nhà đàm phán châu Phi cũng không
phải là những người duy nhất hoài nghi về các sáng kiến nằm ngoài khuôn khổ
Hiệp định Paris. Tại nhiều phòng đàm phán quốc tế, các cuộc thảo luận về việc
loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục bị đình trệ.
“Mỗi khi chúng tôi cố gắng thúc đẩy
vấn đề này, Saudi Arabia và các đồng minh lại đưa ra đủ loại phản đối về thủ
tục và các chiến thuật khác”, một nhà ngoại giao tham gia đàm phán cho biết.
Những bất đồng này cho thấy cuộc
tranh luận về tương lai của dầu khí vẫn chưa chỉ là câu chuyện giữa các nhà
hoạt động khí hậu và các tập đoàn năng lượng, mà đã trở thành một vấn đề địa
chính trị lớn.
KHỦNG
HOẢNG NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC CHO NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO?
Theo ông Fatih Birol, Giám đốc điều
hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các cuộc khủng hoảng năng lượng gần đây
đã làm lộ rõ điểm yếu của một hệ thống phụ thuộc quá lớn vào thị trường nhiên
liệu hóa thạch và những chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương trước căng thẳng địa
chính trị.
Tuy nhiên, phản ứng của các chính
phủ trước cuộc khủng hoảng lại rất khác nhau. Một báo cáo mới của Viện Khí hậu
Mới (New Climate Institute) của Đức cho thấy nhiều quốc gia vẫn lựa chọn những
biện pháp truyền thống để giảm tác động trước mắt lên người dân và doanh
nghiệp. Trong đó có các chính sách như giảm thuế nhiên liệu hóa thạch hoặc hỗ
trợ giá năng lượng. Nhưng một số nước khác lại tận dụng cuộc khủng hoảng như
một cơ hội để thúc đẩy cải cách dài hạn.
Liên minh châu Âu, Chile, Indonesia
và Việt Nam là những ví dụ được nhắc đến khi sử dụng giai đoạn biến động năng
lượng để đẩy nhanh điện khí hóa, mở rộng năng lượng tái tạo và xây dựng các hệ
thống năng lượng ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu hóa thạch.
Theo các nhà nghiên cứu, những cuộc
khủng hoảng gần đây đã tạo ra sự thay đổi mang tính lâu dài đối với thị trường
năng lượng toàn cầu. Ngày càng nhiều chính phủ nhận ra rằng sự phụ thuộc quá
lớn vào dầu khí không chỉ là vấn đề khí hậu mà còn là một rủi ro kinh tế và an
ninh quốc gia. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng chính sách hiện vẫn chưa đủ mạnh.
Nhiều quốc gia vẫn phải đối mặt với
sự đánh đổi giữa mục tiêu giảm phát thải và yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng
lượng ổn định trong ngắn hạn.
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế
toàn cầu còn nhiều bất ổn, việc chuyển đổi hoàn toàn khỏi nhiên liệu hóa thạch
trong thời gian ngắn được xem là một thách thức rất lớn.
THẾ
GIỚI CHUYỂN TỪ GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN SANG TRIỂN KHAI CHUYỂN DỊCH XANH
Trước khi Thổ Nhĩ Kỳ và Australia
tiếp quản vai trò chủ trì các cuộc đàm phán khí hậu tiếp theo, Chủ tịch COP30
sắp mãn nhiệm của Brazil, ông André Correa do Lago, đã đánh giá tiến trình đạt
được tại Bonn. Theo ông, thế giới đang bước vào một giai đoạn mới: chuyển từ
các COP tập trung vào thương lượng sang các COP tập trung vào triển khai.
Điều này có nghĩa trọng tâm không
còn chỉ là đưa ra các cam kết dài hạn, mà là biến các cam kết đó thành chính
sách cụ thể, dự án đầu tư và những thay đổi thực tế trong hệ thống năng lượng.
Một trong những quyết định quan
trọng được đưa ra tại COP trước đó là các quốc gia thống nhất tăng gấp ba nguồn
tài chính dành cho thích ứng khí hậu cung cấp cho các nước đang phát triển vào
năm 2035.
Tuy nhiên, tại Bonn, một trong những
cuộc tranh luận lớn nhất là lựa chọn mốc thời gian nào làm cơ sở để tính mức
tăng này. Nếu lấy năm 2019 làm năm tham chiếu, việc tăng gấp ba sẽ tương đương
nâng nguồn tài chính từ khoảng 20 tỷ USD. Nhưng nếu lấy mức năm 2025 làm cơ sở,
con số này có thể vào khoảng 40 tỷ USD.
Sự khác biệt này không chỉ mang tính
kỹ thuật, mà liên quan trực tiếp đến trách nhiệm tài chính giữa các quốc gia
phát triển và đang phát triển.
Đối với châu Phi và nhiều nền kinh
tế dễ tổn thương, vấn đề quan trọng không chỉ là cam kết tài chính trên giấy tờ
mà là khả năng tiếp cận nguồn vốn thực tế. Trong khi các nước giàu có xu hướng
nhấn mạnh vai trò của đầu tư tư nhân và các khoản vay, nhiều nước đang phát
triển cho rằng họ cần nhiều hơn các khoản hỗ trợ công không tạo thêm gánh nặng
nợ.
Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay
vì vậy đang tạo ra một nghịch lý lớn.
Một mặt, thế giới vẫn cần dầu, khí
đốt và than đá để bảo đảm nguồn cung năng lượng trong ngắn hạn. Mặt khác, chính những cú sốc do phụ
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch lại đang thúc đẩy nhiều quốc gia tìm kiếm một hệ
thống năng lượng mới.
Các chuyên gia cho rằng nếu được hỗ trợ bởi chính sách
đúng đắn, đầu tư đủ lớn và hợp tác quốc tế hiệu quả, cuộc khủng hoảng hiện nay
có thể trở thành cú hích để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, để điều
đó xảy ra, thế giới cần giải quyết đồng thời hai bài toán: bảo đảm an ninh năng
lượng trước mắt và xây dựng một nền kinh tế ít phụ thuộc hơn vào những nguồn
năng lượng gây ra bất ổn trong dài hạn.
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