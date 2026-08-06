Xác định 9 giải pháp trọng tâm bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu thời kỳ mới
ĐĐỗ Phong
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Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 208/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Đây là căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả...
Mục tiêu của Chương trình nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo
toàn diện, trực tiếp của Đảng; phát huy vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước;
giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của
cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân.
Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp tại Kết luận số 75-KL/TW và Chương trình hành động số 31-CTr/TW; tạo
chuyển biến rõ rệt trong quản trị môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu và phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp.
Chương trình hành động xác định 9 giải pháp thực hiện bao gồm:
tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, huy động
sự tham gia của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu; hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực
thi; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực;
Cùng với đó giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường;
phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường; bảo tồn thiên
nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai;
Chương trình cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển
kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, tăng cường quản lý phát thải khí nhà
kính; phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn
nhân lực; hợp tác và hội nhập quốc tế.
Đáng chú ý, một trong những nhiệm trọng tâm đặt ra là triển
khai khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí, tập trung giải
quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.
Giải quyết tình trạng ô nhiễm nước tại các lưu vực sông, kênh, mương, hồ và đoạn
sông ưu tiên; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị,
cụm công nghiệp, làng nghề; kiểm soát tổng thải lượng chất ô nhiễm tại những
khu vực nhạy cảm, áp lực môi trường lớn phù hợp với khả năng chịu tải của môi
trường.
Đối với chất thải rắn sinh hoạt, kế hoạch hành động nhấn mạnh
yêu cầu nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt phục vụ phát triển
kinh tế tuần hoàn; đầu tư đồng bộ thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử
lý kết hợp thu hồi năng lượng; giảm tỷ lệ chất thải chôn lấp trực tiếp; thúc đẩy
trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và thị trường vật liệu thứ
cấp.
Chương trình yêu cầu chủ động nhận diện và quản lý các chất
thải mới phát sinh từ quá trình chuyển đổi xanh; kiểm soát nhập khẩu công nghệ,
thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiều tài nguyên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Đẩy mạnh xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề gắn với bảo tồn, phát triển ngành
nghề nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Tập trung xử lý ô nhiễm
tại các khu vực khai thác- chế biến khoáng sản, khu vực tồn lưu hóa chất, thuốc
bảo vệ thực vật và các điểm nóng ô nhiễm khác.
Cùng với các giải pháp bảo vệ môi trường, chương trình hành
động cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ
thuật công trình có xét đến yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện
giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng có khả năng chống chịu
cao với bão, lũ, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn và các tác động do biến đổi
khí hậu, nước biển dâng. Phát triển các đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu,
tập trung giải quyết ngập úng do mưa lớn cực đoan, triều cường ở các đô thị lớn.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển các mô hình nông nghiệp
thông minh, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng lực lượng, phương tiện đủ khả
năng ứng phó, khắc phục kịp thời thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; triển khai
các giải pháp thích ứng đặc thù theo vùng, dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái, cộng
đồng cho các khu vực có nguy cơ cao tại các khu vực trung du, miền núi phía Bắc,
duyên hải miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch lại các khu dân cư, thực
hiện di dân khỏi các vùng rủi ro cao, kết hợp với bảo đảm sinh kế và nâng cao
chất lượng chăm sóc y tế cho người dân...
Trước đó, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra ngày 29/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030 là nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của nhân dân. Các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là ô nhiễm tại đô thị, lưu vực sông, khu, cụm công nghiệp, làng nghề phải được tập trung xử lý, phục hồi.
Chất lượng môi trường sống của nhân dân được cải thiện thực chất; tình trạng suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn, hướng tới cân bằng sinh thái. Các nguồn thải lớn được kiểm soát chặt chẽ; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh môi trường và phát triển nhanh, bền vững.
Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới có môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên, phát triển bền vững; xây dựng hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; trong đó kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp trở thành phương thức phát triển chủ đạo. Việt Nam trở thành quốc gia có trách nhiệm, vị thế và uy tín cao trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
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