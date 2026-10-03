Thảm họa khí hậu gia tăng trên toàn cầu nhưng nguồn lực ứng phó lại bị cắt giảm
TTrọng Hoàng
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Trong khi các thảm họa liên quan đến khí hậu ngày càng nghiêm trọng, nguồn tài chính quốc tế dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu và chuẩn bị ứng phó thiên tai lại bị thu hẹp, khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn hơn và nguồn lực phục hồi ngày càng hạn chế...
Ngồi
trên sàn của một nơi trú ẩn tạm thời dành cho những người sống sót sau trận lũ
chết người gần đây ở Nepal, Tenzin Dolma Ghale nói rằng cô không còn gì ngoài bộ
quần áo đang mặc trên người. Toàn bộ ngôi làng nơi cô sinh sống cùng một số
thành viên trong gia đình đã bị dòng nước và đất đá cuốn trôi. Trận lũ khiến
hơn 1.450 người thiệt mạng và hơn 6.000 người mất tích. Sau khi nói, Ghale đưa
tay lên rồi nhìn xuống đất. “Mọi thứ đã kết thúc”, cô nói.
Ghale
là một trong hàng triệu người đang phải sống với những hậu quả nghiêm trọng của
các thảm họa liên quan đến khí hậu. Trong khi những thảm họa này ngày càng gia
tăng về mức độ và tần suất, các chương trình hỗ trợ quốc tế cho thích ứng khí hậu
và chuẩn bị ứng phó thiên tai lại đang bị cắt giảm.
Điều
này khiến các quốc gia dễ bị tổn thương phải đối mặt với hàng tỷ USD thiệt hại
có thể tránh được, trong khi nguồn lực dành cho phục hồi sau thiên tai ngày
càng hạn chế.
Thực
tế là chúng ta cần hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, nhưng các nước phát triển đã
không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ông Harjeet SinghGiám đốc sáng lập Satat Sampada Climate Foundation có trụ sở tại New Delhi.
CẮT
GIẢM CHƯƠNG TRÌNH TRONG KHI RỦI RO KHÍ HẬU GIA TĂNG
Việc
chính quyền Tổng thống Donald Trump đột ngột cắt giảm viện trợ nước ngoài của Mỹ
trong năm 2025 đã khiến nhiều chương trình phục vụ hàng triệu người trên toàn
thế giới bị chấm dứt hoặc thu hẹp mạnh. Những cắt giảm từ các quốc gia tài trợ
lớn khác tiếp tục làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng nguồn vốn dành cho ứng phó
khí hậu.
Một
trong những chương trình bị đóng cửa là SERVIR-Hindu Kush Himalaya
(SERVIR-HKH), sáng kiến chung của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Cơ
quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tổng
hợp (ICIMOD) có trụ sở tại Kathmandu.
Chương
trình bao phủ Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Nepal và Pakistan, sử dụng dữ
liệu vệ tinh và phân tích địa không gian để giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản
lý tài nguyên nước và giám sát lớp phủ đất.
SERVIR-HKH
cung cấp các dịch vụ đánh giá rủi ro lũ lụt, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Nepal
về truyền thông rủi ro, đồng thời cung cấp hơn 170 bộ dữ liệu công khai về sông
băng, thiên tai và mức độ dễ bị tổn thương.
Các
chuyên gia về sông băng và chuẩn bị ứng phó thiên tai đánh giá cao chương trình
nhờ hoạt động nghiên cứu quy mô lớn, khả năng phối hợp xuyên biên giới và hỗ trợ
các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai tại địa phương.
Trước
khi mất nguồn tài trợ do các đợt cắt giảm của USAID, SERVIR-HKH tập trung vào
những rủi ro đang gia tăng nhanh chóng tại một khu vực chịu tác động mạnh của
biến đổi khí hậu.
Băng
tan nhanh, chế độ gió mùa thay đổi, cùng với lũ lụt, sạt lở đất và các trận lũ
do vỡ hồ băng (GLOF) ngày càng thường xuyên đã làm gia tăng sức ép lên khu vực
Hindu Kush Himalaya.
Theo
ICIMOD, những thay đổi này đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng
của gần 2 tỷ người đang sinh sống trong khu vực hoặc ở các vùng hạ lưu.
Khi nguồn tài trợ cho SERVIR-HKH chấm dứt, nhiều hoạt động liên quan đến giám sát và dự báo sạt lở đất, theo dõi lũ lụt hằng ngày, đào tạo và hợp tác khu vực giữa các quốc gia cũng chấm dứt. Điều này làm gia tăng nguy cơ đối với hàng triệu người trước các trận lũ do vỡ hồ băng. Những sự kiện này có thể giải phóng hàng triệu mét khối nước và đất đá chỉ trong vài giờ.
Một
báo cáo mới của công ty tư vấn toàn cầu Systemiq, được thực hiện cùng ICIMOD,
cho thấy các sông băng ở Himalaya đang mất khối lượng với tốc độ nhanh hơn 65%
so với một thập kỷ trước.
Tuy nhiên, báo cáo cho biết chỉ khoảng 0,1% trong tổng
số ước tính 40.000 sông băng tại Himalaya hiện được theo dõi chi tiết và liên tục.
Tại
miền Bắc Pakistan, băng tan đã tạo ra 3.044 hồ băng. Theo Chương trình Phát triển
Liên hợp quốc (UNDP), hơn 30 hồ trong số này được xác định có khả năng gây ra
các trận lũ do vỡ hồ băng tại những khu vực có hơn 7 triệu người sinh sống.
Afghanistan
cũng đang phải đối mặt với nguy cơ GLOF gia tăng, theo một nghiên cứu được Đại
học Lausanne của Thụy Sĩ công bố.
Tại
Ấn Độ - quốc gia không nằm trong chương trình SERVIR-HKH nhưng có đường biên giới
với tất cả các nước tham gia chương trình và cũng là nơi có hơn một nửa diện
tích Himalaya - hơn 130 hồ ở độ cao lớn đang có nguy cơ xảy ra lũ.
Những
rủi ro này diễn ra trong một khu vực vốn đã thường xuyên phải hứng chịu các thảm
họa liên quan đến khí hậu.
NAM
Á ĐÃ HỨNG CHỊU THIỆT HẠI LỚN
Trận
lũ tại Pakistan năm 2022 khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước
tính 40 tỷ USD.
Tại
Nepal, các trận lũ năm 2025 khiến 9 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng triệu
USD.
Trong
khi đó, tại khu vực Himalaya của Ấn Độ, những trận mưa cực lớn trong thời gian
ngắn, sạt lở đất, lũ quét và mưa cực đoan đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Trong 15 năm qua, các hiện tượng này khiến hơn 12.000 người thiệt mạng và gây
thiệt hại vượt hàng tỷ USD.
Theo Cơ sở dữ liệu về các sự kiện khẩn cấp (Emergency Events Database) do Đại học Louvain của Bỉ quản lý, khu vực Nam Á đã chịu thiệt hại kinh tế ít nhất 7 tỷ USD trong năm 2025 do các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khí hậu.
Trớ
trêu, chính cơ sở dữ liệu này cũng đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do các
khoản cắt giảm tài trợ của USAID.
Trong
một tuyên bố gửi The Associated Press, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang
hỗ trợ năng lực cảnh báo lũ lụt của Nepal thông qua các chương trình phối hợp với
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc
gia Mỹ (NOAA).
Bộ
Ngoại giao Mỹ cũng cho biết SERVIR-HKH đã kết thúc vào tháng 1/2025, nhưng các
công cụ của chương trình vẫn đang được ICIMOD duy trì và sử dụng.
Tác
động của việc cắt giảm không chỉ giới hạn ở những cộng đồng trực tiếp hứng chịu
thiên tai.
Khu
vực Himalaya có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia, khi
nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và nhu cầu sử dụng trong nước đều phụ thuộc
vào khu vực này.
Rủi
ro khí hậu cũng là một thách thức mang tính liên thế hệ. Cần có những quan sát
dài hạn, chuyên môn và những thể chế không thể đơn giản bật lên rồi tắt đi tùy
theo các ưu tiên ngắn hạn.
Bà Neha RaiChuyên gia tài chính khí hậu tại ICIMO
Bà
Neha Rai, chuyên gia tài chính khí hậu tại ICIMOD, cho rằng việc cắt giảm các
chương trình như SERVIR-HKH sẽ tạo ra những tác động dây chuyền kéo dài trong
nhiều năm.
Bà
so sánh việc cắt giảm các chương trình khí hậu với việc đột ngột dừng cấp vốn
cho nghiên cứu ung thư – một lĩnh vực cần nhiều năm nghiên cứu liên tục mới có
thể đạt được kết quả.
Theo
bà Neha Rai, việc cắt giảm các chương trình xuyên biên giới cũng ảnh hưởng đến hoạt
động chia sẻ thông tin giữa chính phủ, các nhà khoa học và các tổ chức trong
khu vực.
Đây
là chức năng đặc biệt quan trọng tại Himalaya, nơi những gì xảy ra ở thượng nguồn
có thể tác động trực tiếp đến các quốc gia ở hạ nguồn. Một thay đổi ở khu vực đầu
nguồn có thể vì thế không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà còn liên quan đến
an ninh nguồn nước, lương thực và năng lượng của cả khu vực.
NGUỒN
TÀI CHÍNH KHÍ HẬU NGÀY CÀNG THIẾU
Những
khoản cắt giảm nói trên nằm trong một xu hướng lớn hơn khi nguồn hỗ trợ quốc tế
dành cho các nước đang phát triển đang suy giảm.
Theo
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
từ các thành viên Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC), trong đó có Mỹ, đã giảm 23%
trong năm 2025. Đây là mức sụt giảm hằng năm lớn nhất từng được ghi nhận.
Những
nhà tài trợ truyền thống lớn như Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và Canada cũng đã
công bố các khoản cắt giảm lớn, đồng thời chuyển nguồn lực sang quốc phòng và
những ưu tiên trong nước khác. Trong khi đó, các quốc gia thuộc Global South
đang phải đối mặt với một bài toán tài chính ngày càng khó khăn.
Một báo cáo gần đây của tổ chức vận động ActionAid International chỉ ra thực tế các nước
Global South đang chi cho việc trả nợ cao gấp khoảng 225 lần số tiền tài chính
khí hậu dựa trên viện trợ mà họ nhận được.
Trên
thực tế, có một mối quan hệ độc hại giữa cuộc khủng hoảng khí hậu và cuộc khủng
hoảng nợ.
Bà Teresa AndersenChuyên gia Tổ chức ActionAid International
Theo
bà Teresa Andersen, các quốc gia phải vay tiền để khắc phục những tác động của biến đổi khí hậu.
Sau đó, để trả các khoản vay, họ lại phải cắt giảm đầu tư vào năng lượng sạch
và các hoạt động chuẩn bị cho những hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương
lai.
Trong
khi đó, lượng tiền được cung cấp cho các hoạt động này vẫn chưa đủ và vấn đề
khí hậu thường không được đặt ở vị trí ưu tiên, ông Richard Sherman, thành viên
hội đồng quản trị của Quỹ Ứng phó với Mất mát và Thiệt hại (Fund for Responding
to Loss and Damage), nhận định.
Đây
là một cơ chế tài chính khí hậu quốc tế nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển dễ
bị tổn thương trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.
Có
rất nhiều tiền nếu nguồn lực đó được dành cho những ưu tiên nhất định, nhưng đối
với biến đổi khí hậu hiện nay, chúng ta đang chứng kiến mức độ coi nhẹ nghiêm
trọng tầm quan trọng của việc hành động và xây dựng các hệ thống có khả năng chống
chịu tốt hơn.
Ông Richard ShermanThành viên hội đồng quản trị của Quỹ Ứng phó với Mất mát và Thiệt hại (Fund for Responding to Loss and Damage)
Theo
ông Richard Sherman, các nguồn quỹ phục hồi sau thiên tai vẫn tồn tại, nhưng cũng đang mất dần
nguồn tài trợ và không được trang bị đầy đủ để xử lý mức gia tăng thiên tai được
dự báo trong tương lai.
“Chúng
tôi không kỳ vọng các nước phát triển phải hành động như một chiếc máy ATM. Nhưng việc hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương, giúp thích ứng và nâng cao khả năng chống chịu sẽ khiến họ ít có khả năng phải hứng
chịu những tác động nghiêm trọng như chúng ta đang chứng kiến hiện nay,” ông Sherman nói.
Câu
chuyện tại Himalaya cho thấy một nghịch lý ngày càng rõ: nhu cầu đầu tư cho khả
năng chống chịu trước thiên tai đang tăng lên trong khi nguồn lực dành cho công
tác chuẩn bị lại bị thu hẹp.
Đối
với những khu vực mà hàng tỷ người phụ thuộc vào nguồn nước, nông nghiệp, năng
lượng và hệ sinh thái núi, việc duy trì các hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm,
chia sẻ dữ liệu và hợp tác xuyên biên giới có ý nghĩa không chỉ đối với ứng phó
sau thiên tai mà còn đối với khả năng giảm thiểu thiệt hại trước khi thảm họa xảy
ra.
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