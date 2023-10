Khách đoàn Việt Nam đi Nhật Bản sẽ được cấp e-visa từ tháng 11

Theo thông báo trên website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, loại thị thực được cấp theo hình thức điện tử là lưu trú ngắn hạn, nhập cảnh một lần với mục đích du lịch trong vòng 15 ngày và chỉ cấp cho người mang hộ chiếu Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam. Việc cấp thị thực điện tử bắt đầu được thực hiện lần lượt từ trong số các công ty du lịch được chỉ định tổ chức đoàn tour trọn gói (packagetour).

Nguồn tin từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam cho biết ban đầu chính sách mới chưa áp dụng cho khách đi tự túc. Công ty chỉ định chỉ được nộp visa cho đoàn tour du lịch còn công ty ủy thác có thể được nhận nộp cho nhiều mục đích khác ngoài du lịch như đi công tác, du học. "Công ty ủy thác thường cũng là công ty chỉ định", nguồn tin từ JNTO cho biết.

Người xin cấp thị thực cần phải xuất trình tại sân bay hiển thị "Thông báo cấp thị thực - Visa issuance notice" trên màn hình điện thoại di động, iPad… (cần phải có mạng internet). Không chấp nhận xuất trình dữ liệu PDF, ảnh chụp màn hình hay bản cứng được in ra.

Việc cấp thị thực điện tử bắt đầu được thực hiện từ các công ty du lịch được chỉ định tổ chức đoàn tour trọn gói, chưa áp dụng cho khách đi tự túc.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Nhật Bản, khách Việt Nam đến nước này trong 8 tháng đầu năm 2023 nằm trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất. Cụ thể, khách Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7, sau Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Mỹ và trên Philippines, Úc, Singapore. Trong tháng 8/2023, khách Việt Nam đến Nhật đạt 50.000 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ 2019 (thời điểm so sánh trước đại dịch). Tính chung 8 tháng, Nhật Bản đón 397.000 khách Việt, tăng 17,4% so với cùng kỳ 2019.

Điều đáng quan tâm là trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất của Nhật Bản 8 tháng qua, khách Việt Nam tăng trưởng cao nhất so với trước dịch với 17,4%. Trong top 10 chỉ có 3 thị trường khách đến Nhật tăng so với trước dịch, ngoài Việt Nam còn có Singapore (16,8%) và Mỹ (14%). Các thị trường quan trọng khác của Nhật Bản như Trung Quốc giảm 81%, Thái Lan giảm 28%, Đài Loan giảm 22%, Úc giảm 13%, Hàn Quốc giảm 8,6%...

Bên cạnh đó, báo cáo “SEA Travel Insights 2023 - Xu hướng du lịch tại Đông Nam Á năm 2023” của GrabAds cho thấy cho thấy 80% người Việt được khảo sát đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ở nước ngoài, đưa Việt Nam nằm trong số những quốc gia có nhu cầu du lịch nước ngoài cao nhất khu vực, chỉ đứng sau Thái Lan và Singapore (lần lượt là 86% và 85%), vượt qua Philippines (69%), Malaysia (64%) và Indonesia (56%).

Cuộc khảo sát cũng cho thấy với những người Việt Nam có nhu cầu du lịch nước ngoài, các quốc gia châu Á là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất. Trong khi Thái Lan, Singapore và Malaysia là những điểm đến được người Việt yêu thích nhất tại khu vực Đông Nam Á thì Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc lại đứng đầu trong danh sách các quốc gia họ muốn khám phá nhất tại châu Á.

Trước đây, khá đông du khách Việt đi Nhật, Hàn chỉ để có visa tân tiến với mục đích nhập cảnh Đài Loan.

Ngoài ra, mong muốn đi du lịch của người Việt không chỉ là một nhu cầu có thực mà còn đang mạnh mẽ hơn khi 77% những người có kế hoạch du lịch giải trí dự định có ít nhất 2 chuyến đi trong 12 tháng tới.

Trước đó, từ ngày 14/9, du khách sử dụng visa tân tiến của Hàn Quốc và Nhật Bản để xin e-visa nhập cảnh Đài Loan không còn được chấp nhận, các visa đã được chấp nhận trước đó vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn. Quy định thay đổi trên chỉ áp dụng duy nhất với du khách đến từ Việt Nam, khách từ các nước Đông Nam Á khác vẫn áp dụng chính sách như cũ.

Theo các công ty lữ hành Việt Nam, chính sách mới này sẽ khiến khách đăng ký tour một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc giảm không nhỏ do hiện nay có một số lượng khách đi Nhật, Hàn chỉ để có visa tân tiến với mục đích nhập cảnh Đài Loan. Giờ đây, những du khách và gia đình đã có visa tân tiến Nhật Bản, Hàn Quốc khi muốn đi du lịch Đài Loan sẽ phải chuyển sang hình thức nộp và xét duyệt hồ sơ xin visa, thay vì có kết quả ngay như trước, có thể phải chờ tới 8 ngày mới có kết quả.