Vụ nổ súng có phá hỏng kế hoạch kích cầu du lịch của Thái Lan?

Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh tân Thủ tướng Srettha Thavisin đang tìm cách thúc đẩy du lịch - động lực chính của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phục hồi chậm sau đại dịch. Đặc biệt, Thái Lan dự kiến sẽ thu hút 2,9 triệu lượt khách và doanh thu hàng tỷ USD từ Trung Quốc nhờ chương trình miễn thị thực kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ ngày 25/9 vừa qua.

Những ngày này, các bãi biển, khu mua sắm và các ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan một lần nữa lại tràn ngập khách du lịch Trung Quốc. Ngay sau khi Thái Lan thông báo chương trình miễn thị thực, hiện lượng đặt phòng khách sạn của khách Trung đến "xứ sở chùa Vàng" tăng 6.220% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng năm nay, Thái Lan là điểm đến hàng đầu của du khách "quốc gia tỷ dân".

Ngày 4/10, các quan chức Thái Lan đã có cuộc họp khẩn với mục đích đưa ra các giải pháp nhằm khôi phục niềm tin trong lĩnh vực du lịch. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào cuối ngày 3/10, Thủ tướng Srettha cho biết chính phủ của mình sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cao nhất đối với khách du lịch. Còn bà Thapanee Kiatphaibool, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thì nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cải thiện an ninh ở tất cả các khu vực dành cho khách du lịch Thái Lan và khách nước ngoài”.

Vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan đã phủ bóng đen lên ngành du lịch nước này.

Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wangsuphakijkosol nói với tờ Bloomberg, vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm ở thủ đô là "vụ việc cá biệt". Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ thắt chặt kiểm tra vũ khí tại các trung tâm mua sắm và điểm du lịch khác.

Burin Adulwattana, nhà kinh tế trưởng tại Trung tâm nghiên cứu Kasikorn có trụ sở tại Bangkok, nhận định: "Vụ nổ súng làm tổn hại đến niềm tin và tình cảm của khách du lịch. Nó cũng làm tăng nguy cơ suy thoái đối với sự phục hồi kinh tế mong manh của Thái Lan. Chính phủ sẽ cần cố gắng hết sức để khôi phục niềm tin".

Cổ phiếu của các khách sạn, trung tâm mua sắm và hãng hàng không giảm trong phiên giao dịch ở Bangkok, kéo Chỉ số du lịch và giải trí SET xuống mức thấp nhất trong một năm. Central Plaza Hotel Pcl giảm tới 8,5%, dẫn đến sự sụt giảm của các khách sạn, trong khi nhà điều hành trung tâm thương mại Central Pattana Pcl giảm tới 2,8%, Asia Aviation Pcl giảm tới 4,5% và Airports of Thái Lan Pcl giảm tới 3,6%.

Thống đốc Ngân hàng Thái Lan Sethaput Suthiwartnarueput cho biết đất nước này cần phải theo dõi hậu quả từ vụ xả súng vào ngành du lịch, đồng thời cho biết thêm ngành này đã phục hồi 60 - 70% so với mức trước Covid-19.

Theo AFP, Thủ tướng Srettha đã nói chuyện với Đại sứ Trung Quốc sau vụ nổ súng. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đang kêu gọi Trung Quốc cùng hợp tác để loại bỏ những nhận thức tiêu cực về du lịch Thái Lan, trước khi ban hành chương trình miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc.

Thủ tướng Srettha Thavisin đã đích thân đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên theo chương trình miễn thị thực.

Vốn dĩ, một bộ phim kinh dị Trung Quốc mang tên No More Bets với nội dung chính kể về một đường dây lừa đảo, buôn người có đầu mối đặt tại Thái Lan đã khiến du khách Trung Quốc e ngại. Hơn nữa bộ phim này lại được công chiếu trong thời điểm du lịch Thái Lan chững lại kể từ tháng 3, ngay sau sự cố một du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan và đưa sang một nước láng giềng. Mối lo ngại về an toàn du lịch Thái Lan sau đó càng tăng lên khi một số nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc chọn vấn đề này để làm chủ đề chính cho nội dung của mình.

Theo ông Surawat Akaraworamat, Phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan, hầu hết các mạng lưới hoặc những cuộc gọi lừa đảo đều xuất phát từ các nước láng giềng với Thái Lan. Thế nhưng nhiều người Trung Quốc vẫn lo sợ vì cho rằng các đường dây lừa đảo, bắt cóc sử dụng Thái Lan như một trung tâm "trung chuyển" nạn nhân.

Ông này từng nhận định chính sách miễn thị thực đối với du khách Trung Quốc cũng không thể giúp kích thích du lịch nếu những hiểu lầm về sự an toàn vẫn còn đó. Hơn nữa, việc giải quyết những hiểu lầm trên là một vấn đề tế nhị mà Chính phủ Thái Lan không thể tự mình giải quyết, cần có sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc.

Ctrip - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc cho biết Thái Lan đang là điểm đến nước ngoài hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ kéo dài 8 ngày của Trung Quốc. Theo công ty này, trong Tuần lễ vàng bao gồm cả Tết Trung thu và Quốc khánh của Trung Quốc, kéo dài từ ngày 29/9 đến 8/10, người dân Trung Quốc đã tăng lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài lên gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tờ SCMP, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin thậm chí đã đăng một tin nhắn trên Weibo, một nền tảng blog của Trung Quốc, cho biết ông rất vui mừng vì chính sách miễn thị thực tạm thời của Chính phủ Thái Lan đã được người dân Trung Quốc đón nhận tích cực.

Nhờ chương trình miễn thị thực, các bãi biển, khu mua sắm và các ngôi đền lộng lẫy của Thái Lan một lần nữa lại tràn ngập khách du lịch Trung Quốc.

Tuy nhiên, các nhà điều hành du lịch Xứ sở Chùa Vàng đều có chung đánh giá rằng ngành du lịch ở Thái Lan mới chỉ phục hồi về số lượng khách đến chứ chưa phục hồi về chi tiêu vì cả du khách trong nước và quốc tế đều thận trọng với hầu bao của mình. Khảo sát của Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) cho thấy, chỉ 25% số du khách Trung Quốc có mức chi tiêu trung bình trên 70.000 baht (1.892 USD) mỗi chuyến, còn lại phần lớn họ chi dưới 70.000 baht.

Tuy vậy, cũng có một số lượng khách Trung Quốc chi tiêu cao đã trả khoảng 3 triệu baht, tức hơn 100.000 baht mỗi chuyến đi, khi họ mua tài sản như căn hộ hoặc các mặt hàng thương hiệu cao cấp để đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro kinh tế mà họ gặp phải ở trong nước. Để thu hút sức mua cao từ Trung Quốc và các nước khác một cách hiệu quả hơn, TCT đề nghị chính phủ xem xét các biện pháp khác ngoài chương trình miễn thị thực, chẳng hạn như ưu đãi thuế đặc biệt cho người nước ngoài muốn mua bất động sản hoặc đồ xa xỉ ở Thái Lan.