Mỹ đưa Israel vào danh sách miễn thị thực

Theo hãng tin AP, kể từ ngày 30/11 tới, người Israel có thể đến Mỹ vì mục đích công tác hoặc du lịch trong tối đa 90 ngày không cần thị thực, chỉ bằng cách đăng ký với Hệ thống điện tử cấp phép du lịch. Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết, thỏa thuận này "sẽ tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia về chống khủng bố, thực thi pháp luật và các ưu tiên chung khác"...

Các quốc gia muốn tham gia chương trình miễn thị thực của Mỹ phải đáp ứng ba tiêu chuẩn quan trọng. Israel đã đáp ứng được hai trong số những tiêu chuẩn đó trong hai năm qua: tỷ lệ thấp người Israel nộp đơn xin thị thực nhưng bị từ chối; tỷ lệ thấp người Israel ở lại quá hạn thị thực.

Ở chiều ngược lại, hồi tháng 7, Israel đã cam kết thực hiện hàng loạt bước cần thiết để đáp ứng các yêu cầu mà Mỹ đã đưa ra từ lâu về việc đối xử bình đẳng với những người mang hộ chiếu Mỹ, không phân biệt họ là người Mỹ gốc Palestine, Arab hay Hồi giáo. Theo thỏa thuận, tất cả công dân Mỹ, bao gồm những người mang hai quốc tịch và những công dân Mỹ sống ở Bờ Tây và Dải Gaza, sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Israel.

Trước khi thỏa thuận trên được ký kết, những người Palestine mang quốc tịch Mỹ không thể nhập cảnh Israel tại sân bay Ben Gurion nếu không có thị thực. Thay vào đó, họ sẽ phải nhập cảnh Israel thông qua Jordan. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh, tình trạng của Israel trong chương trình sẽ được theo dõi liên tục và nếu nước này không tuân thủ, việc miễn thị thực đặc biệt có thể bị thu hồi.

Chương trình Miễn thị thực (US Visa Waiver Program - VWP) do Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) quản lý với sự tư vấn của Bộ Ngoại giao, cho phép công dân của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Mỹ để công tác hoặc du lịch trong thời gian lưu trú lên đến 90 ngày không cần thị thực. Đổi lại, những quốc gia và vùng lãnh thổ này phải cho phép công dân Mỹ đến trong một khoảng thời gian tương tự mà không cần thị thực cho mục đích kinh doanh hoặc du lịch.

Công dân những quốc gia và vùng lãnh thổ vào Mỹ không cần thị thực gồm các nước châu Âu: Andorra, Áo, Bỉ, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Croatia, CH Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Na Uy, Hà Lan, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, San Marino, Vương quốc Anh.

Bên cạnh đó là công dân châu Á - Thái Bình Dương: Úc, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Đài Loan. Cuối cùng là Canada, Chile. Việt Nam không tham gia vào Chương trình miễn thị thực của Mỹ và để vào nước này, công dân phải xin visa.

Mặc dù đã được miễn thị thực nhưng công dân trong danh sách phải điền vào đơn điện tử hợp lệ (ESTA) để được cấp phép du lịch. Giấy phép này có thời hạn trong hai năm và du khách phải xin giấy mới nếu đổi hộ chiếu mới, thay đổi họ tên...

Ở chiều ngược lại, người cầm hộ chiếu Mỹ được nhập cảnh gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần thị thực và lưu trú trong khoảng thời gian từ 30 - 90 ngày với mục đích du lịch. Ngoài ra còn có nhiều quốc gia cấp thị thực cho công dân Mỹ khi nhập cảnh hoặc cấp thị thực điện tử (E-visa). Việt Nam là một trong số những nước cấp visa điện tử cho du khách Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 7, Singapore đã vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, theo bảng xếp hạng Henley Passport Index mới nhất. Chỉ số này dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Trong đó, hộ chiếu của các quốc gia được xếp hạng dựa trên số điểm đến mà người sở hữu hộ chiếu có thể nhập cảnh không cần thị thực.

Công dân Singapore được miễn thị thực tới 192 trong số 227 điểm đến trên toàn thế giới. Nhật Bản, quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong 5 năm qua, đã tụt xuống vị trí thứ 3 với quyền tiếp cận 189 điểm đến mà không cần thị thực. Ở vị trí thứ 3 cùng Nhật Bản là Áo, Phần Lan, Pháp, Luxembourg, Hàn Quốc và Thụy Điển. Ngược lại, Mỹ tiếp tục tụt hạng, xuống vị trí thứ 8. Công dân Mỹ được miễn thị thực tới 184 điểm đến trên thế giới.

Hộ chiếu Việt Nam tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực Henley Passport Index 2023. Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 82, với 55 điểm đến không cần thị thực. Trước đó, theo Henley Passport Index 2022, Việt Nam ở vị trí thứ 92 cũng với 55 điểm đến. Ở vị trí thứ 82 cùng với Việt Nam trong năm nay có Campuchia, Guinea-Bissau, Mali.

Chính sách thị thực có vai trò quan trọng trong tác động tích cực đến quyền lực của hộ chiếu của một quốc gia và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Tiến sĩ Christian H. Kaelin - Chủ tịch Henley & Partners - nhấn mạnh tầm quan trọng của tấm hộ chiếu quyền lực vượt ra ngoài tự do đi lại. Ông đề cập tới những quyền tự do tài chính đáng kể, cơ hội đầu tư quốc tế và triển vọng kinh doanh mà tấm hộ chiếu quyền lực có thể mang lại. "Kết nối và tiếp cận toàn cầu đã trở thành những đặc điểm không thể thiếu trong quá trình tạo ra và giữ gìn tài sản, và giá trị của nó sẽ càng tăng lên khi biến động địa chính trị và bất ổn khu vực tăng", ông nói thêm.

Trong khi đó, tiến sĩ Juerg Steffen - giám đốc điều hành của Henley & Partners - nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách thị thực trong tác động tích cực đến quyền lực của hộ chiếu của một quốc gia và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thông qua áp dụng các chính sách thị thực chào đón và mở cửa, các quốc gia có thể tạo ra những mối quan hệ có giá trị với các quốc gia khác, dẫn tới việc giành được những miễn thị thực có giá trị.

Tiến sĩ Steffen chỉ ra, những cải tiến như vậy trong quyền lực hộ chiếu khiến một quốc gia hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội nhập quốc tịch hoặc cư trú thông qua đầu tư.