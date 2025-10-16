Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong hành trình xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường.
Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII chính thức khai mạc, với sự tham dự của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên thuộc 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, VƯỢT QUA THÁCH THỨC
Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng, phồn vinh và hùng cường.
Trong bối cảnh đó, Thủ đô Hà Nội đứng trước thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải nêu cao quyết tâm, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Hà Nội cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng lòng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo của toàn hệ thống chính trị, Thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Các hoạt động dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Hà Nội đã đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Kinh tế Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thành phố giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quốc gia và quốc tế diễn ra trên địa bàn.
Hà Nội cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, trong đó có Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
MỤC TIÊU XÂY DỰNG THỦ ĐÔ “VĂN HIẾN – VĂN MINH -HIỆN ĐẠI – HẠNH PHÚC”
Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, có trình độ phát triển ngang tầm với các Thủ đô trong khu vực. Hà Nội phấn đấu là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; là thành phố có chính trị, xã hội ổn định, nơi người dân sống hạnh phúc và an toàn.
Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội sẽ trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm các Thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.
Đại hội xác định 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 43 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó có một số chỉ tiêu tổng hợp: mỗi năm kết nạp mới ít nhất 11.000 đảng viên, phấn đấu đến năm 2030 đạt 3% tổng số đảng viên; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 tiêu chí.
Ba khâu đột phá phát triển được xác định gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô, tạo nền tảng pháp lý và động lực cho phát triển bền vững; Phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh, đồng bộ và kết nối.
Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030 bao gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện; xây dựng thành phố thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực phát triển.
Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 15 đến 17/10/2025, với các nội dung: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tại phiên trù bị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV. Báo cáo phản ánh toàn diện, khách quan ý kiến của 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin của cán bộ, đảng viên Thủ đô đối với đường lối, chủ trương của Đảng.
Các ý kiến thống nhất cao, đánh giá dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, đổi mới và toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển bền vững, phản ánh ý chí, nguyện vọng và niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
