Khẩn trương đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu...

Trước đó, ngày 11/7, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5034/BNV-CCVC đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, triển khai một số nội dung để đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về án bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đáp ứng yêu cầu theo mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đối khớp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức theo Kế hoạch số 02 KH/BCĐTW.

Tuy nhiên, đến ngày 8/9, mới có 16 cơ quan gửi báo cáo theo yêu cầu và 9 cơ quan thực hiện đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC với số lượng hồ sơ còn rất hạn chế.

Thực tế này cho thấy các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm đến việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu CBCCVC thuộc phạm vi quản lý, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Trong khi đó, CSDLQG về CBCCVC là một cấu phần quan trọng để hình thành nền tảng quản lý nhân sự công hiện đại, phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Để duy trì, khai thác hiệu quả CSDLQG về CBCCVC, Bộ Nội vụ nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đối khớp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức.

Nguyên tắc xây dựng và vận hành CSDLQG về CBCCVC là "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", bảo đảm liên thông, chính xác, cập nhật thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trong văn bản đôn đốc lần 2, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay 3 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Văn bản số 5034/BNV-CCVC ngày 11/7/2025, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (đối với các cơ quan chưa báo cáo); đồng thời báo cáo, cung cấp thông tin tình hình xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về CBCCVC gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 19/9/2025.

Căn cứ thông tin, kết quả báo cáo thực hiện của bộ ngành địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo hằng ngày tình hình thực hiện của bộ ngành địa phương với Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thứ hai, khẩn trương thực hiện nâng cấp, điều chỉnh phần mềm/CSDL đáp ứng mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp, tích hợp với các API đồng bộ cây tổ chức đơn vị và API dữ liệu hồ sơ của CSDLQG về CBCCVC như hướng dẫn tại Văn bản 5034/BNV-CCVC ngày 11/7/2025; thực hiện đồng bộ dữ liệu về CSDLQG về CBCCVC thường xuyên, liên tục, trong đó yêu cầu thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu để đồng bộ về CSDLQG về CBCCVC.

Thứ ba, đối với các cơ quan chưa kết nối, đồng bộ về CDSLQG về CBCCVC, để đảm bảo sẵn sàng về kỹ thuật, đề nghị bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ thử nghiệm 1 - 10 hồ sơ về CSDLQG về CBCCVC theo API M51, hoàn thành công tác thử nghiệm trước ngày 19/09/2025.

Theo Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ), CSDLQG về CBCCVC được xây dựng nhằm quản lý tập trung, thống nhất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn quốc. Đây là công cụ giúp các cơ quan Nhà nước nắm bắt chính xác, kịp thời tình hình nhân sự; phục vụ công tác hoạch định, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá đội ngũ.

Việc hoàn thiện và đồng bộ hóa CSDLQG về CBCCVC không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức mà còn là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số.

Với tiến độ hiện nay, Bộ Nội vụ khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, báo cáo hằng ngày lên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành yêu cầu đúng thời hạn, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia đồng bộ, hiện đại, phục vụ quản lý nhân sự minh bạch, hiệu quả.