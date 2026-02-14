Sát Tết Bính Ngọ, giá bán vàng miếng SJC tái lập mốc đỉnh hai tuần
Mai Nhi
14/02/2026, 11:11
Sau nhịp giảm mạnh trong phiên 13/2, sáng nay (14/2), giá vàng miếng SJC bật tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá bán trở lại mốc 181 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 2 tuần qua…
Trong tuần cận Tết Bính Ngọ
(9–14/2), giá vàng miếng SJC biến động mạnh, mỗi nhịp tăng, giảm lên tới cả
triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, tính theo giá chốt
phiên tại các doanh nghiệpthì mặt bằng chung vẫn giữxu thế đi ngang.
Sau nhịp giảm hơn 2 triệu
đồng/lượng trong phiên hôm qua (13/2), giá bán vàng miếng nhanh chóng quay trở lại vùng giá phổ biến trong tuần
là 181 triệu đồng/lượng.
Lúc 10 giờ ngày
14/2, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 181 triệu đồng/lượng
từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/2, giá vàng miếng SJC doanh
nghiệp này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Theo thông báo của Công ty SJC, các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và vàng
may mắn giao dịch đến hết ngày 13/2 để phục vụ công tác kiểm kê.Hầu hết cửa hàng SJC tại khu vực phía Bắc sẽ nghỉ Tết từ 15/2, trong khi
các cửa hàng tại TP.Hồ Chí Minh đóng cửa từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp). Riêng hai điểm
bán tại Aeon Bình Tân và Aeon Tân Phú vẫn mở cửa xuyên Tết.
Mức giá giao dịch
178 triệu – 181 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh
Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 13/2, giá vàng miếng SJC các doanh
nghiệp này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại khu vực phía
Nam, mở cửa phiên sáng nay, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng trở
lại 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Thương hiệu này đặt giá mua, bán ở mức 178,3 triệu – 181 triệu đồng/lượng.
Sau khi giảm 1,5
triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 13/2, giá mua, bán vàng miếng SJC tại
Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Cập nhật lúc 10 giờ, thương
hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 177 triệu – 180 triệu đồng/lượng.
Riêng tại DOJI và
Phú Quý, giá giao dịch vàng miếng vẫn giữ nguyên so với phiên hôm qua. Giá vàng
miếng tại hai doanh nghiệp này hiện đang giao dịch ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng.
Theo sát diễn biến thị trường vàng
miếng, giá giao dịch vàng nhẫn các hệ thống lớn cũng ghi nhận mức tăng phổ biến
là 2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 14/2.
Ở vùng giá gần 181 triệu đồng/lượng, thị trường vàng miếng đang đứng tại mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua. Chênh lệch giá mua – bán hiện ghi nhận ở mức phổ biến là 3 triệu đồng. Biên độ giá mua - bán tại Mi Hồng dù nới rộng lên 2,7 triệu đồng nhưng vẫn ở mức thấp nhất thị trường
Sau khi giảm 1,9 triệu đồng/lượng
mỗi chiều trong phiên hôm qua (13/2), giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI mở cửa phiên sáng tiếp tục duy trì ổn
định ở mức 175,6 triệu – 178,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ ngày
14/2, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tương tự, tại Phú Quý, sau 3 phiên đứng giá,
giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp này giảm mạnh 1,8 triệu
đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 13/2. Trong phiên sáng nay (14/2), thương hiệu này giữ
nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 175,7 triệu – 178,7 triệu đồng/lượng (mua
– bán).
Trong khi đó, Công ty SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 177,5
triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 180,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/2, giá giao
dịch vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp này tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và
1,9 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ
Chí Minh, sau 2 phiên giảm liên tiếp (12-13/2) với tổng mức giảm lên tới 3 triệu
đồng/lượng mỗi chiều, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận nhịp điều chỉnh
tăng mạnh nhất trên thị trường.
Mở cửa
phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá
mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra
là 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 13/2.
Lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.
Dù tăng mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung
nhưng giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn thấp nhất thị trường, chênh
khoảng 7-8 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp tại miền Bắc. Tuy nhiên, mức
chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn tại đây lại cao nhất thị trường, ở ngưỡng 4
triệu đồng/lượng.
Trong tuần sát Tết, Bảo Tín Minh
Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ngang
bằng với giá vàng miếng SJC.
Bảo Tín Minh
Châu và Bảo Tín Mạnh Hải
vẫn giữ giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá vàng
nhẫn bán ra là 181 triệu đồng/lượng trong cả phiên sáng. Mức giá giao dịch trên
duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên. So với giá chốt phiên 13/2, giá giao
dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và bán.
Tại thị
trường NewYork, đóng cửa phiên 13/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng mạnh gần
2,5%, tiến lên mốc 5.043,9 USD/oz
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức 20,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn
“4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 12,8 – 20,3 triệu
đồng/lượng.
Hải quan khu vực lúng túng xác nhận chứng từ, xử lý tờ khai buộc tái xuất hoặc tiêu huỷ
Năm 2025, thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu

Theo cơ quan hải quan, tình hình nhập lậu thuốc lá điện tử sau khi bị cấm diễn biến khá phức tạp. Trong năm 2025, hơn 376.000 sản phẩm bị phát hiện thông qua hợp thức hoá chứng từ, có vụ quy mô hơn 9 tỷ đồng vừa bị khởi tố...
Năm 2025, thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu
Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 26 doanh nghiệp với các vi phạm được xác định trong các khâu phát hành, công bố thông tin...
Tăng sở hữu cổ phần cho người lao động khi tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
Trong tiến trình cơ cấu lại vốn nhà nước, Nghị định 57/2026/NĐ-CP đặt trọng tâm vào việc mở rộng quyền sở hữu cổ phần cho người lao động, đi kèm các ràng buộc về thời gian nắm giữ và trách nhiệm cam kết làm việc nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động…
Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại 26 doanh nghiệp với các vi phạm được xác định trong các khâu phát hành, công bố thông tin...
Giá vàng hồi 120 USD/oz sau báo cáo CPI Mỹ
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị lắng xuống, giá vàng tuần này chủ yếu chịu sự chi phối của kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất của Fed...
