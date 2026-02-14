Thứ Bảy, 14/02/2026

Trang chủ Tài chính

Sát Tết Bính Ngọ, giá bán vàng miếng SJC tái lập mốc đỉnh hai tuần

Mai Nhi

14/02/2026, 11:11

Sau nhịp giảm mạnh trong phiên 13/2, sáng nay (14/2), giá vàng miếng SJC bật tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá bán trở lại mốc 181 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 2 tuần qua…

Giá bán vàng miếng SJC tái lập mốc đỉnh hai tuần
Giá bán vàng miếng SJC tái lập mốc đỉnh hai tuần

Trong tuần cận Tết Bính Ngọ (9–14/2), giá vàng miếng SJC biến động mạnh, mỗi nhịp tăng, giảm lên tới cả triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, tính theo giá chốt phiên tại các doanh nghiệp thì mặt bằng chung vẫn giữ xu thế đi ngang.

Sau nhịp giảm hơn 2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (13/2), giá bán vàng miếng nhanh chóng quay trở lại vùng giá phổ biến trong tuần là 181 triệu đồng/lượng.

Lúc 10 giờ ngày 14/2, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 181 triệu đồng/lượng từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/2, giá vàng miếng SJC doanh nghiệp này tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Theo thông báo của Công ty SJC, các sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn và vàng may mắn giao dịch đến hết ngày 13/2 để phục vụ công tác kiểm kê. Hầu hết cửa hàng SJC tại khu vực phía Bắc sẽ nghỉ Tết từ 15/2, trong khi các cửa hàng tại TP.Hồ Chí Minh đóng cửa từ ngày 16/2 (29 tháng Chạp). Riêng hai điểm bán tại Aeon Bình Tân và Aeon Tân Phú vẫn mở cửa xuyên Tết.

Mức giá giao dịch 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 13/2, giá vàng miếng SJC các doanh nghiệp này cũng tăng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, mở cửa phiên sáng nay, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng trở lại 1,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá mua, bán ở mức 178,3 triệu – 181 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 13/2, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Cập nhật lúc 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 177 triệu – 180 triệu đồng/lượng.

Riêng tại DOJI và Phú Quý, giá giao dịch vàng miếng vẫn giữ nguyên so với phiên hôm qua. Giá vàng miếng tại hai doanh nghiệp này hiện đang giao dịch ở mức 176 triệu – 179 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng SJC trong tuần 9-14/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng SJC trong tuần 9-14/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Theo sát diễn biến thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn các hệ thống lớn cũng ghi nhận mức tăng phổ biến là 2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 14/2.

Ở vùng giá gần 181 triệu đồng/lượng, thị trường vàng miếng đang đứng tại mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua. Chênh lệch giá mua – bán hiện ghi nhận ở mức phổ biến là 3 triệu đồng. Biên độ giá mua - bán tại Mi Hồng dù nới rộng lên 2,7 triệu đồng nhưng vẫn ở mức thấp nhất thị trường

Sau khi giảm 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (13/2), giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI mở cửa phiên sáng tiếp tục duy trì ổn định ở mức 175,6 triệu – 178,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ ngày 14/2, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tương tự, tại Phú Quý, sau 3 phiên đứng giá, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp này giảm mạnh 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 13/2. Trong phiên sáng nay (14/2), thương hiệu này giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 175,7 triệu – 178,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong khi đó, Công ty SJC và PNJ cùng niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 177,5 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 180,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại cả hai doanh nghiệp này tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,9 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau 2 phiên giảm liên tiếp (12-13/2) với tổng mức giảm lên tới 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường.

Mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 13/2. Lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 14/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 14/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Dù tăng mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng giá giao dịch vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn thấp nhất thị trường, chênh khoảng 7-8 triệu đồng/lượng so với các doanh nghiệp tại miền Bắc. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn tại đây lại cao nhất thị trường, ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Trong tuần sát Tết, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ngang bằng với giá vàng miếng SJC.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 181 triệu đồng/lượng trong cả phiên sáng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến khi đóng cửa phiên. So với giá chốt phiên 13/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu này tăng 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại thị trường NewYork, đóng cửa phiên 13/2, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng mạnh gần 2,5%, tiến lên mốc 5.043,9 USD/oz

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới ở mức 20,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 12,8 – 20,3 triệu đồng/lượng.

Từ khóa:

biến động giá vàng chênh lệch giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng thế giới tài chính vàng nhẫn 9999

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

