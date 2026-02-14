Thứ Bảy, 14/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Người bán hoa Tết như "ngồi trên đống lửa" vì vắng khách

Song Hoàng

14/02/2026, 16:00

Ngày 14/2 (tức ngày 27 Tết), tại nhiều địa điểm trưng bày, bán hoa Tết của thành phố Hà Nội, không khí mua sắm hoa xuân khá trầm lắng. Không ít người bán lan, đào, mai đã phải treo biển “xả hàng ”, giảm giá, nhưng lượng khách vẫn thưa thớt...

Một người bán đào tại sân vận động Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô như ngồi trên đống lửa vì cận Tết, đào đã bung nở nhưng chưa thấy khách.
Một người bán đào tại sân vận động Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô như ngồi trên đống lửa vì cận Tết, đào đã bung nở nhưng chưa thấy khách.

Tại các vườn lan dọc theo sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, trong các ngày 13,14/2, theo ghi nhận của VnEconomy, lượng khách đến xem, chốt đơn vẫn rất thưa vắng. 

Năm nay, các địa phương cũng như chính quyền địa phương thành phố Hà Nội đã quản lý rất chặt chẽ các điểm bán hoa tự phát, ngăn tình trạng hoa Tết tràn ra vỉa hè, lòng đường nên người dân nếu có nhu cầu mua hoa sẽ buộc phải tới các địa điểm cố định. Tuy nhiên, tại các điểm bán này không khí mua sắm vẫn khá trầm lắng. 

Chiều 26 Tết, dù thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, trời không quá rét nhưng khu vực bán hóa trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua sân vận động Mỹ Đình có rất ít khách hàng. 
Chiều 26 Tết, dù thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, trời không quá rét nhưng khu vực bán hóa trên đường Lê Quang Đạo, đoạn qua sân vận động Mỹ Đình có rất ít khách hàng. 
Những chậu lan khá to, đẹp nhưng do vắng khách nên người bán đã quyết định giảm giá xuống còn 300.000đ/chậu. 
Những chậu lan khá to, đẹp nhưng do vắng khách nên người bán đã quyết định giảm giá xuống còn 300.000đ/chậu. 
Tương tự là hoa mai dù đã
Tương tự là hoa mai dù đã "bung lụa" nhưng chưa có nhiều người chọn mua, nên chủ vườn đã quyết định "sale off" 50%. 
Với lượng hoa mai, cúc còn khá nhiều như hiện tại, người bán hoa cho biết đang rất sốt ruột, nếu không tiêu thụ hết sẽ rất
Với lượng hoa mai, cúc còn khá nhiều như hiện tại, người bán hoa cho biết đang rất sốt ruột, nếu không tiêu thụ hết sẽ rất "gay go" vì cả năm chỉ trông cả vào việc bán hoa mấy này cận Tết. 
Chờ khách
Chờ khách "mỏi mòn" là tình cảnh của nhiều chủ điểm bán hoa mai. Chủ vườn mai này cho biết, dù đã giảm giá khá sát nhưng nhiều khách vẫn mặc cả đòi giảm thêm nên chị không muốn bán, vì không còn lãi.
Cũng trong tình trạng
Cũng trong tình trạng "hóng khách" chủ vườn quất này đã treo biển xả hàng, nhưng vẫn khó kéo người mua tới xem và "chốt đơn". 
Người bán hoa tranh thủ lướt facbook, tiktok trong khi chờ khách. 
Người bán hoa tranh thủ lướt facbook, tiktok trong khi chờ khách. 
27 Tết, số lượng cây quất cảnh vẫn còn tương đối nhiều khiến người bán hàng này lo lắng. 
27 Tết, số lượng cây quất cảnh vẫn còn tương đối nhiều khiến người bán hàng này lo lắng. 
Hoa nhiều, khách ít là tình cảnh chung khiến không ít những người bán cảm thấy sốt ruột.
Hoa nhiều, khách ít là tình cảnh chung khiến không ít những người bán cảm thấy sốt ruột. "May mắn là từ nay đến chiều 29 Tết theo dự báo trời không có mưa, chứ nếu không chợ hoa sẽ càng thêm vắng khách", bà Tuyết, chủ vườn hoa này cho biết. 
Những cành đào đã bung nở nhưng vẫn chưa có người mua. 
Những cành đào đã bung nở nhưng vẫn chưa có người mua. 
Năm nay không chỉ tại các điểm bán hoa có không khí trầm lắng, tại một số hội chợ Xuân, tình trạng nhân viên đông hơn khách cũng diễn ra khá phổ biến. Tại hội chợ Xuân trong khu vực trường đua F1, Mỹ Đình, chiều 26 Tết gần như không có 1 bóng khách. 
Năm nay không chỉ tại các điểm bán hoa có không khí trầm lắng, tại một số hội chợ Xuân, tình trạng nhân viên đông hơn khách cũng diễn ra khá phổ biến. Tại hội chợ Xuân trong khu vực trường đua F1, Mỹ Đình, chiều 26 Tết gần như không có 1 bóng khách. 

