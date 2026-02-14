Thứ Bảy, 14/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

OpenAI khai tử loạt mô hình cũ, trong đó có GPT-4o

Bạch Dương

14/02/2026, 16:04

Công ty công nghệ OpenAI đã chính thức dừng hoạt động GPT-4o – mô hình từng được đông đảo người dùng ưa chuộng cùng một số phiên bản cũ khác.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Từ khoảng 00 giờ ngày 14/2 (giờ Việt Nam), mô hình GPT-4o đã không còn khả dụng. Cùng với với việc đưa quảng cáo vào các gói miễn phí và Go, quyết định này càng khiến nhiều người dùng bày tỏ không mấy hài lòng đối với nhà phát triển OpenAI. 

Trước đó, vào đầu tháng 2, công ty đã thông báo kế hoạch loại bỏ GPT-5, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini và o4-mini. 

Thông thường, việc ngừng hỗ trợ các mô hình AI cũ hiếm khi trở thành chủ đề gây chú ý lớn. Tuy nhiên, GPT-4o lại là trường hợp đặc biệt. 

Trên các diễn đàn như Reddit, không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi “trợ lý quen thuộc” biến mất. Theo phản ánh của Mashable, sự thay đổi này đặc biệt ảnh hưởng tới những người đã hình thành thói quen tương tác thường xuyên với chatbot.

Đây cũng không phải lần đầu OpenAI tính đến việc dừng GPT-4o. Khi OpenAI ra mắt GPT-5 vào năm trước, mô hình này từng bị đưa khỏi danh sách tùy chọn, gây ra làn sóng phản ứng mạnh từ cộng đồng.

Nhiều người dùng khi đó cho rằng phiên bản mới thiếu sự tự nhiên và thân thiện như GPT-4o. Trước áp lực từ người dùng, OpenAI đã khôi phục mô hình này chỉ sau vài ngày.

Một số chuyên gia cũng từng bày tỏ lo ngại về mức độ “thân thiện quá mức” của các mô hình AI, trong đó có GPT-4o. Hiện tượng này được gọi là “tâng bốc AI”, khi chatbot trở nên quá đồng thuận, dễ chiều theo quan điểm người dùng, thậm chí có nguy cơ củng cố những suy nghĩ sai lệch hoặc rủi ro.

Theo một số nhà quan sát, đây có thể là lý do OpenAI đã đăng tải một bài blog dài giải thích lý do loại bỏ các mô hình cũ. “Chúng tôi hiểu rằng việc mất quyền truy cập vào GPT-4o sẽ khiến một số người dùng thất vọng và đây không phải là quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, việc ngừng hỗ trợ các mô hình cũ cho phép chúng tôi tập trung nguồn lực vào việc phát triển những mô hình mà phần lớn người dùng đang sử dụng hiện nay”, công ty cho biết. 

Theo OpenAI, chỉ khoảng 0,1% người dùng thường xuyên sử dụng GPT-4o cho các tác vụ chính. Con số này tương đương khoảng 800.000 người, dựa trên thống kê gần nhất về 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần được công bố trong báo cáo doanh nghiệp năm 2025. Sau khi các mô hình cũ bị loại bỏ, người dùng sẽ được chuyển sang các phiên bản mới hơn như GPT-5.1 và GPT-5.2.

Trong bối cảnh AI liên tục thay đổi, việc các mô hình quen thuộc bị thay thế là điều khó tránh. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng cho thấy mối quan hệ giữa người dùng và các công cụ AI ngày càng chặt chẽ... 

Elon Musk tăng yêu cầu bồi thường tới 134 tỉ USD từ OpenAI và Microsoft

19:37, 17/01/2026

Elon Musk tăng yêu cầu bồi thường tới 134 tỉ USD từ OpenAI và Microsoft

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

14:11, 31/01/2026

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Sản phẩm điện tử đầu tiên của OpenAI có khả năng là tai nghe được hỗ trợ ChatGPT

07:38, 14/01/2026

Sản phẩm điện tử đầu tiên của OpenAI có khả năng là tai nghe được hỗ trợ ChatGPT

Từ khóa:

các mô hình AI GPT-4o ngừng hoạt động GPT-5 ra mắt kinh tế số mô hình AI cũ số liệu người dùng GPT-4o tâng bốc AI tương tác với chatbot

Đọc thêm

Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%

Giao dịch tiền điện tử liên quan mạng lưới buôn người tăng mạnh 85%

Dòng tiền điện tử sử dụng trong các dịch vụ liên quan đến mạng lưới buôn người được cho là đã tăng 85% trong năm 2025, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD qua những dịch vụ đã được nhận diện...

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Malaysia đang khởi động loạt chương trình thí điểm nhằm đánh giá việc phát triển stablecoin, tiền gửi ngân hàng được mã hóa và các mô hình ứng dụng tài sản số trong thực tế...

Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Giám đốc điều hành Binance Thailand nhận định đây là “thời điểm bước ngoặt” đối với thị trường vốn của Thái Lan, khi tài sản mã hoá được nhìn nhận như một loại tài sản mới thay vì chỉ là công cụ đầu cơ...

NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

NoteX AI: Nội địa hoá công nghệ phục vụ nền kinh tế số quốc gia

Trợ lý cuộc họp NoteX AI chuyển từ thị trường quốc tế về phục vụ doanh nghiệp nội địa, góp phần vào sự phát triển kinh tế số Việt Nam.

Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030

Đà Nẵng: Hành trình trở thành đô thị thông minh hàng đầu thế giới đến năm 2030

Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng ở miền Trung, đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành một trong 50 đô thị thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu mang tính biểu tượng mà còn là một chiến lược phát triển toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ba thế kỷ đỏ nắng phên hương

eMagazine

2

Tết về quê mẹ

eMagazine

3

Sát Tết Bính Ngọ, giá bán vàng miếng SJC tái lập mốc đỉnh hai tuần

Tài chính

4

Hải quan khu vực lúng túng xác nhận chứng từ, xử lý tờ khai buộc tái xuất hoặc tiêu huỷ

Tài chính

5

Năm 2025, thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy