Khi các ngôi sao “nhúng tay” vào kinh doanh

Thương hiệu giày dép Løci của Anh đã xác nhận rằng rapper Nicki Minaj đã trở thành nhà đầu tư tiếp theo cho thương hiệu này (sau sự tham gia của nam diễn viên Leonardo DiCaprio từ năm 2022 với số vốn góp lên tới 4 triệu bảng Anh) và sẽ ra mắt bộ sưu tập giày thể thao phiên bản giới hạn chỉ bán online trên trang thương mại điện tử.

"Không phải là cho mượn hình ảnh và tên tuổi quảng cáo, chúng tôi thực sự là đối tác sản xuất và là nhà đầu tư thật sự,” nữ ca sĩ nói. Bộ sưu tập giày unisex Løci x Nicki Minaj trình làng trong tháng 4 này, bao gồm 5 kiểu giày dép với 11 màu sắc, được làm từ chất liệu da sinh học pha trộn giữa ngô không dùng cho thực phẩm và vải tái chế có giá bán lẻ dao động từ 150 đến 170 bảng Anh.

Nói về sự hợp tác của các ngôi sao nhà phân tích thời trang Alexandra Hildreth chia sẻ với tờ Esquire rằng việc bổ nhiệm người nổi tiếng từ góc độ kinh doanh, cho phép thu hút tệp khách hàng lớn, thậm chí với cả những người trước đây không quan tâm đến sản phẩm này. "Tuy nhiên, vài năm gần đây, chúng ta chứng kiến không ít nghệ sĩ dù có cố gắng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được sự kỳ vọng của khán giả," bà Hildreth nói.

Rapper Nicki Minaj mới đây đã tiếp bước diễn viên Leonardo DiCaprio khởi nghiệp bán giày.

Ví dụ, vào năm 2021, Kendall Jenner được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo cho nền tảng thương mại điện tử cao cấp tại Mỹ - FWRD. Nhiệm vụ chính của cô là giám sát trải nghiệm thị giác của nền tảng, quản lý việc bán hàng của các thương hiệu trên đó, nhìn nhận xu hướng thời trang mới nhất, và kích hoạt ý tưởng tiếp thị cùng với các đối tác hợp tác. Thế nhưng, cuối cùng, Kendall Jenner không có những thành tựu và hiệu suất như kỳ vọng.

Tất nhiên, cũng có không ít trường hợp thành công vang dội. Điều này thể hiện qua doanh thu và độ nhận diện thương hiệu. Điển hình như sự thành công của Rihanna từ năm 2014 khi cô đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo cho bộ sưu tập Fenty x Puma, và cô cũng không chỉ dừng lại ở vai trò ca sĩ mà còn chính thức bước vào hàng ngũ các tỉ phú được yêu thích.

Để khởi động màn hợp tác này, Løci đã bắt tay với công ty khởi nghiệp Uppfirst có trụ sở tại London. Đây là nền tảng thương mại cộng đồng mới được hỗ trợ bởi Carmen Busquets, người đồng sáng lập kênh thời trang Net-a-Porter, nơi cung cấp công nghệ cho những nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu để tương tác với khán giả của họ, cùng với các tính năng, như mở bán trước sản phẩm. Công nghệ của Uppfirst sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra mắt giày thể thao của Minaj từ khi đăng ký trước lúc ra mắt đến khi mua hàng.

Løci ra đời vào năm 2021 cung cấp những đôi giày thể thao thân thiện với môi trường và đạo đức trong thời trang truyền thống, vì nó được làm thủ công ở Porto, Bồ Đào Nha, sử dụng da thuần chay và vật liệu tái chế, đồng thời quyên góp 10% lợi nhuận của mình cho các tổ chức từ thiện tập trung vào việc bảo vệ động vật hoang dã.

Thương hiệu đạt doanh số bán hàng bảy con số trong năm đầu tiên. Đây cũng là cái tên được nhiều người nổi tiếng lựa chọn, tiêu biểu như những nữ diên viên Gwyneth Paltrow, Ben Affleck... Với sự phát triển nhanh chóng của mình, thương hiệu đã mở rộng sang 26 thị trường toàn cầu và hợp tác với các nhà bán lẻ phổ biến bao gồm Bergdorf Goodman, Nordstrom và Neiman Marcus và Selfridges.

Nếu như trước đây, người nổi tiếng thường chỉ giới hạn ở việc đại diện cho thương hiệu qua các chiến dịch quảng cáo thì nay, với sự phát triển của mạng xã hội, thương hiệu cũng muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với ngôi sao bằng cách trao cho họ vị trí giám đốc sáng tạo hoặc nhà thiết kế, đồng hợp tác đầu tư. Điều này cho thấy sự công nhận của thương hiệu đối với tài năng và hiểu biết thời trang của họ.

Mới đây, tổ chức bảo về quyền động vật PETA cũng đã dành cho nam tài tử Leonardo DiCaprio sự vinh danh khi lựa chọn anh là người đầu tiên nhận giải thưởng Best Foot Forward. Trong một thông cáo báo chí, Phó chủ tịch cấp cao của tổ chức PETA – Lisa Lange cho biết: “Bằng cách đầu tư vào thương hiệu giày dép thuần chay Løci, các phòng lab tự sản xuất chất liệu da và nhiều công ty khởi nghiệp làm thịt giả, nam diễn viên Leonardo DiCaprio đang giúp khởi động các giải pháp sáng tạo cho thảm họa khí hậu và theo đó giảm bớt sự đau khổ mà hàng loạt động vật phải chịu đựng”.

Giám đốc điều hành của Løci, Emmanuel Eribo, chia sẻ rằng những người hâm mộ của các ngôi sao có thể trở thành những người đầu tiên sở hữu sản phẩm thông qua trang đăng ký riêng tại Uppfirst và khi bộ sưu tập ra mắt trực tuyến, họ sẽ nhận được thông báo để tiếp tục truy cập trang Løci, do Uppfirst cung cấp, để mua hàng. Ed Diner, người đồng sáng lập Uppfirst, nói thêm: “Chức năng pre-sale là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Nó thể hiện cam kết của chúng tôi về một giải pháp thương mại có trách nhiệm hơn, phù hợp với đặc tính của Løci là hướng tới một quy trình sản xuất bền vững không hàng tồn”.

Theo Forbes, những năm gần đây rất nghiều ngôi sao đã trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh thương hiệu riêng hoặc hợp tác kinh doanh với những thương hiệu lớn. Cả doanh nghiệp lẫn những diễn viên, ca sỹ này đã tận dụng sức ảnh hưởng của để không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn thêm cả các nhà đầu tư lớn. Nhờ đó, chỉ sau vài năm, định giá các thương hiệu này tăng vọt. Sucharita Kodali, nhà phân tích bán lẻ tại Forrester, cho biết: "Các công ty tư nhân này đều đang có xu hướng PR thương hiệu và họ làm được điều đó dễ dàng hơn khi có sự tham gia của một ngôi sao lớn".

Rihanna cũng đã rất thành công khi đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo cho bộ sưu tập Fenty x Puma.

Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nhân nổi tiếng, các ngôi sao này rất cẩn thận khi tiết lộ thông tin tài chính quan trọng của các thương vụ hợp tác hoặc công ty riêng. Tiêu biểu như nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, người đã ra mắt Goop - thương hiệu phong cách sống của cô vào năm 2008. Tính đến nay, Paltrow đã huy động được 50 triệu USD. Doanh thu ước tính của Goop ở mức 15 đến 20 triệu USD nhưng công ty từ chối xác nhận con số.

Trường hợp khác là vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Sau khi rời Hoàng gia và đến Mỹ sống, họ đã ký với Netflix và Spotify những hợp đồng giá trị lớn để sản xuất các chương trình. Họ cũng hợp tác với công ty Harry Walker để kiếm tiền từ các hoạt động diễn thuyết tiềm năng. Nhưng khi được hỏi về giá trị các thương vụ trên, vợ chồng Harry giữ bí mật.

Kodali - người chuyên về thương mại điện tử và hành vi của người tiêu dùng - cho biết, khi một công ty do người nổi tiếng đứng sau lên sàn, không có cách nào đánh giá được định giá thương hiệu một cách chính xác. "Những ngày đầu của Jessica Alba tại The Honest Co. có vẻ đáng nể, nhưng khi lên sàn, giá trị công ty này mới quay về con số thực", Kodali nói. Giá cổ phiếu công ty chuyên bán sản phẩm trẻ em của Alba sau khi lên sàn đã lao dốc khi doanh thu không đạt kỳ vọng.