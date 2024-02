Vì sao thương hiệu giày thể thao của ông Trump gây chú ý?

Sau khi nhận phán quyết trong vụ án gian lận ở New York với án phạt khoảng 450 triệu USD, cựu Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã xuất hiện tại một hội nghị ngành giày dép ở Philadelphia để quảng cáo giày thể thao mang nhãn hiệu Trump. Những đôi giày này có giá bán lẻ chưa đến 400 USD.

“Đây là điều tôi đã nghĩ đến khoảng 12 - 13 năm nay và tôi nghĩ nó sẽ thành công lớn”, ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa và là người có nhiều khả năng sẽ giành quyền “tái đấu chung kết” với Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, tuyên bố về thương hiệu giày riêng trước khi kêu gọi giới trẻ bỏ phiếu cho mình.

Đứng trước các khán giả tại sự kiện "Sneaker Con" (Diễn đàn giày thể thao), ông Trump cầm đôi giày vàng có tên "Never Surrender High-Top" (tạm dịch: Không bao giờ đầu hàng). “Chà, tôi thấy có rất nhiều cảm xúc trong căn phòng này”, ông Trump nói giữa những tiếng reo hò và cổ vũ. “Chúng tôi sẽ nhớ đến những người trẻ tuổi, chúng tôi sẽ nhớ đến Sneaker Con".

Theo AP, đôi giày thể thao mang hiệu Trump được quảng bá là thể hiện sự “táo bạo, hoàng kim và cứng cáp, giống như Tổng thống Trump”, được phủ gần như hoàn toàn bằng vàng - thậm chí cả dây giày - và có hình chữ “T” viết tắt của Trump và một lá cờ Mỹ. Trang web này cũng có hai kiểu giày thể thao rẻ hơn khác có màu đỏ hoặc trắng với giá chỉ dưới 200 USD, cũng như nước hoa “Victory47” được bán với giá chỉ dưới 100 USD.

Đôi giày ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng nhờ cái tên "Không bao giờ đầu hàng" được cho là ám chỉ thái độ của cựu tổng thống trước những rắc rối pháp lý ông đang đối mặt. Ông Trump và những người ủng hộ ông cho rằng chúng đều là các động thái chính trị của Đảng Dân chủ, nhằm ngăn ông ứng cử tổng thống một lần nữa. Do đó sự kiện ra mắt Trump Sneakers cũng được nhiều người xem là một phần thói quen biến bê bối thành cơ hội của ông Trump, đồng thời là động thái "dằn mặt" của ông với các đối thủ chính trị.

CNN thông tin mẫu giày thể thao trị giá 399 USD đã "cháy hàng" ngay sau khi được mở bán. Có khoảng 1.000 đôi giày The Never Surrender High-Tops được mở bán trong đợt đầu tiên, giới hạn 3 đôi cho mỗi khách hàng. Bên cạnh đó, có ít nhất 10 bức sẽ có chữ ký của ông Trump. Trong đó, một CEO gốc Nga đã đấu giá thành công đôi giày thể thao vàng ánh kim kèm chữ ký của ông Donald Trump sau hai ngày ra mắt.

Ông Roman Sharf, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành thương hiệu đồng hồ xa xỉ Luxury Bazaar, đã đấu giá đôi giày ở mức 9.000 USD (tương đương 220 triệu đồng). Ông Sharf hy vọng cựu Tổng thống Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, khi đó ông sẽ diện đôi giày độc nhất vô nhị này. Ông cho biết hiện đôi giày được trưng bày ở văn phòng và sẽ giữ cho tới đời con cháu. Theo New York Post, ông Roman Sharf sinh ra ở Liên Xô, hiện đang sống ở TP Philadelphia (Mỹ), được cho là một trong những đại lý đồng hồ xa xỉ lớn nhất thế giới.

Ngoài đôi "Never Surrender High-Top", ông Trump cũng giới thiệu hai mẫu giày thể thao rẻ hơn và nước hoa “Victory47” .

Sự kiện ra mắt Trump Sneakers diễn ra chỉ vài giờ trước cuộc vận động tranh cử theo lịch trình của ông Trump ở Michigan, là nỗ lực mới nhất của ông nhằm tận dụng thương hiệu trong một năm phải đối mặt với những rắc rối pháp lý. Kể từ khi tuyên bố tái tranh cử, ông Donald Trump đã bán nhiều thứ, từ áo cho đến bít tết, rượu vodka. Năm 2022, ông cho biết kiếm được từ 100.000 đến 1 triệu USD nhờ bán thẻ bài ảo in hình chân dung ông được chỉnh sửa thành nhiều nhân vật hoạt hình, phi hành gia, cao bồi, siêu anh hùng...

Trang web bán giày “GetTrumpSneakers.com" cho biết những đôi giày không phải do ông Trump trực tiếp "thiết kế, sản xuất, phân phối hay bán”, đồng thời nói thêm rằng “GetTrumpSneakers.com không mang tính chính trị và không liên quan gì đến bất kỳ chiến dịch chính trị nào”. Theo báo Guardian, trang web phân phối các sản phẩm mang tên cựu tổng thống theo thỏa thuận nhượng quyền, do đó rất có thể ông được hưởng một phần doanh thu. Song, các quan chức thuộc đội ngũ tranh cử của ông Trump đã đồng loạt quảng bá cho trang web này trong các bài đăng trực tuyến của họ.

Ngoài mẫu "Không bao giờ đầu hàng", thương hiệu lấy tên cựu tổng thống còn ra mắt dòng nước hoa Victory47. Trong tiếng Anh, từ “victory” có nghĩa "chiến thắng". Và nếu chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay, ông Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Trước giày thể thao, tên tuổi của ông Trump đã gắn liền với nhiều thương hiệu, sản phẩm khác như rượu vang, nước hoa, khách sạn, sân golf, hãng hàng không, thậm chí cả Trump Water (nước uống), Trump Steaks (thịt)...

Như thường lệ, ông Trump đã tranh thủ ngay cả những rắc rối pháp lý của mình để tích cực vận động gây quỹ tranh cử.

Lần lượt trong vài tuần gần đây, ông Trump phải chịu 2 án phạt khổng lồ từ 2 phiên tòa dân sự ở New York, gồm 83 triệu USD vì tội phỉ báng nhà văn E Jean Carroll và 354,9 triệu USD vì thổi phồng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính. Tổng cộng, các phán quyết này sẽ khiến ông Trump mất khoảng 438 triệu USD. Danh sách tỷ phú của Bloomberg ước tính rằng giá trị tài sản ròng của ông Trump vào năm 2021 là khoảng 2,3 tỷ USD, nghĩa là chỉ riêng 2 phán quyết trên đã có thể lấy đi gần 1/5 số tài sản ấy.

Ông Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo cả 2 bản án và kết quả của chúng có thể ảnh hưởng đến số tiền ông phải trả. Guardian dự kiến có lẽ phải mất ít nhất vài tháng trước khi tòa phúc thẩm có quyết định kháng cáo. Để tuyên bố phá sản, ông Trump sẽ phải chứng minh rằng phán quyết có giá trị lớn hơn tài sản của ông, một điều rất khó xảy ra. Khi trả lời công tố viên trong phiên tòa gian lận hồi tháng 4/2023, ông Trump từng nói mình có hơn 400 triệu USD tiền mặt.

Trước đó, vào năm ngoái, Forbes đưa tin ông Trump đã đầu tư phần lớn tiền mặt vào trái phiếu, còn một phần nhỏ được rót vào cổ phiếu và quỹ tương hỗ. Một câu hỏi lớn là liệu ông Trump có phải dùng đến các tài sản trong danh mục đầu tư bất động sản của mình hay không. Ông từng kiếm được tiền từ bất động sản, như lần bán câu lạc bộ chơi golf ở Bronx vào năm ngoái, hay lần chốt thương vụ bán tòa nhà Old Post ở Washington D.C. vào năm 2022. Theo New York Times, hồ sơ tòa án cho thấy giao dịch bán Old Post thu về 131,4 triệu USD trước thuế.

