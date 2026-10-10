Khối ngoại bán thỏa thuận hơn 9.600 tỷ MCH cho cá nhân trong nước phiên cuối tuần

Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.

Ảnh minh họa.

Thị trường thêm một lần nữa phản ứng khá tích cực với ngưỡng hỗ trợ quanh 1.730 điểm của VN-Index. Phiên cuối tuần, chỉ số đã có lúc rơi xuống 1.724,17 điểm trước khi phục hồi trở lại lên 1.735,09 điểm, chỉ giảm rất nhẹ 3,88 điểm so với tham chiếu. Mặc dù VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ nhưng giao dịch không quá tệ, độ rộng duy trì phân hóa với 130 mã xanh và 175 mã đỏ.

Áp lực bán vẫn nhỉnh hơn nhưng không dẫn đến những giao dịch hỗn loạn. Chỉ một số cổ phiếu thực sự có dấu hiệu xả hàng như FPT giảm 3,02%, BSR giảm 2,97%, MSB giảm 1,02%, PVT giảm 1,37% và GVR giảm 2,95%. Các cổ phiếu này đều ghi nhận giá trị thanh khoản vượt quá 100 tỷ đồng.

Tuy vậy, ngay trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có sự phân hóa. TCB tăng 1,41%, CTG tăng 1,03%, VPB tăng 1,49% và HDB tăng 3,94%, qua đó có thể cân bằng lại đáng kể điểm số. Khả năng neo giữ VN-Index, không biến động lớn và phản ứng tốt với ngưỡng hỗ trợ đang tạo điều kiện cho giao dịch ổn định trong phần còn lại của thị trường.

Hiện tượng phân hóa đang là tín hiệu tích cực ở giai đoạn hiện tại, khi thị trường tiến gần tới thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Đã xuất hiện khá nhiều dự báo sớm về lợi nhuận, do đó nhà đầu tư có thêm căn cứ để ra quyết định. Thêm nữa, do VN-Index đang dần ổn định tại vùng hỗ trợ, nhà đầu tư càng ít có động lực phải bán tháo.

Thanh khoản trong phiên cuối tuần khá thấp, chỉ đạt 17.766 tỷ đồng trên cả ba sàn. Dù vậy, cũng có khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng mạnh. VN-Index thậm chí vẫn có 9 cổ phiếu kịch trần, trong đó NVL và PNJ đều có thanh khoản lớn.

Ngoài ra, VIX tăng 3,1%, GEX tăng 2,06%, DXG tăng 1,46%, CII tăng 2,14%, PDR tăng 1,8%, đều có giá trị khớp lệnh trên 100 tỷ đồng. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang hoạt động có mục đích, dù về mặt xu hướng, VN-Index chưa cho thấy khả năng đảo chiều rõ ràng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 9.734,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 188,3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SHB, NVL, TCB, CTG, MCH, STB, PLX, DGW, VIB, VHM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ thông tin, Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, FPT, ACB, VCI, HPG, VIC, VPB, VCB, LPB.

Tự doanh mua ròng 266,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 256,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, HPG, VIC, FRT, MWG, PVT, STB, MSN, VCB, VGC.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, MCH, SSI, CTG, HDB, BAF, VIB, MSB, GMD, E1VFVN30.

Giao dịch thỏa thuận đạt 12.976,5 tỷ đồng, tăng 278%, chiếm 44,4% tổng giá trị giao dịch.

Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.

Ngoài ra, cổ phiếu VHM có giao dịch thỏa thuận trị giá 1.540,1 tỷ đồng được trao tay giữa nhà đầu tư nước ngoài và 146,1 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận từ nhà đầu tư trong nước.

Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận ở các cổ phiếu HDB, EIB, SHB, MSN, FPT được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Xây dựng, Viễn thông, Thép; trong khi giảm ở Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Dầu khí, Vận tải, Hóa chất, Thiết bị điện, Hàng cá nhân, Tiện ích, Bảo hiểm, Khai khoáng, Hàng không, Vật liệu xây dựng, Dệt may.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.