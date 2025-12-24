Khu Tây TP. HCM bứt phá nhờ hạ tầng và pháp lý minh bạch

Trong bức tranh đô thị đa trung tâm, khu Tây TPHCM đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhờ loạt dự án hạ tầng tỷ đô và quỹ đất dồi dào cùng mức giá còn trong tầm tay. Trong làn sóng này, các khu đô thị tích hợp quy mô lớn với pháp lý minh bạch, tiến độ chuẩn chỉnh đang trở thành tâm điểm “đón sóng”.

Nhận định tại Diễn đàn bất động sản nhà ở Việt Nam 2026, đại diện CBRE Việt Nam cho biết, TP. HCM tiếp tục là hạt nhân của nguồn cung cao cấp và hạng sang, trong khi tỉnh giáp ranh như Long An cũ (ở phía tây TP. HCM), với mặt bằng giá chỉ bằng 50% TP. HCM đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

LỰC ĐẨY TỪ HẠ TẦNG TỶ ĐÔ ĐANG “NỐI ĐUÔI NHAU” VỀ ĐÍCH

Giới phân tích cho rằng lực đẩy lớn nhất của khu Tây Sài Gòn đến từ hạ tầng. Từ cao tốc TP. HCM - Trung Lương, đến QL1A, ĐT830, trục Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1 và các tuyến kết nối vùng Đồng Tháp Mười như QL62, mạng lưới giao thông nơi đây đang được nâng cấp đồng bộ, mở rộng kết nối đến trung tâm thành phố cũng như các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hạ tầng khu Tây Sài Gòn bứt tốc với nhiều dự án trọng điểm.

Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 đang thi công gấp rút để thông xe kỹ thuật từng đoạn vào ngày 19/12 tới và toàn tuyến vào đầu năm 2026, hình thành hành lang kết nối liên vùng quan trọng. Tiếp đó là cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026, tăng năng lực lưu thông. Riêng dự án Vành đai 4 khi vận hành sẽ giúp rút ngắn 40% thời gian di chuyển giữa Tây Ninh và TP. HCM, mở ra không gian phát triển mới cho khu Tây Bắc. Ngoài ra, khu Tây còn hưởng lợi mạnh mẽ từ Metro 3A trong quy hoạch.

“Sự xuất hiện của tuyến metro kích hoạt một mô hình phát triển quen thuộc: Giá bán tăng lan tỏa dọc theo các trục hạ tầng”, đại diện CBRE nhấn mạnh và dẫn chứng số liệu nghiên cứu: Tính đến tháng 12/2025, giá bán sơ cấp trung bình tại Long An cũ tăng 45% so với cùng kỳ 2024.

Dự án tại Long An cũ ghi nhận giao dịch sôi động trong các đợt mở bán.

Thực tế cho thấy, nhờ lực đẩy từ hạ tầng, thị trường bất động sản khu Tây TP. HCM thời gian qua liên tục ghi nhận thanh khoản tích cực. Trong đó, Waterpoint trở thành “tâm điểm hưởng lợi” khi nằm kề loạt trục giao thông chiến lược như cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4… Lợi thế này giúp khu đô thị tạo sức hút, thể hiện rõ qua việc phân khu Solaria Rise vừa ra mắt đã “sold out” ngay trong đợt mở bán giai đoạn 1 và tiếp tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao tại sự kiện mở bán trong khuôn khổ Nam Long Journey 2025 ngày 6/12.

HẤP LỰC TỪ PHÁP LÝ MINH BẠCH

Cộng hưởng sức hút hạ tầng, pháp lý là “điểm chạm” quan trọng nhất khiến nhiều khách hàng quyết định chọn dự án Solaria Rise của Nam Long.

“Là khách hàng lâu năm của Nam Long, điều tôi đánh giá cao là pháp lý vững chắc và uy tín của chủ đầu tư. Lựa chọn đầu tư Solaria Rise tại Waterpoint với mục đích ban đầu là đầu tư tích sản, nhưng có thể trong tương lai đây sẽ chính là nơi để mình trở về mỗi cuối tuần để thư giãn tinh thần”, anh Đặng Anh Huy chia sẻ tại Nam Long Journey 2025.

Tham gia Nam Long Journey 2025, anh Đặng Anh Huy chốt mua căn hộ Solaria Rise để đầu tư và an cư.

Sự tin cậy ấy tiếp tục được củng cố qua trải nghiệm thực tế của cư dân các dự án tại Waterpoint trong ngày nhận sổ hồng. “Tôi rất tin tưởng chủ đầu tư về uy tín, pháp lý. Mọi quy trình cực kỳ quy củ: Từ thư thông báo đến xác nhận lịch hẹn nhận sổ. Khi tôi vào mã QR để đặt lịch, hệ thống gửi email xác nhận ngay lập tức, rất chuyên nghiệp và minh bạch”, một cư dân Waterpoint chia sẻ.

Chú Bùi Quốc Mẫn (quận Tân Bình, TP. HCM) cũng có chung cảm nhận. Với chú, lựa chọn này hoàn toàn đúng đắn khi gửi gắm niềm tin vào uy tín chủ đầu tư Nam Long cùng giá trị sống bền vững tại dự án đô thị tích hợp quy mô hàng đầu khu Tây TP. HCM.

Đặt trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản khu Tây đang tăng trưởng vượt bậc, Solaria Rise vẫn giữ mức giá hợp lý chỉ từ 1,39 tỷ đồng, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn trong tháng 12/2025: Ưu đãi đến 5% giá căn hộ và hỗ trợ tài chính 27 tháng, khách thanh toán nhanh được ưu đãi thêm 3,5%. Bên cạnh đó, khách hàng được miễn phí quản lý 24 tháng khi mua nhà trong tháng cuối năm.

Sự xuất hiện của Solaria Rise, ở thời điểm Waterpoint đã dần hình thành cộng đồng cư dân giàu bản sắc và hạ tầng khu Tây bước vào giai đoạn tăng tốc vượt bật, mang nhiều ý nghĩa hơn là một sản phẩm bất động sản đơn thuần. Đây là “mảnh ghép” tiếp theo trong hệ sinh thái đô thị tích hợp - nơi khách hàng có thể tìm thấy một tổ ấm chất lượng, một tài sản có biên độ tăng trưởng bền vững và một tương lai an cư dài hạn.