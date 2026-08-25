Thị trường thiết bị làm sạch tăng nhiệt, người Việt chuộng yếu tố “thông minh”

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kéo dài từ năm 2022 đến đầu năm 2026. Quy mô doanh thu cũng tăng trưởng liên tục qua từng năm…

Ảnh minh họa: Tech Signin

Báo cáo GfK cho biết thị trường thiết bị làm sạch thông minh tại Việt Nam đạt quy mô doanh thu 2,04 triệu USD (hơn 53 tỷ đồng) vào năm 2022. Con số này đã tăng lên hơn 4,5 triệu USD (gần 120 tỷ đồng) vào năm 2024 và đạt 8,55 triệu USD (hơn 225 tỷ đồng) vào năm 2025. Có thể thấy, doanh thu từ ngành hàng này đã tăng gấp hơn 4 lần chỉ trong 4 năm.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ ngành hàng thiết bị hút bụi lau nhà thông minh tại Việt Nam đã đạt xấp xỉ 6 triệu USD (gần 160 tỷ đồng), tăng 263% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu của người Việt đối với các giải pháp làm sạch không gian sống đang tăng cao. Sự gia tăng về doanh thu cũng đi kèm với mức độ tăng trưởng về số lượng sản phẩm bán ra trên thị trường.

Báo cáo từ GfK cho biết thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 5.430 thiết bị vào quý 1/2025. Đến quý 1/2026, con số này tăng vọt lên 16.000 sản phẩm, tương ứng với mức tăng trưởng 194%. Đáng chú ý, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các dòng sản phẩm cao cấp. Điều này thể hiện qua giá bán trung bình của mỗi thiết bị đã tăng từ 158 USD vào năm 2022 lên đến 373 USD vào đầu năm 2026.

Người tiêu dùngsẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu và tiện ích thông minh. Ảnh: Ecovacs

Mức tăng giá trung bình 23,5% so với cùng kỳ năm trước cũng cho thấy người dân sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu và tiện ích thông minh. Động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường đến từ những bước tiến trong công nghệ, giúp các thiết bị ngày càng trở nên hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Xu hướng hiện nay là các thiết bị đa năng "tất cả trong một", tích hợp toàn bộ các công nghệ để tối giản hóa việc dọn dẹp.

Khi mức độ phổ biến của robot hút bụi tăng lên, cạnh tranh giữa các thương hiệu cũng chuyển từ cuộc đua về giá sang công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Hiện các nhà sản xuất đang tập trung vào khả năng nhận diện không gian, tránh vật cản, tối ưu đường đi, nâng cao hiệu quả lau và giảm những thao tác mà người dùng phải thực hiện thủ công.

Trong bối cảnh này, Ecovacs cho biết theo dữ liệu bán lẻ của NIQ GfK Vietnam trong 12 tháng kết thúc ngày 30/6/2026, thương hiệu chiếm 34% thị phần robot hút bụi tính theo giá trị và 31,8% theo sản lượng tại Việt Nam. Trong năm 2026, doanh nghiệp đưa ra nhiều sản phẩm thuộc các phân khúc khác nhau, trong đó riêng sản phẩm Deebot T90 Pro Omni tiêu thụ hơn 15.000 chiếc trong 6 tháng đầu năm.

Tương tự, Xiaomi mới đây đã ra mắt tại thị trường Việt Nam loạt thiết bị gia dụng thông minh mới gồm robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 6 Series và máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus. Phiên bản Vacuum 6 Max với công nghệ lau nhà bằng con lăn hoàn toàn mới, cho phép thiết bị vừa lau sàn vừa tự giặt con lăn theo thời gian thực. Hệ thống chổi chống rối kết hợp công nghệ cắt tóc theo thời gian thực giúp cắt nhỏ tóc và lông trước khi đưa vào hộp bụi, giảm tình trạng quấn rối quanh trục chổi và giúp quá trình bảo trì thuận tiện hơn.

Công nghệ lau nhà bằng con lăn hoàn toàn mới, cho phép thiết bị vừa lau sàn vừa tự giặt con lăn theo thời gian thực. Ảnh: Tek2T

Song song với đó, máy lọc không khí Mijia mới được trang bị hệ thống cảm biến cùng với hệ thống lọc hợp chất 5 lớp hỗ trợ theo dõi và loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm trong không gian sống. Các thông số được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình, thiết bị cũng có thể hiển thị biểu đồ chất lượng không khí trong 12 giờ gần nhất để người dùng theo dõi chất lượng không khí trong nhà.

Không thua kém, LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu LG PuriCare WallFit, dòng máy lọc không khí mới hướng đến các không gian sống cần tối ưu diện tích nhưng vẫn đặt yêu cầu cao về hiệu quả làm sạch. Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí – LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: “Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng các thiết bị gia dụng đáp ứng đồng thời nhu cầu về hiệu năng, thiết kế lẫn trải nghiệm sử dụng”.

Trong khi đó, Dreame Technology mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh với nhiều sản phẩm mới thuộc các nhóm hút bụi lau nhà, robot hút bụi, máy lọc không khí và thiết bị chăm sóc nệm. Trong đó, Dreame H16 Pro TriForce tích hợp đồng thời ba giải pháp làm sạch gồm hơi nước, nước nóng và bọt làm sạch chuyên dụng...

Phân khúc máy lau nhà khô ướt chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: Dreame Technology

Trong bức tranh chung của ngành thiết bị gia dụng thông minh, phân khúc máy lau nhà khô ướt chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Bà Nguyễn Hà, Giám đốc Marketing của Hợp Long E-commerce, cho biết riêng trong nửa đầu năm 2026, doanh số của các dòng máy lau nhà khô ướt thông minh tại thị trường Việt Nam tăng vượt bậc, chỉ trong 6 tháng đã chạm ngưỡng tương đương với tổng doanh số của cả năm 2025 cộng lại.

Sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người Việt thể hiện rõ nét qua xu hướng ưa chuộng thiết bị tích hợp thông minh có khả năng xử lý đồng thời vết bẩn khô và ướt. Phân khúc phổ thông ghi nhận lượng giao dịch sôi động nhất nằm ở mức giá từ 7 đến 8 triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp từ 10 đến 11 triệu đồng lại là nhóm có tốc độ tăng trưởng thị phần nhanh nhất, phản ánh xu hướng sẵn sàng chi tiêu lớn của người tiêu dùng cho các sản phẩm nâng cao chất lượng sống.

Nếu tính gộp các dòng thiết bị làm sạch, sự nhanh nhạy trong việc đón nhận công nghệ mới của người dùng Việt không chỉ dừng lại ở thiết bị chăm sóc sàn nhà mà đang lan tỏa sang cả thiết bị lọc nước và máy lọc không khí. Theo các nghiên cứu thị trường, quy mô ngành máy lọc nước tại Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ở mức gần 10,7% và được dự báo sẽ chạm mốc 1,18 tỉ USD vào năm 2032.

Xu hướng tăng trưởng nhu cầu thiết bị làm sạch đang lan tỏa sang cả thiết bị lọc nước và máy lọc không khí. Ảnh: Tom's Guider và ET Retail

Để đáp ứng nhu cầu, các đơn vị bán lẻ cũng đang nhanh chóng nâng cấp hạ tầng phân phối nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Sự kết hợp giữa các nền tảng thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng trải nghiệm trực tiếp được xem là chìa khóa để tiếp cận người dùng cuối một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga Digital, khẳng định: "Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ tiềm năng mà đang khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực về tốc độ số hóa không gian sống, mở đường cho những tiêu chuẩn tiêu dùng thông minh và bền vững”.