Thứ Bảy, 06/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu

Lưu Hà

06/09/2025, 06:00

Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...

Ảnh trong bài: Paul Phan, Tad.atelier
Ảnh trong bài: Paul Phan, Tad.atelier

Điều hòa nhiệt độ chiếm tới 10% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu hiện nay. Chỉ tính riêng trong năm 2016, việc sử dụng điều hòa đã thải ra tới 1.045 tấn khí thải CO2. Con số này dự kiến sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần do kiến trúc nhà kính cao tầng trở nên phổ biến. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính, việc làm mát sẽ chiếm 37% tổng nhu cầu năng lượng thế giới vào năm 2050 – một con số đáng báo động gây nên hiệu ứng nhà kính.

Trong bối cảnh đó, thiết kế kiến trúc bằng các vật liệu làm mát tự nhiên có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường. Chẳng hạn, các vật liệu dày như đá, bê tông, đất được coi là những trợ thủ đắc lực trong việc cách nhiệt. Những vật liệu thay thế này đều đảm bảo về độ dẫn nhiệt tốt, độ trễ nhiệt, độ phản xạ nhiệt thấp và khả năng lưu trữ nhiệt cao.

Ngoài ra các không gian đệm như hành lang và mái hiên cũng có thể bảo vệ nội thất khỏi ánh sáng mặt trời và giảm bớt lượng nhiệt chiếu thẳng trực tiếp vào ngôi nhà. Nhờ đó, những công trình kiến trúc như dưới đây có thể kết nối với thiên nhiên và “chung sống” hài hòa với khí hậu bản địa trong khi vẫn mang tới một không gian sống thư thái, tiện nghi.

NHÀ PR Ở PHAN RANG

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Tọa lạc tại khu dân cư đông đúc của Phan Rang - Tháp Chàm, nơi chịu ảnh hưởng bởi cái nóng gay gắt và gió biển, ngôi nhà riêng này được thiết kế để thích ứng với khí hậu địa phương. Có diện tích xây dựng 513m2 trên khu đất 178m2, công trình bao gồm một tầng trệt, một tầng lầu và một tầng mái. Thiết kế kiến trúc nhấn mạnh sự linh hoạt và kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên, sử dụng vật liệu thô và địa phương để thể hiện cá tính của chủ nhà.

Theo các kiến trúc sư từ Plus Idea Studio, ý tưởng cốt lõi của ngôi nhà là tạo ra một không gian khuyến khích sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Được thiết kế cho một cặp vợ chồng có hai con nhỏ, tầng trệt có bố cục mở, không có tường ngăn cố định giữa phòng khách, bếp và khu vực sinh hoạt chung, nhằm hỗ trợ giao tiếp và kết nối trong cuộc sống hàng ngày.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Tầng trên, các phòng ngủ được bố trí vách ngăn trượt thay vì phòng kín, cho phép điều chỉnh mức độ riêng tư khi cần thiết và biến tầng trên thành không gian chung khi cần. Để ứng phó với khí hậu khắc nghiệt, ngôi nhà kết hợp mái hiên rộng, màn che nắng và cây xanh được bố trí chiến lược đóng vai trò như vùng đệm, cung cấp bóng râm và ánh sáng tự nhiên gián tiếp dịu nhẹ. Tường dày giúp giảm cả sự hấp thụ nhiệt và tiếng ồn đô thị, tăng cường sự thoải mái trong nhà.

Đặc biệt, ngôi nhà không sử dụng lớp hoàn thiện bằng gạch thông thường. Thay vào đó, khối kiến trúc tôn vinh bê tông thô trên cả trần và sàn. Hệ thống tấm bê tông hai lớp đã được sử dụng, được neo cẩn thận và chi tiết để phù hợp với các hệ thống kỹ thuật tích hợp một cách chính xác. Hệ thống đèn chiếu sáng tông ấm góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng và đặc biệt.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Không chỉ là nơi trú ẩn, ngôi nhà còn mang đến một môi trường sống bền vững và hài hòa. Nó nuôi dưỡng sự gắn kết gia đình chặt chẽ và kết nối sâu sắc hơn với môi trường thiên nhiên xung quanh.

NHÀ JINJEE Ở BUÔN MA THUỘT

Ngôi nhà tọa lạc tại một khu vực bán đô thị ở ngoại ô thành phố Buôn Ma Thuột, trên một khu đất có diện tích 7 x 40 mét, thoai thoải về phía thung lũng. Công trình được thiết kế cho một gia đình trẻ gồm bốn người - một cặp vợ chồng và hai con trai.

Trái ngược với xu hướng nhà ở mật độ cao phổ biến trong khu vực, nhóm kiến trúc sư từ văn phòng Tad.atelier đã áp dụng phương pháp "vừa đủ", tập trung vào các nhu cầu thiết yếu và sự cân bằng không gian. Khi thiết kế ngôi nhà này, các giải pháp của nhóm dựa trên địa hình của khu đất và lối sống hàng ngày của gia đình.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Để giảm thiểu tác động đến cảnh quan, thiết kế kiến trúc tận dụng độ dốc thoai thoải của khu đất, tạo ra các tầng đất hơi so le thay vì san phẳng địa hình như trong các công trình xây dựng thông thường. Mái và sàn được dịch chuyển tương ứng, cho phép ngôi nhà bám theo địa hình và mở ra tầm nhìn về phía thung lũng, củng cố sự kết nối với môi trường xung quanh.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Ngôi nhà áp dụng cách thiết kế “Inside-Out” (từ trong ra ngoài) và “Outside-In” (từ ngoài vào trong), giúp kết nối không gian nội thất và ngoại thất qua nhiều lớp kiến trúc và cảnh quan. Thiết kế này không chỉ tăng chiều sâu không gian mà còn xóa nhòa ranh giới giữa trong và ngoài, tạo ra hành trình trải nghiệm như một chuyến dạo bước. Việc sử dụng các vật liệu cảnh quan cho không gian nội thất cũng góp phần làm mềm mại ranh giới giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Phần mái bằng được chia nhỏ, vừa nương theo hướng dốc của các công trình lân cận, vừa tạo nên khác biệt rõ nét về hình thức. Thiết kế này tạo đối thoại thị giác với bối cảnh và mở ra không gian vườn trên mái cho các hoạt động ngoài trời.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Sự đan xen giữa vật liệu thô mộc và bề mặt được gia công kỹ, cùng với cách tổ chức ánh sáng tự nhiên đi sâu vào không gian, tạo nên những lớp tương phản rõ rệt từ chất liệu đến ánh sáng – góp phần làm phong phú trải nghiệm của người sử dụng. Ngôi nhà phản ánh nếp sống và tinh thần riêng của gia chủ, nhưng vẫn duy trì sự kết nối hài hòa với môi trường nơi mà nó thuộc về.

Những ngôi nhà mùa hè "chiều thẳng đứng”

09:31, 28/06/2025

Những ngôi nhà mùa hè "chiều thẳng đứng”

Kiến trúc dịu dàng cho gia chủ hướng nội

09:52, 16/08/2025

Kiến trúc dịu dàng cho gia chủ hướng nội

Xu hướng kiến trúc thích nghi cùng khí hậu

06:00, 02/08/2025

Xu hướng kiến trúc thích nghi cùng khí hậu

Từ khóa:

khí hậu kiến trúc nhà ở tiêu dùng

Đọc thêm

Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới

Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới

Ngành du lịch Thái Lan đang chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh về lượng du khách Trung Quốc, với dự kiến ​​sẽ giảm 40% trong năm nay. Những lo ngại về an ninh cũng làm giảm niềm tin du lịch, buộc chính phủ phải đưa ra các ưu đãi mới…

Những thương hiệu xa xỉ khởi sắc sau thời gian dài thua lỗ

Những thương hiệu xa xỉ khởi sắc sau thời gian dài thua lỗ

Một ví dụ điển hình là công ty của Victoria Beckham. Thương hiệu thời trang này đã ghi nhận thua lỗ mỗi năm kể từ khi thành lập vào năm 2008, nhưng hiệu suất hoạt động đang cải thiện dần trong những năm gần đây…

Thương hiệu xa xỉ cạnh tranh để nổi bật trên sân tennis

Thương hiệu xa xỉ cạnh tranh để nổi bật trên sân tennis

Tại giải tennis US Open 2025, những thương hiệu tên tuổi toàn cầu như Audemars Piguet và Miu Miu, cùng các thương hiệu ngách như Gerald Charles và Norqain, đều đang đặt cược vào tennis như một "sân khấu" để phô diễn đẳng cấp thương hiệu…

[Infographic] Thị trường sữa hạt “nóng lên” nhờ xu hướng bền vững

[Infographic] Thị trường sữa hạt “nóng lên” nhờ xu hướng bền vững

Chuyển dịch từ sữa bò sang sữa có nguồn gốc thực vật đang là sự lựa chọn của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, với mức giá cao hơn đáng kể so với sữa truyền thống, nhiều người vẫn còn e ngại khi mua sắm sản phẩm sữa thực vật...

Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?

Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?

Khi ngành y dược Việt Nam phát triển mạnh, một mặt có thể xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài, một mặt có thể ngăn chặn nạn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh lên tới 3-4 tỷ USD/năm...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Tiêu điểm

2

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Tài chính

3

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Thị trường

4

Báo động 29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung

Tài chính

5

Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: