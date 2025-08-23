Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của Thanh Hóa đạt xấp xỉ 4,7 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Thanh Hóa trong 8 tháng năm 2025 ước đạt 4,695 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 58,7% kế hoạch năm. Đây là kết quả khả quan, cho thấy xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng của kinh tế tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về thị trường và thời tiết.

Trong tháng 8, xuất khẩu đạt 627,1 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng chủ lực duy trì mức tăng ổn định. Thịt súc sản đạt 85 tấn, tăng 49,1%. Chả cá surimi đạt 272 tấn, tăng 12,7%. Dăm gỗ đạt 112 nghìn m³, tăng 32,3%. Hàng may mặc đạt 51,98 triệu sản phẩm, tăng 7,9%. Giầy dép đạt 42,1 triệu đôi, tăng 6,7%. Xi măng đạt 164.761 tấn, tăng 17,3%. P-xylen đạt 56.489 tấn, tăng 13,6%. Những con số này phản ánh năng lực sản xuất và khả năng giữ vững thị trường của doanh nghiệp xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng 8 ước đạt 775,1 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu phục vụ sản xuất công nghiệp. Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc tân dược đạt 1,7 triệu USD, tăng 38,8%. Vải may mặc đạt 44,8 triệu USD, tăng 5,1%. Phụ liệu may mặc đạt 6,2 triệu USD, tăng 4,1%. Phụ liệu giầy dép đạt 22,5 triệu USD, tăng 4%.

Lũy kế 8 tháng, nhập khẩu đạt 6,516 tỷ USD, bằng 92% so với cùng kỳ. Con số này cho thấy doanh nghiệp trong tỉnh đang nỗ lực tiết giảm chi phí, tận dụng nguyên liệu trong nước và tái cơ cấu nhập khẩu theo hướng hợp lý hơn.

Bên cạnh xuất nhập khẩu, thị trường nội địa tháng 8 tiếp tục sôi động. Đây là thời điểm tựu trường, nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập, may mặc, văn phòng phẩm tăng mạnh. Các chương trình khuyến mại, giảm giá được nhiều siêu thị, cửa hàng triển khai đã góp phần kích cầu tiêu dùng. Lượng khách du lịch Hè đông cũng tạo động lực cho dịch vụ và bán lẻ phát triển.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối diện thách thức. Dịch tả lợn châu Phi khiến sức mua thịt lợn giảm 30-40%. Người dân chuyển sang sử dụng thịt gia cầm, thủy sản và thực phẩm chế biến khác. Bão số 3 gây thiệt hại lớn cho rau màu, khiến giá rau củ tăng cao, ảnh hưởng đến chi tiêu sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Dù khó khăn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 vẫn đạt 20.000 tỉ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy khả năng thích ứng của thị trường và nỗ lực bảo đảm nguồn cung của doanh nghiệp, tiểu thương.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 145.493 tỉ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ và bằng 69,6% kế hoạch năm. Con số này khẳng định sức tiêu dùng trong tỉnh vẫn duy trì ổn định, trở thành trụ cột quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Với kết quả trên, bức tranh kinh tế tháng 8 của Thanh Hóa ghi nhận nhiều điểm sáng. Xuất khẩu tiếp tục tăng tốc, nhập khẩu được kiểm soát hợp lý, thị trường nội địa duy trì sức mua. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2025.