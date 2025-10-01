Lần đầu tiên Huế vào Top 5 địa phương dẫn đầu về Chỉ số Đổi mới sáng tạo

Ngày 1/10/2025, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 và công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index – PII) năm 2025…

Theo công bố, Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Thừa Thiên Huế. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội giữ vị trí số một, với 18 trên 52 chỉ số thành phần đứng đầu cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, tiếp theo là Quảng Ninh và Hải Phòng, trong khi Huế lần đầu tiên góp mặt trong nhóm năm địa phương dẫn đầu với tổng điểm 49,37, trong đó điểm đầu vào đạt 51,50 và điểm đầu ra đạt 47,23.

Bộ Chỉ số PII được triển khai chính thức từ năm 2023, dựa trên ý tưởng từ Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index – GII). Bộ chỉ số gồm 7 trụ cột, 18 nhóm chỉ số và 52 chỉ số thành phần, được chia thành hai khối lớn: đầu vào và đầu ra. Khối đầu vào bao gồm các trụ cột về thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của doanh nghiệp và khả năng kết nối tri thức. Khối đầu ra gồm hai trụ cột là sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ cùng với tác động về kinh tế - xã hội của đổi mới sáng tạo.

Đối với Huế, điểm mạnh được ghi nhận ở thể chế và nguồn nhân lực khoa học công nghệ. Hệ thống các trường đại học và viện nghiên cứu trên địa bàn cung cấp lực lượng lao động khoa học lớn, đồng thời địa phương đã có những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu và triển khai. Trong trụ cột hạ tầng, Huế đạt được tiến bộ đáng kể với việc xây dựng hạ tầng số, phát triển dữ liệu mở và ứng dụng công nghệ trong chính quyền điện tử. Trình độ phát triển doanh nghiệp cũng được cải thiện, khi nhiều doanh nghiệp trẻ tham gia vào các lĩnh vực công nghệ, du lịch thông minh và sản phẩm văn hóa sáng tạo.

Ở khối đầu ra, Huế đạt 47,23 điểm, cho thấy sự chuyển hóa từ các yếu tố đầu vào thành sản phẩm cụ thể. Nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký, cùng với đó là những mô hình ứng dụng công nghệ trong giáo dục, y tế, nông nghiệp và du lịch. Một số sản phẩm đặc trưng như y dược cổ truyền, thủ công mỹ nghệ hay ẩm thực Huế đã được nâng cấp với yếu tố công nghệ, góp phần gia tăng giá trị.

So với các địa phương khác trong nhóm dẫn đầu, Hà Nội vẫn giữ ưu thế lớn về nhân lực nghiên cứu, chi cho R&D và số lượng sáng chế, giải pháp. Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thế mạnh trong hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp công nghệ. Quảng Ninh được đánh giá cao trong việc gắn đổi mới sáng tạo với kinh tế số và phát triển bền vững. Hải Phòng nổi bật nhờ công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và đổi mới trong sản xuất. Huế được ghi nhận ở khả năng hoàn thiện thể chế, phát triển nhân lực khoa học công nghệ và từng bước hình thành các sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng vào đời sống.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, kết quả PII năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ nét. Thành phố Huế dẫn đầu toàn vùng, xếp thứ 5 cả nước với 49,37 điểm. Thanh Hóa đạt 41,06 điểm, xếp thứ 17; Nghệ An đạt 37,16 điểm, xếp thứ 22; Hà Tĩnh đạt 34,69 điểm, xếp thứ 26; Quảng Trị đạt 34,09 điểm, xếp thứ 28. Như vậy, Huế vượt lên khá xa so với các địa phương còn lại trong vùng, khẳng định vai trò tiên phong về đổi mới sáng tạo của Bắc Trung Bộ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII năm 2025 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, sử dụng nguồn dữ liệu từ các bộ, ngành trung ương, cơ quan địa phương và các tổ chức liên quan. Đây là công cụ khoa học để đánh giá mức độ phát triển đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng thời giúp chính quyền nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu nhằm xây dựng chính sách phù hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không chỉ được quan tâm trong nước, PII còn tạo sự chú ý trên bình diện quốc tế. Trong chuyến thăm Việt Nam tuần trước, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang nhấn mạnh rằng Việt Nam từ lâu đã là nơi thử nghiệm nhiều sáng kiến mới, trong đó có PII. Ông cho biết sáng kiến này đã truyền cảm hứng cho một số quốc gia, trong đó Ấn Độ đã tham khảo mô hình, còn Cuba và Brazil cũng đang quan tâm.