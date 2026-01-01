Các công ty công nghệ Trung Quốc mạnh tay thưởng Tết cho nhân viên

Nhiều công ty công nghệ nghệ lớn tại Trung Quốc đã công bố mức thưởng cuối năm, có nơi thưởng tới 10 tháng lương...

Theo đánh giá từ truyền thông Trung Quốc, việc tăng tiền thưởng và lương không chỉ giúp các công ty công nghệ nước này khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, mà còn giúp nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, điều này còn giúp các doanh nghiệp thu hút nhân tài giỏi và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua công nghệ ngày càng gay gắt.

Theo đó, 92% nhân viên của JD.com, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, đã nhận thưởng cuối năm. Đáng chú ý, JD.com tiết lộ khoản thưởng đã tăng 70% so với năm 2024. Được biết, ở các bộ phận được JD.com áp dụng cơ chế lương 19 tháng, nhân viên nếu được xếp hạng hiệu suất A+ có thể được thưởng khoảng 10 tháng lương, nâng tổng thu nhập cả năm lên 22 tháng lương. Nhân viên đạt hiệu suất A và B+ lần lượt nhận 21 tháng và 19 tháng lương.

Đáng chú ý hơn, nhân sự tại các bộ phận bán hàng của JD được cho là sẽ nhận trung bình 25 tháng lương trong năm 2025.

Trong khi đó, ByteDance, công ty mẹ của hai nền tảng TikTok và Douyin, cũng công bố tăng 35% quỹ thưởng cho nhân viên trong năm 2025. Không chỉ vậy, ngân sách dành cho điều chỉnh lương của ByteDance trong năm qua cũng tăng mạnh, cao hơn 150% so với năm 2024.

Trong thư gửi nội bộ nhân sự, ByteDance khẳng định các điều chỉnh này nhằm bảo đảm thu nhập cho nhân viên và đãi ngộ không thua kém các công ty công nghệ lớn trên thế giới. Công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho nhân lực, nâng chính sách lương thưởng và mở rộng chính sách đãi ngộ cho nhân viên gắn với cổ phần.

Theo các quan sát, các tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã thực hiện thưởng Tết “đậm tay” sau khi Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương Trung Quốc vừa diễn ra hồi tháng 12 đề cập những ưu tiên cho năm 2026, trong đó nhấn mạnh cần tăng thu nhập cho người dân khu vực đô thị và nông thôn nhằm kích thích tiêu dùng trong nước và thúc đẩy vòng quay của nền kinh tế.

Ông Zhu Keli, Giám đốc sáng lập Viện Kinh tế Mới Trung Quốc, nhận định việc các doanh nghiệp công nghệ đồng loạt tăng thưởng cuối năm chính là cam kết thực hiện theo chủ trương định hướng của Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương về việc nâng thu nhập người dân, qua đó khơi thông sức mua và giúp nền kinh tế nội địa vận hành thông suốt hơn.

“Cuộc cạnh tranh trong ngành hiện nay đã chuyển hẳn sang giành giật nhân tài then chốt. Tăng lương, cải thiện cơ chế việc làm là cách để giữ người giỏi, thu hút nhân lực chất lượng cao và thể hiện sự trân trọng đối với đóng góp của người lao động”, ông Zhu nói.

Theo ông, chính sách đãi ngộ tốt sẽ giúp củng cố niềm tin của nhân viên, nâng hiệu quả hoạt động và khuyến khích họ dấn thân vào các mảng kinh doanh trọng điểm. Tuy vậy, việc chi mạnh cho lương thưởng cũng có thể khiến lợi nhuận ngắn hạn của doanh nghiệp bị thu hẹp.

Theo ông Jiang Han, nhà phân tích cao cấp của công ty tư vấn Pangoal, loạt chính sách thưởng Tết và tăng lương cho thấy các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đang đặt người lao động vào vị trí trung tâm. “Đây là yếu tố then chốt để ổn định nhân sự, khơi dậy tinh thần làm việc, thúc đẩy sáng tạo và tăng cường sự gắn kết trong tập thể”, ông Jiang nói.

Ông cho rằng xu hướng này nhiều khả năng sẽ lan rộng, bởi việc tăng thu nhập giúp nâng cao mức độ hài lòng và hạnh phúc trong công việc của người lao động, từ đó cải thiện hiệu suất và năng lực đổi mới. “Về lâu dài, đây sẽ là cú hích tích cực cho toàn bộ lĩnh vực internet và công nghệ”, ông nhận định.