Apple hé lộ thu nhập của CEO Tim Cook

Trong năm 2025, CEO Apple Tim Cook đã nhận tổng thu nhập 74,3 triệu USD. Con số này dù vẫn rất cao, song đã thấp hơn đôi chút so với 74,6 triệu USD mà ông nhận được trong năm trước đó...

Trong hồ sơ uỷ quyền báo cáo tài chính năm 2025, được Apple nộp lên nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bên cạnh cung cấp bức tranh tổng thể về quản trị và hoạt động kinh doanh, hồ sơ này còn hé lộ chi tiết thu nhập của ban lãnh đạo cấp cao, trong đó có Giám đốc điều hành Tim Cook.

Theo đó, trong năm 2025, CEO Tim Cook đã nhận tổng thu nhập 74,3 triệu USD. Con số này dù vẫn rất cao, song đã thấp hơn đôi chút so với 74,6 triệu USD mà ông nhận được trong năm trước đó.

Apple từ lâu đã đặt mục tiêu thu nhập cho CEO ở mức 59 triệu USD. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh khả quan, các khoản thưởng gắn với hiệu quả hoạt động đã giúp tổng thu nhập của CEO Tim Cook vượt xa định hướng ban đầu.

Cụ thể, thu nhập năm 2025 của CEO Tim Cook bao gồm 3 triệu USD lương cơ bản (giữ nguyên từ năm 2016), 57,5 triệu USD từ các khoản thưởng và cổ phiếu, 12 triệu USD từ chương trình khuyến khích phi vốn chủ sở hữu, cùng 1,7 triệu USD cho các khoản phúc lợi khác. Phần phúc lợi này chủ yếu liên quan đến chi phí an ninh và việc sử dụng máy bay riêng cho cả công việc lẫn di chuyển cá nhân.

Apple hiện đang chuẩn bị cho những thay đổi về nhân sự cấp cao, trước thềm cuộc họp cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào cuối tháng 2.

Theo The New York Times, CEO Tim Cook đã trao đổi với các lãnh đạo chủ chốt về mong muốn giảm dần khối lượng công việc điều hành. Theo các dự đoán, CEO Tim Cook có thể chuyển sang vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Apple.

Ông gia nhập Apple từ năm 1998 và được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 8/2011, sau khi nhà đồng sáng lập Steve Jobs từ chức. Kể từ đó, ông trở thành gương mặt đại diện cho một kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ cả về tài chính lẫn tầm ảnh hưởng toàn cầu của Apple. Dưới sự lãnh đạo của CEO Tim Cook, giá trị vốn hóa của công ty đã tăng lên hàng nghìn tỷ USD, trong khi doanh thu và lợi nhuận gần như tăng gấp đôi so với thời điểm ông tiếp quản.

Ông Tim Cook cũng được biết đến với năng lực vận hành xuất sắc và sự am hiểu sâu sắc về chuỗi cung ứng toàn cầu – lĩnh vực ông từng trực tiếp phụ trách trước khi trở thành CEO. Bên cạnh đó, ông đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng mảng dịch vụ và hệ sinh thái sản phẩm, trong đó có sự ra đời của Apple Watch, Apple Pay cùng nhiều dịch vụ số khác.

Dưới thời CEO Tim Cook, bền vững môi trường và quyền riêng tư của người dùng cũng trở thành những trụ cột chiến lược, góp phần định vị Apple như nhân tố quan trọng trong các vấn đề xã hội và địa chính trị.

Theo các đánh giá, CEO kế nhiệm cho ông Tim Cook sẽ phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khó khăn, vừa phải duy trì nhịp độ đổi mới, củng cố năng lực cạnh tranh của Apple trong AI– lĩnh vực mà công ty đang bị đánh giá là chậm chân – đồng thời giải bài toán giữ chân nhân tài và điều hướng chuỗi cung ứng toàn cầu giữa môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.

Các nguồn tin nội bộ cho hay ông John Ternus, Giám đốc kỹ thuật phần cứng của Apple, hiện là ứng viên sáng giá cho vị trí CEO kế nhiệm ông Tim Cook. Ông Ternus chính thức gia nhập Apple, bắt đầu với các dự án liên quan đến màn hình ngoài cho Mac.

Đến năm 2013, ông được thăng chức Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng, chịu trách nhiệm phát triển Mac, iPad và AirPods. Năm 2020, ông tiếp quản mảng kỹ thuật phần cứng iPhone. Sau đó, ông được đưa vào ban điều hành Apple với chức danh Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Theo Mark Gurman, Apple trong những năm gần đây đã chủ động nâng cao vai trò và mức độ hiện diện của ông Ternus, như để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển giao lãnh đạo.