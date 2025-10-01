Chuyển đổi hoàn toàn sang IPv6-only năm 2032 của Việt Nam là kế hoạch "rất táo bạo"

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Ngô Huyền
01/10/2025, 09:13
Trên thế giới, chỉ một số ít quốc gia đặt mốc thời gian 2030–2032 cho việc chuyển sang IPv6-only. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cũng như năng lực hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam trong việc kiến tạo một hạ tầng số an toàn, hiện đại, dựa trên công nghệ địa chỉ mới...
Ông Nguyễn Trường Thành, Giám đốc Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), tại Diễn đàn Phát triển Hạ tầng số Việt Nam 2025 ngày 30/9, thông tin VNNIC sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp để triển khai trên nhiều tầng lớp, từng bước chuyển sang IPv6-only.
"Ở mạng kết nối, trước đây chúng ta vận hành song song IPv4/IPv6 (dual stack). Trong thời gian tới, VNNIC sẽ cùng các doanh nghiệp rà soát, đánh giá và bảo đảm hạ tầng sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang IPv6-only theo lộ trình đã được ban hành", ông Thành cho biết.
Ở mạng truy cập bao gồm băng rộng cố định (FTTH), di động 4G, 5G và tương lai là 6G, VNNIC làm việc chặt chẽ với các nhà mạng để chuẩn bị chuyển đổi.
Kết quả hiện khá tích cực. Mạng FTTH đã có 17,5 triệu thuê bao IPv6 trên tổng 21,5 triệu thuê bao; mạng di động đạt khoảng 95 triệu thuê bao.
Tuy nhiên, mảng dịch vụ nội dung vẫn triển khai chậm. Một số báo điện tử, trang tin hay ứng dụng lớn như Zalo đã áp dụng IPv6 full stack, nhưng nhìn chung tiến độ của các doanh nghiệp chưa đồng đều.
Chính phủ đã ban hành hành lang pháp lý thuận lợi, từ Nghị quyết 57 đến Nghị quyết 71. Song thách thức vẫn còn. "Về kỹ thuật, cần triển khai đồng bộ, không thể để nhà mạng đi trước, còn nội dung đi sau. Về chính sách và nhận thức, nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa coi IPv6 là cấp bách, trong khi IPv4 đã cạn kiệt", ông Thành cho hay.
IPv6 không chỉ là một bước chuyển đổi để bảo đảm hạ tầng số an toàn, bền vững, thông minh và linh hoạt, mà còn là một thị trường khổng lồ.
Theo các tổ chức quốc tế, đến năm 2039, công nghiệp IPv6 có thể đạt doanh thu khoảng 90 tỷ USD. Riêng thị trường các sản phẩm, dịch vụ dựa trên IPv6 được dự báo đạt tới 10.800 tỷ USD vào năm 2030.
Đây là cơ hội lớn mà Việt Nam cần nắm bắt.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang tập trung phát triển Internet công nghiệp, nơi các thiết bị cảm biến và IoT đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ở lĩnh vực này, IPv6 là giải pháp duy nhất để giải quyết bài toán kết nối, đáp ứng yêu cầu phát triển Internet công nghiệp trong tương lai.
Một số cột mốc quan trọng trong lộ trình tiến tới IPv6-only.
Năm 2026, triển khai mạng thử nghiệm, trước hết là IPv6-only cho 5G để đánh giá, làm cơ sở chuyển đổi.
Giai đoạn 2027 – 2030, mở rộng thử nghiệm trên nhiều hạ tầng.
Đến năm 2032, Việt Nam sẽ chính thức chuyển đổi sang IPv6-only và tắt IPv4.
Ông Thành nhận định: "Đây là một kế hoạch rất táo bạo. Trên thế giới, chỉ một số ít quốc gia đặt mốc thời gian 2030–2032 cho việc chuyển sang IPv6-only. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cũng như năng lực hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam trong việc kiến tạo một hạ tầng số an toàn, hiện đại, dựa trên công nghệ địa chỉ mới".
Hạ tầng số vững mạnh không chỉ là nền tảng để phát triển các công nghệ chiến lược, mà còn mang ý nghĩa rộng hơn, là động lực thúc đẩy kinh tế số và xã hội số.
Đánh giá về hạ tầng số Việt Nam, theo lãnh đạo VNNIC, trong những năm qua, hạ tầng viễn thông của Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ.
Các tuyến cáp quang biển, cáp quang quốc tế và trục trong nước được mở rộng, bảo đảm kết nối thông tin cho nền kinh tế số. Việt Nam cũng đã triển khai 5G, nghiên cứu 6G và làm tốt công tác quản lý, vận hành các tài nguyên Internet quan trọng như hệ thống tên miền, địa chỉ IP và đặc biệt là chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.
Đến nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu thế giới về IPv6, với tỷ lệ người dùng đạt 65%, xếp top 9 toàn cầu, top 2 ASEAN, và luôn duy trì trong top 10. Đây là bước đệm quan trọng để bảo đảm hạ tầng số phát triển an toàn, bền vững.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Việt Nam chưa làm chủ hoàn toàn các hạ tầng công nghệ chiến lược như điện toán đám mây (cloud), hiện còn phụ thuộc nhiều vào các công ty nước ngoài.
Một số doanh nghiệp trong nước đã triển khai nhưng quy mô chưa đủ lớn. Ở nhiều công nghệ lõi khác, chúng ta cũng đang phụ thuộc khá nhiều.
Nhà nước đã có chính sách nhằm khắc phục vấn đề này, chẳng hạn như các nghị định về phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược.
Ông Nguyễn Trường Thành, Giám đốc Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), cho rằng một hạ tầng số vững mạnh cần đáp ứng một số yếu tố sau.
Thứ nhất, dung lượng lưu trữ siêu lớn và băng thông siêu rộng. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu phát sinh ngày càng khổng lồ, đòi hỏi không gian lưu trữ đủ lớn và khả năng truyền tải tốc độ cao, độ trễ thấp, để phục vụ các ứng dụng thời gian thực. Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển hạ tầng số Việt Nam đến năm 2030.
Thứ hai, dữ liệu phải mở và liên thông để tạo nền tảng phát triển các dịch vụ số mới.
Thứ ba, hạ tầng số cần thông minh, linh hoạt và có khả năng phục hồi cao khi xảy ra sự cố.
Cuối cùng, an toàn, an ninh mạng và chủ quyền số là yếu tố then chốt. Điều này không chỉ nằm ở khả năng phòng vệ, chống lại các rủi ro, mà còn ở việc làm chủ công nghệ, làm chủ hạ tầng – từ đó bảo đảm tính độc lập và tự chủ trong kỷ nguyên số.
16:31, 15/09/2025
YouTube đã chấp nhận chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc tài khoản của ông bị khóa sau sự kiện bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol…
Ngày 30/9, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông công bố Bộ quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với 6 nguyên tắc cốt lõi...
Ngày 30/9, Tập đoàn Marvell Technology Inc. khai trương 3 văn phòng mới tại TP.HCM và Đà Nẵng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ…
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” do Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tiềm năng cũng như thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.
Năm 2024, stablecoin ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 26.000 tỷ USD với gần 6 tỷ giao dịch và đang dần trở thành một nền tảng thanh toán mới, bổ sung cho hệ thống quốc tế vốn còn hạn chế về tốc độ, chi phí. Điều này đặt ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập tài chính toàn cầu…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: