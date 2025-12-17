Lễ hội Ném còn vun đắp tình hữu nghị của đồng bào dân tộc thiểu số 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 17/12/2025
Chu Minh Khôi
17/12/2025, 11:43
Từ ngày 19 - 21/12/2025, tỉnh Điện Biên sẽ đăng cai tổ chức Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX, một sự kiện văn hóa mang tính đặc thù khu vực, được tổ chức luân phiên hằng năm giữa các địa phương có chung đường biên giới của ba quốc gia. Sự kiện này khẳng định vai trò của Điện Biên trong không gian hợp tác biên giới.
Từ nhiều năm nay, Lễ hội Ném còn đã trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa chính trị, đối ngoại và nhân văn, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc.
Năm 2025, lễ hội do tỉnh Điện Biên đăng cai với sự tham gia của các đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu (Việt Nam); tỉnh Phông Sa Lỳ (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).
Việc Điện Biên được lựa chọn đăng cai tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của địa phương trong không gian hợp tác văn hóa, đối ngoại khu vực biên giới, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và giao lưu kinh tế.
Lễ hội năm nay mang chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển”, diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thể thao và du lịch, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới ba nước.
Điểm nhấn mở đầu lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 19/12/2025 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp của mảnh đất và con người vùng biên, đồng thời lan tỏa hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh và khát vọng phát triển của các địa phương tham gia.
Nội dung chương trình tập trung tôn vinh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa các địa phương, qua đó phản ánh sinh động tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và Phát thanh - Truyền hình Điện Biên cùng các nền tảng mạng xã hội.
Song hành với các hoạt động nghi lễ, chương trình giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra xuyên suốt từ ngày 19 - 21/12/2025 tại Nhà văn hóa bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ. Đây là không gian để các đoàn nghệ thuật giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng, từ làn điệu dân ca, dân vũ đến sắc màu trang phục truyền thống, qua đó tăng cường sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới.
Trong khuôn khổ lễ hội, không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa - du lịch và triển lãm ảnh được tổ chức tại khu vực Chợ Mường Thanh, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch, hình ảnh đất nước, con người và đời sống văn hóa của các địa phương ba nước, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.
Các hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại bản Phiêng Lơi sẽ diễn ra giao lưu, thi đấu và trải nghiệm sáu môn thể thao gồm: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, kéo co và pickleball… Đây là những môn thể thao mang tính truyền thống hoặc có tính cộng đồng cao, góp phần tạo không khí sôi động, gắn kết các đoàn đại biểu và người dân tham gia lễ hội.
Gắn với mục tiêu quảng bá và phát triển du lịch, Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch và gặp mặt doanh nghiệp lữ hành của ba nước. Chương trình được triển khai tại phường Điện Biên Phủ và một số địa bàn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm, đánh giá sản phẩm du lịch địa phương, từ đó thúc đẩy hợp tác xây dựng tour, tuyến liên vùng và liên quốc gia.
Lễ bế mạc Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào -Trung Quốc lần thứ IX dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 21/12/2025 tại Quảng trường 7-5. Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức lễ hội và thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai Lễ hội Ném còn lần thứ X. Chương trình bế mạc khép lại bằng hoạt động đốt lửa trại và vòng xòe giã bạn, tạo dấu ấn giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn đại biểu và cộng đồng tham dự.
Không gian lễ hội còn được mở rộng bằng nhiều hoạt động hưởng ứng trước và sau thời gian tổ chức chính thức. Trong tháng 12/2025, tỉnh Điện Biên dự kiến tổ chức Giải Leo núi chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ với chủ đề “Khám phá lòng chảo Mường Thanh” và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2025 tại khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.
Tiếp đó, từ ngày 1 - 3/1/2026, Lễ hội đua thuyền đuôi én và sự kiện “Vòng xòe đoàn kết bên dòng Đà Giang” dự kiến diễn ra tại phường Mường Lay. Trong tháng 1/2026, Lễ hội Hoa Anh Đào tại xã Mường Phăng sẽ được tổ chức tại khu vực Đảo Hoa, góp phần kéo dài thời gian và không gian lan tỏa của lễ hội.
Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tuyên truyền sâu rộng về Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX và các hoạt động hưởng ứng, qua đó lan tỏa ý nghĩa, giá trị tốt đẹp của lễ hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa các địa phương vùng biên giới ba nước.
09:09, 11/08/2025
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thị trường năm 2025 vẫn còn một số hạn chế. Tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành còn thấp so với thực tế...
HanoiTex & HanoiFabric 2025 chính là "cầu nối vàng" giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguyên liệu thân thiện môi trường và mở rộng cánh cửa hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam đã ghi dấu một giai đoạn phát triển ấn tượng, trở thành trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng chưa vững, cùng với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, đòi hỏi các chính sách và giải pháp đột phá, khả thi để chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng chất lượng cao và bền vững...
Đối mặt với nguy cơ sạt lở, tràn bùn tại các mỏ khoáng sản do mưa lũ cực đoan, Thái Nguyên kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Thay vào đó, trung tâm khai khoáng lớn của miền Bắc đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, hướng tới mô hình khai thác an toàn và bền vững...
Với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2025 đạt 24,4 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, để thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, doanh nghiệp Việt cần vượt qua hàng loạt rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt và thích ứng với thị hiếu tiêu dùng khó tính bậc nhất thế giới.…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: