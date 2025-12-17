Lễ hội Ném còn vun đắp tình hữu nghị của đồng bào dân tộc thiểu số 3 quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Từ ngày 19 - 21/12/2025, tỉnh Điện Biên sẽ đăng cai tổ chức Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX, một sự kiện văn hóa mang tính đặc thù khu vực, được tổ chức luân phiên hằng năm giữa các địa phương có chung đường biên giới của ba quốc gia. Sự kiện này khẳng định vai trò của Điện Biên trong không gian hợp tác biên giới.

Từ nhiều năm nay, Lễ hội Ném còn đã trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa chính trị, đối ngoại và nhân văn, góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU ĐẶC SẮC

Năm 2025, lễ hội do tỉnh Điện Biên đăng cai với sự tham gia của các đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu (Việt Nam); tỉnh Phông Sa Lỳ (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa).

Việc Điện Biên được lựa chọn đăng cai tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của địa phương trong không gian hợp tác văn hóa, đối ngoại khu vực biên giới, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và giao lưu kinh tế.

Bản Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ném còn của UBND tỉnh Điện Biên.

Lễ hội năm nay mang chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển”, diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thể thao và du lịch, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới ba nước.

Điểm nhấn mở đầu lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 19/12/2025 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện vẻ đẹp của mảnh đất và con người vùng biên, đồng thời lan tỏa hình ảnh về tiềm năng, thế mạnh và khát vọng phát triển của các địa phương tham gia.

Nội dung chương trình tập trung tôn vinh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa các địa phương, qua đó phản ánh sinh động tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh của Báo và Phát thanh - Truyền hình Điện Biên cùng các nền tảng mạng xã hội.

Những hoạt động nổi bật tại Lễ hội Ném còn.

Song hành với các hoạt động nghi lễ, chương trình giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc diễn ra xuyên suốt từ ngày 19 - 21/12/2025 tại Nhà văn hóa bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ. Đây là không gian để các đoàn nghệ thuật giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng, từ làn điệu dân ca, dân vũ đến sắc màu trang phục truyền thống, qua đó tăng cường sự hiểu biết và gắn kết cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới.

Ngày hội của các dân tộc thiểu số đến từ 3 quốc gia, cùng vun đắp tình hữu nghị

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa - du lịch và triển lãm ảnh được tổ chức tại khu vực Chợ Mường Thanh, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch, hình ảnh đất nước, con người và đời sống văn hóa của các địa phương ba nước, mở ra cơ hội kết nối, hợp tác trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Các hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại bản Phiêng Lơi sẽ diễn ra giao lưu, thi đấu và trải nghiệm sáu môn thể thao gồm: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, kéo co và pickleball… Đây là những môn thể thao mang tính truyền thống hoặc có tính cộng đồng cao, góp phần tạo không khí sôi động, gắn kết các đoàn đại biểu và người dân tham gia lễ hội.

GẮN LỄ HỘI VỚI XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Gắn với mục tiêu quảng bá và phát triển du lịch, Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch và gặp mặt doanh nghiệp lữ hành của ba nước. Chương trình được triển khai tại phường Điện Biên Phủ và một số địa bàn trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm, đánh giá sản phẩm du lịch địa phương, từ đó thúc đẩy hợp tác xây dựng tour, tuyến liên vùng và liên quốc gia.

Ném còn là tiết mục thi dặc sắc tại Lễ hội.

Lễ bế mạc Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào -Trung Quốc lần thứ IX dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 21/12/2025 tại Quảng trường 7-5. Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức lễ hội và thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai Lễ hội Ném còn lần thứ X. Chương trình bế mạc khép lại bằng hoạt động đốt lửa trại và vòng xòe giã bạn, tạo dấu ấn giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn đại biểu và cộng đồng tham dự.

Không gian lễ hội còn được mở rộng bằng nhiều hoạt động hưởng ứng trước và sau thời gian tổ chức chính thức. Trong tháng 12/2025, tỉnh Điện Biên dự kiến tổ chức Giải Leo núi chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ với chủ đề “Khám phá lòng chảo Mường Thanh” và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2025 tại khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.

Tiếp đó, từ ngày 1 - 3/1/2026, Lễ hội đua thuyền đuôi én và sự kiện “Vòng xòe đoàn kết bên dòng Đà Giang” dự kiến diễn ra tại phường Mường Lay. Trong tháng 1/2026, Lễ hội Hoa Anh Đào tại xã Mường Phăng sẽ được tổ chức tại khu vực Đảo Hoa, góp phần kéo dài thời gian và không gian lan tỏa của lễ hội.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tuyên truyền sâu rộng về Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX và các hoạt động hưởng ứng, qua đó lan tỏa ý nghĩa, giá trị tốt đẹp của lễ hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa các địa phương vùng biên giới ba nước.