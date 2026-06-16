LocknLock Brand Day 2026: Giảm giá tới 50% tại Bắc Ninh

Từ ngày 19 - 21/6/2026, LocknLock Brand Day 2026 “Bung kho đón hè” sẽ diễn ra tại W2C Bắc Ninh, mang đến ưu đãi giảm đến 50%++ cho hơn 100.000++ sản phẩm gia dụng chính hãng, cùng loạt quà tặng, hoạt động trải nghiệm và dịch vụ mua sắm dành cho cả gia đình.

Diễn ra tại nhà kho lớn nhất của LocknLock tại miền Bắc, LocknLock Brand Day 2026 quy tụ đa dạng sản phẩm chính hãng thuộc nhiều ngành hàng, từ đồ dùng nhà bếp, nhà tắm, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng du lịch đến các sản phẩm dành cho Mẹ & Bé. Với mức ưu đãi lên đến 50%++ trên toàn bộ sản phẩm, chương trình là dịp để khách hàng nâng cấp không gian sống, chuẩn bị đồ dùng cho mùa hè và mua sắm cho gia đình với chi phí tối ưu hơn.

Một trong những điểm nhấn của Brand Day LocknLock tháng 6 là khung giờ vàng từ 13h - 18h, khi nhiều sản phẩm được mở bán với giá chỉ từ 1xx.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi ngày, LocknLock sẽ đưa lên kệ các sản phẩm giảm giá đặc biệt chỉ từ 2x.000 đồng, giúp khách hàng có thêm cơ hội săn deal theo từng thời điểm trong ngày.

Đặc biệt, khu vực ONEDAY SPECIAL sẽ giới thiệu các sản phẩm best-seller với mức giảm sâu 50%++, được luân phiên thay đổi mỗi ngày. Khách hàng mua sắm theo nhóm, cho gia đình hoặc văn phòng cũng có thể tận hưởng ưu đãi mua nhiều giảm thêm đến 5%. Ngoài ra, khách hàng có hóa đơn cao nhất trong ngày sẽ có cơ hội nhận coupon trị giá 5.000.000 đồng.

Để gia tăng lợi ích mua sắm, chương trình còn áp dụng ưu đãi hoàn đến 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ BIDV, giúp khách hàng có thêm lựa chọn thanh toán thuận tiện và tiết kiệm hơn khi mua sắm tại W2C Bắc Ninh.

QUÀ TẶNG CỰC KÌ HẤP DẪN

Không chỉ mang đến ưu đãi giá, LocknLock Brand Day 2026 còn triển khai chương trình quà tặng theo hóa đơn với nhiều mốc hấp dẫn, áp dụng cho khách hàng có hóa đơn từ 2.000.000 đồng. Các phần quà được thiết kế đa dạng theo giá trị mua sắm, bao gồm bình giữ nhiệt, máy vắt cam, ấm đun nước, máy tăm nước, bộ dao nhà bếp, vỉ nướng điện, máy xay thịt, bếp điện từ, nồi điện đa năng, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu, máy sấy tạo kiểu tóc, nồi cơm điện và nhiều sản phẩm gia dụng giá trị cao khác.

Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng tại kho LocknLock Bắc Ninh cũng mang đến cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Cơ cấu giải thưởng năm nay bao gồm két sắt an toàn cao cấp trị giá hơn 23.000.000 đồng, nồi chiên không dầu 2 mặt kính 10L, nồi cơm điện cao tần, vali du lịch, máy sấy tạo kiểu tóc, nồi/chảo chống dính, máy vắt cam và hàng nghìn phần quà khác.

LocknLock cũng dành nhiều phần quà đặc quyền cho khách hàng tham gia sự kiện. 100 khách hàng đến sớm nhất mỗi ngày sẽ nhận vòng đeo tay giới hạn để đổi quà đặc biệt sau khi hoàn tất mua sắm. Khách hàng tự lái ô tô đến kho có cơ hội nhận thêm quà tặng riêng khi đạt điều kiện hóa đơn. Các hoạt động check-in, khảo sát, đăng ký thành viên và đổi phiếu quà tặng cũng được triển khai xuyên suốt sự kiện, góp phần tạo nên không khí mua sắm sôi động trong 3 ngày Brand Day.

TRẢI NGHIỆM MUA SẮM THUẬN TIỆN CHO CẢ GIA ĐÌNH

Không chỉ mang đến ưu đãi giá và quà tặng, Brand Day 2026 còn được thiết kế như một điểm đến mua sắm cuối tuần cho cả gia đình. Tại sự kiện, khách hàng có thể tham quan khu demo trải nghiệm sản phẩm thực tế, trực tiếp tìm hiểu công năng của các dòng sản phẩm LocknLock trước khi lựa chọn.

Để bố mẹ yên tâm mua sắm, LocknLock bố trí khu trải nghiệm dành riêng cho các bé với nhiều hoạt động vui nhộn như tặng kem, bỏng ngô và nước uống miễn phí. Trong khi các bé thoải mái thưởng thức đồ ăn, cả nhà có thể an tâm dạo kho, trải nghiệm sản phẩm và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình.

Nhằm hỗ trợ khách hàng di chuyển và mua sắm thuận tiện hơn, LocknLock bố trí xe buýt đưa đón miễn phí khứ hồi Hà Nội - W2C Bắc Ninh trong thời gian diễn ra sự kiện. Sau sự kiện, LocknLock cũng hỗ trợ giao hàng tận tay miễn phí, đặc biệt phù hợp với các đơn hàng có sản phẩm kích thước lớn.

LOCKNLOCK TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

Thông qua chương trình Brand Day 2026 “Bung kho đón hè”, LocknLock tiếp tục khẳng định định hướng mang đến các sản phẩm gia dụng thiết thực, chất lượng và dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp mua sắm quy mô lớn tại kho W2C Bắc Ninh, mà còn là cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động chăm sóc khách hàng từ thương hiệu.

Đại diện LocknLock Việt Nam chia sẻ: “Brand Day là một trong những sự kiện mua sắm được khách hàng mong chờ nhất trong năm. Với chủ đề ‘Bung kho đón hè’, LocknLock mong muốn mang đến cho người tiêu dùng không chỉ những ưu đãi tốt, mà còn là một trải nghiệm mua sắm vui vẻ, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của cả gia đình trong mùa hè.”

* Thông tin chi tiết:

Thời gian: 19 – 21/06/2026, từ 9h – 19h

Địa điểm: Kho W2C Bắc Ninh – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 024 6293 9370 / 0222 6555 855

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/locknlockvietnam/