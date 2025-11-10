Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Bước sang tháng 11/2025, Agriseco Research đánh giá VN-Index sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co với các phiên tăng giảm xen kẽ trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Bối cảnh vĩ mô thuận lợi, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, chính sách tài khóa và tiền tệ tiếp tục được nới lỏng giúp thúc đẩy kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm 2025.

Tuy vậy, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số rủi ro như áp lực bán ròng từ khối ngoại vẫn còn lớn, tỷ giá tự do đang chịu áp lực tăng cao.

Theo số liệu thống kê từ hệ thống FiinPro-X, tính đến hết ngày 05/11/2025 đã có 1.107/1.644 doanh nghiệp niêm yết chiếm hơn 92% vốn hóa thị trường đã công bố kết quả kinh doanh Quý 3/2025. Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng trong kỳ có sự chuyển dịch rõ rệt sang Khối Phi Tài chính tăng 54% so với cùng kỳ, vượt Khối Tài chính tăng 24% so với cùng kỳ vốn bị ảnh hưởng bởi sự chững lại của nhóm Ngân hàng chiếm 44% lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 3/2025.

Ở chiều tích cực, nhiều nhóm ngành sản xuất – dịch vụ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ấn tượng như: Dầu khí +598%, Viễn thông +274%, Dịch vụ tài chính +150%, Xây dựng và Vật liệu +126%,… Ngược lại, nhóm Bất động sản giảm 14%, nhóm Du lịch và Giải trí giảm 12%.

Tổng thể, quý 3/2025 cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn, khi kết quả kinh doanh tích cực lan tỏa sang nhiều nhóm ngành ngoài khối tài chính, củng cố kỳ vọng về kết quả khả quan cho cả năm 2025.

Trên cơ sở đó, Agriseco Research lựa chọn danh mục khuyến nghị tháng 11/2025 với những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, định giá đang ở mức thấp, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4/2025 tiếp đà tăng trưởng.

Gemadept (GMD): Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 với công suất 800.000 TEUs đã vận hành thử từ cuối tháng 9 và chính thức khai thác từ quý IV/2025, sớm hơn kế hoạch một năm, giúp nâng công suất toàn hệ thống thêm 60%. Ở phía Nam, dự án Gemalink 2A với vốn đầu tư gần 200 triệu USD dự kiến bổ sung thêm 600.000 TEUs/năm từ 2027, tăng 50% công suất, hiện doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục pháp lý. Giá dịch vụ cảng nước sâu tăng 5–10% trong quý III, hỗ trợ lợi nhuận, và có thể tiếp tục tăng trong năm 2026. Ngoài ra, GMD kỳ vọng ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn mảng cao su trong năm tới.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC): Hoạt động cho thuê khu công nghiệp tăng tích cực với hơn 15 ha được cho thuê tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh trong quý III, nâng tổng diện tích cho thuê 9 tháng đầu năm lên hơn 200 ha, tập trung ở Hưng Yên, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Tràng Duệ 3 và Quế Võ 2 mở rộng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tại Nhà ở Xã hội thị trấn Nếnh và Khu đô thị Tràng Duệ dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Với hơn 6.000 ha quỹ đất hiện có và kế hoạch mở rộng thêm 2.500 ha khi hoàn thiện hạ tầng, KBC sở hữu nền tảng vững chắc để duy trì tăng trưởng dài hạn.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Khang Điền (KDH): Doanh số bán bất động sản giai đoạn 2025–2026 dự kiến tăng cao, chủ yếu nhờ các dự án Gladia và Solina. Tính đến 30/9/2025, hàng tồn kho đạt 23.086 tỷ đồng, tập trung tại các dự án Tân Tạo, Gladia, Solina, Phong Phú 2 và KCN Lê Minh Xuân 3 mở rộng – đều là các dự án có tiềm năng tăng giá, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn cho KDH.

CTCP Phú Tài (PTB): Mảng gỗ duy trì tăng trưởng tích cực bất chấp khó khăn về thuế quan. Nhờ sở hữu chứng chỉ FSC – tiêu chuẩn quốc tế về nguồn gốc gỗ hợp pháp và sản xuất bền vững, PTB có lợi thế tiếp cận các thị trường khó tính như EU và Nhật Bản để dần thay thế thị trường Mỹ. Định giá hiện tại của PTB đang ở mức hấp dẫn với P/B 1,1 lần và P/E 7,5 lần – thấp hơn đáng kể so với trung bình lịch sử, trong khi triển vọng lợi nhuận vẫn khả quan.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Triển vọng mảng cơ khí – xây lắp (M&C) bứt phá nhờ các gói thầu EPCI 1, 2 và 3 tại Lô B với tổng giá trị hợp đồng khoảng 1 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, phục vụ mục tiêu đón dòng khí đầu tiên năm 2027. Mảng FSO/FPSO duy trì kết quả kinh doanh ổn định nhờ hợp đồng dài hạn, trong khi hai dự án lớn Lạc Đà Vàng và Lô B khi đi vào hoạt động sẽ bổ sung đáng kể lợi nhuận cho PVS.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank): Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh nhờ tăng trưởng tín dụng trên 30%. Chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 3,51% – mức thấp nhất kể từ năm 2021, so với 4,2% cuối năm 2024. VPBank được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong quý cuối năm khi tín dụng mở rộng và chi phí vốn duy trì ở mức thấp.