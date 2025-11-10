Thứ Hai, 10/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index đang ở 1398 điểm, nhiều cổ phiếu đã quay lại điểm xuất phát

Thu Minh

10/11/2025, 13:59

Kể từ mức đỉnh sát ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số VN-Index đã giảm gần 11%, tuy vậy một số cổ phiếu ở các nhóm như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản đã giảm từ 20 -30%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ số VN-Index đã đánh mất 200 điểm tương ứng giảm 11,2% từ đỉnh 1.800 chỉ trong 4 tuần giảm liên tiếp – chuỗi giảm dài nhất trong vòng 1 năm. Mức điều chỉnh hiện tại được đánh giá là bình thường sau nhịp tăng mạnh từ đáy tháng 4 và từ đầu năm.

Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động nhóm Vingroup, chỉ số đang ở vùng 1.398 điểm – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Chứng khoán MBS nhận định thị trường đang trong giai đoạn tái tích lũy sau nhịp tăng nóng. Nền tảng vĩ mô vẫn vững, chính sách hỗ trợ tăng trưởng được đẩy mạnh – đây là cơ hội “lội ngược dòng” từ đầu tư công và nới lỏng tiền tệ. 

Bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2025 tiếp tục khởi sắc. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%, quý IV phải đạt trên 8,4% để bảo đảm mục tiêu cả năm. Sau hơn 10 tháng, cả nước mới giải ngân được hơn 464.000 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch. Như vậy, hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn “nằm trên giấy” chờ giải ngân. Đầu tư công có thể là cú huých đầu tiên, giúp VN-Index test lại vùng hỗ trợ 1.600 -1.620 điểm.

Ở mặt bằng cổ phiếu, một số nhóm cổ phiếu mang tính dắt cũng đã về nơi bắt đầu tăng và được dòng tiền đổ vào mạnh. Kể từ mức đỉnh sát ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số VN-Index đã giảm gần 11%, tuy vậy một số cổ phiếu ở các nhóm như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, … đã giảm từ 20 -30% trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều ngành, đặc biệt là ngành tài chính (ngân hàng, chứng khoán) và một số doanh nghiệp sản xuất, bất động sản, thủy sản.

Nhìn chung, đa phần cổ phiếu đã điều chỉnh xa hơn nhiều so với ngưỡng 1.600 điểm và tạm thời tạo một vùng tái tích lũy thứ 2 trước chỉ số chung.

Đồng thời, vùng hỗ trợ 1.600 điểm của chỉ số VN-Index đã kéo dài từ ngày 25/8 đến nay, thị trường nhiều lần phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Việc thị trường để mất ngưỡng 1.600 điểm cuối tuần vừa qua không bất ngờ khi vòng bắt đáy đầu tiên cổ phiếu về tài khoản không mấy hiệu quả, bên cạnh đó việc thị trường để mất ngưỡng hỗ trợ này trong thời gian ngắn ở phiên cuối tuần trước cũng cần thêm tín hiệu xác nhận.

Về kỹ thuật, nếu thị trường để mất ngưỡng hỗ trợ này một cách dứt khoát kèm thanh khoản cao, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo có độ sâu đáng kể nếu tính nhịp tăng vừa qua kể từ đáy tháng 4. Trong ngắn hạn, hỗ trợ của thị trường ở khu vực MA100 tương ứng vùng 1.590 – 1.600 điểm.

Chứng khoán KBSV cho rằng diễn biến tiêu cực của thị trường trong tuần qua có nguyên nhân chính đến từ thông tin một số ngân hàng trong nước tăng lãi suất trước diễn biến thiếu hụt thanh khoản do tăng trưởng tín dụng cao vượt trội so với tăng trưởng huy động.

Số liệu tích cực về mùa báo cáo kinh doanh quý 3, cũng như số liệu vĩ mô tháng 10 do Tổng cục Thống kê công bố tác động không đủ mạnh để có thể giúp thị trường kết thúc xu hướng giảm. Xu hướng tăng lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong vài tuần tới, dù mức tăng sẽ tương đối nhỏ giọt, tuy nhiên cũng sẽ gây áp lực tâm lý lên nhà đầu tư trong nước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì động thái bán ròng mạnh mẽ.

Mặc dù vậy, việc thị trường đã giảm tương đối mạnh từ mức đỉnh gần nhất với nhiều cổ phiếu trụ đã giảm 20-30% và về vùng định giá hấp dẫn, KBSV kỳ vọng xu hướng thị trường sẽ khó giảm sâu trong tuần tới.

Về kỹ thuật VN-Index mở rộng chuỗi điều chỉnh với tuần thứ 4 giảm điểm liên tiếp, khi áp lực phân phối đang có phần lấn át, thể hiện qua một cây nến đỏ đặc và đóng cửa tại mức thấp nhất của tuần. Trên khung ngày, những nỗ lực hồi phục từ đầu tuần cũng chưa đem lại nhiều tín hiệu khả quan khi thành quả tăng điểm đã bị phủ nhận bởi các phiên sụt giảm về cuối tuần.

Rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh vẫn đang hiện hữu, tuy nhiên khi xu hướng tăng trung hạn đang được duy trì, chỉ số sẽ nhận được lực đỡ tại các vùng hỗ trợ bên dưới và có cơ hội hồi phục trở lại.

Trong khi đó, theo kịch bản cơ sở của Mirae Asset, VN-Index kỳ vọng biến động quanh mức 1.600 trong ngắn hạn. Định giá thị trường đã hấp dẫn hơn sau khi P/E thị trường đã giảm từ 17 lần xuống 15,5 lần

Những yếu tố trọng yếu cần theo dõi bao gồm: Lợi nhuận quý 3 tăng 22,3% so với cùng kỳ, với tổng 4 quý gần nhất tăng 15,6% so với 2024;  Tăng trưởng kinh tế 10 tháng đầu năm và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng của Chính phủ giai đoạn 2026–2030 (+10%/năm); giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030; và làn sóng IPO từ năm 2025 trở đi. 

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

10:16, 09/11/2025

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

Tiền của các "tay to" trong nước tiếp tục gom ròng 1.400 tỷ

20:51, 07/11/2025

Tiền của các

Cá nhân mở tài khoản chứng khoán tiếp tục lập kỷ lục một năm

16:29, 07/11/2025

Cá nhân mở tài khoản chứng khoán tiếp tục lập kỷ lục một năm

Từ khóa:

cổ phiếu Vingroup Đầu tư công ngân hàng tín dụng tình hình thị trường chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

VnEconomy

"Cá mập" trong nước gom ròng, cá nhân mạnh tay cắt lỗ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.

Cẩn trọng với margin và nhịp tăng lãi suất

Cẩn trọng với margin và nhịp tăng lãi suất

Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy