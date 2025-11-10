Loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index đang ở 1398 điểm, nhiều cổ phiếu đã quay lại điểm xuất phát

Chỉ số VN-Index đã đánh mất 200 điểm tương ứng giảm 11,2% từ đỉnh 1.800 chỉ trong 4 tuần giảm liên tiếp – chuỗi giảm dài nhất trong vòng 1 năm. Mức điều chỉnh hiện tại được đánh giá là bình thường sau nhịp tăng mạnh từ đáy tháng 4 và từ đầu năm.

Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động nhóm Vingroup, chỉ số đang ở vùng 1.398 điểm – thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Chứng khoán MBS nhận định thị trường đang trong giai đoạn tái tích lũy sau nhịp tăng nóng. Nền tảng vĩ mô vẫn vững, chính sách hỗ trợ tăng trưởng được đẩy mạnh – đây là cơ hội “lội ngược dòng” từ đầu tư công và nới lỏng tiền tệ.

Bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2025 tiếp tục khởi sắc. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%, quý IV phải đạt trên 8,4% để bảo đảm mục tiêu cả năm. Sau hơn 10 tháng, cả nước mới giải ngân được hơn 464.000 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch. Như vậy, hơn 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn “nằm trên giấy” chờ giải ngân. Đầu tư công có thể là cú huých đầu tiên, giúp VN-Index test lại vùng hỗ trợ 1.600 -1.620 điểm.

Ở mặt bằng cổ phiếu, một số nhóm cổ phiếu mang tính dắt cũng đã về nơi bắt đầu tăng và được dòng tiền đổ vào mạnh. Kể từ mức đỉnh sát ngưỡng 1.800 điểm, chỉ số VN-Index đã giảm gần 11%, tuy vậy một số cổ phiếu ở các nhóm như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, … đã giảm từ 20 -30% trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều ngành, đặc biệt là ngành tài chính (ngân hàng, chứng khoán) và một số doanh nghiệp sản xuất, bất động sản, thủy sản.

Nhìn chung, đa phần cổ phiếu đã điều chỉnh xa hơn nhiều so với ngưỡng 1.600 điểm và tạm thời tạo một vùng tái tích lũy thứ 2 trước chỉ số chung.

Đồng thời, vùng hỗ trợ 1.600 điểm của chỉ số VN-Index đã kéo dài từ ngày 25/8 đến nay, thị trường nhiều lần phục hồi tại đây khi có dòng tiền bắt đáy tích cực. Việc thị trường để mất ngưỡng 1.600 điểm cuối tuần vừa qua không bất ngờ khi vòng bắt đáy đầu tiên cổ phiếu về tài khoản không mấy hiệu quả, bên cạnh đó việc thị trường để mất ngưỡng hỗ trợ này trong thời gian ngắn ở phiên cuối tuần trước cũng cần thêm tín hiệu xác nhận.

Về kỹ thuật, nếu thị trường để mất ngưỡng hỗ trợ này một cách dứt khoát kèm thanh khoản cao, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo có độ sâu đáng kể nếu tính nhịp tăng vừa qua kể từ đáy tháng 4. Trong ngắn hạn, hỗ trợ của thị trường ở khu vực MA100 tương ứng vùng 1.590 – 1.600 điểm.

Chứng khoán KBSV cho rằng diễn biến tiêu cực của thị trường trong tuần qua có nguyên nhân chính đến từ thông tin một số ngân hàng trong nước tăng lãi suất trước diễn biến thiếu hụt thanh khoản do tăng trưởng tín dụng cao vượt trội so với tăng trưởng huy động.

Số liệu tích cực về mùa báo cáo kinh doanh quý 3, cũng như số liệu vĩ mô tháng 10 do Tổng cục Thống kê công bố tác động không đủ mạnh để có thể giúp thị trường kết thúc xu hướng giảm. Xu hướng tăng lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong vài tuần tới, dù mức tăng sẽ tương đối nhỏ giọt, tuy nhiên cũng sẽ gây áp lực tâm lý lên nhà đầu tư trong nước, trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì động thái bán ròng mạnh mẽ.

Mặc dù vậy, việc thị trường đã giảm tương đối mạnh từ mức đỉnh gần nhất với nhiều cổ phiếu trụ đã giảm 20-30% và về vùng định giá hấp dẫn, KBSV kỳ vọng xu hướng thị trường sẽ khó giảm sâu trong tuần tới.

Về kỹ thuật VN-Index mở rộng chuỗi điều chỉnh với tuần thứ 4 giảm điểm liên tiếp, khi áp lực phân phối đang có phần lấn át, thể hiện qua một cây nến đỏ đặc và đóng cửa tại mức thấp nhất của tuần. Trên khung ngày, những nỗ lực hồi phục từ đầu tuần cũng chưa đem lại nhiều tín hiệu khả quan khi thành quả tăng điểm đã bị phủ nhận bởi các phiên sụt giảm về cuối tuần.

Rủi ro mở rộng thêm nhịp điều chỉnh vẫn đang hiện hữu, tuy nhiên khi xu hướng tăng trung hạn đang được duy trì, chỉ số sẽ nhận được lực đỡ tại các vùng hỗ trợ bên dưới và có cơ hội hồi phục trở lại.

Trong khi đó, theo kịch bản cơ sở của Mirae Asset, VN-Index kỳ vọng biến động quanh mức 1.600 trong ngắn hạn. Định giá thị trường đã hấp dẫn hơn sau khi P/E thị trường đã giảm từ 17 lần xuống 15,5 lần

Những yếu tố trọng yếu cần theo dõi bao gồm: Lợi nhuận quý 3 tăng 22,3% so với cùng kỳ, với tổng 4 quý gần nhất tăng 15,6% so với 2024; Tăng trưởng kinh tế 10 tháng đầu năm và Kế hoạch tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng của Chính phủ giai đoạn 2026–2030 (+10%/năm); giải pháp nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi của MSCI vào năm 2030; và làn sóng IPO từ năm 2025 trở đi.