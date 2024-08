Marvel Studios và kế hoạch vực dậy từ thoái trào

Năm 2019, Marvel có loạt 22 phim thành công, kết lại bằng Avengers: Endgame (2019) - phim ăn khách nhất lịch sử với 2,8 tỉ USD doanh thu. Đến nay, đây vẫn là phim ăn khách thứ hai lịch sử (sau Avatar). Theo Forbes, thành công càng lớn thì cú ngã ngựa càng đau. Từ sau Covid-19, Marvel đã không thể nào lấy lại vị thế như xưa.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania lấy bối cảnh thế giới ngoài hành tinh nhưng có câu chuyện cũ kỹ và trở thành phần tiếp theo bị đánh giá thấp nhất của Marvel (chỉ đạt 46% trên Rotten Tomatoes). Loạt phim trực tuyến Secret Invasion tiêu tốn đến 211,6 triệu USD nhưng phần cuối chỉ đạt 7% trên Rotten Tomatoes, trở thành trò cười cho công chúng.

Giám đốc điều hành Bob Iger của Disney cảnh báo trong hội nghị thượng đỉnh DealBook của The New York Times năm ngoái: "Số lượng làm giảm chất lượng và chúng tôi phải chịu thiệt hại nặng nề vì điều đó". Ông Iger chỉ trích mạnh mẽ các nhà điều hành cấp dưới khi không giám sát chặt chẽ phim The Marvels vào năm ngoái, khiến phần tiếp theo của Captain Marvel chỉ thu 206,1 triệu USD, trở thành bộ phim MCU có doanh thu thấp nhất.

Và như thế, cả năm 2023, gã khổng lồ ngành công nghiệp điện ảnh này đã phải chứng kiến sự sa sút đáng kể ngôi vị cá nhân trên bảng xếp hạng các phòng vé.

Là bộ phim siêu anh hùng duy nhất trình làng trong năm nay, bom tấn Deadpool & Wolverine với ngân sách ước tính lên tới 250 triệu USD. Đây là tác phẩm đầu tiên của vũ trụ Marvel dán nhãn R+ và cũng là lần đầu tiên có 2 hình tượng nổi bật được kết hợp cùng nhau. Trước khi ra rạp, bom tấn do Shawn Levy đạo diễn được dự đoán sẽ thu về 160 - 170 triệu USD trong tuần đầu ở Bắc Mỹ, nhờ đó có thể vực dậy Marvel Studios từ trong thua lỗ lẫn những lời chê bai.

Thực tế vượt qua mong đợi. Phim “bỏ túi” 205 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, xếp thứ 8 trong số những bộ phim có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại, xếp trên Black Panther (202 triệu USD) và sau The Avengers (207 triệu USD). Từ trước đến nay, chỉ có 9 bộ phim trong lịch sử Hollywood vượt qua mốc 200 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Doanh thu bán vé cũng dễ dàng vượt qua Deadpool (2016) với 132 triệu USD để lập kỷ lục phim nhãn R có tuần mở màn lớn nhất từ trước đến nay. Màn ra mắt của Deadpool & Wolverine cũng là phim có khởi đầu tốt nhất năm 2024, vượt qua phần Inside Out 2 (155 triệu USD) cũng của Disney. Ở các thị trường quốc tế, Deadpool & Wolverine đã thu về 233,3 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 438 triệu USD. Sau ba ngày công chiếu, bom tấn có Ryan Reynolds và Hugh Jackman đóng vai chính đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 6 trong năm 2024.

Với sự trở lại của hai biểu tượng siêu anh hùng “đông fan” bậc nhất là Deadpool của Ryan Reynolds và Wolverine của Hugh Jackman, tác phẩm được kỳ vọng sẽ làm bùng nổ phòng vé cuối hè. Hiện phim đang có số điểm phê bình cực kỳ cao trên các chuyên trang phê bình điện ảnh, sở hữu điểm số 80% trên Rotten Tomatoes (điểm khán giả là 98%) và 8.9 điểm trên IMDb.

Đây là bộ phim đầu tiên sau khi Disney mua lại 20th Century Fox, Deadpool vẫn do Ryan Reynolds thủ vai. Mặc dù hoàn toàn có thể “đập đi xây lại” nhân vật này, thế nhưng Marvel Studios quyết định vẫn sẽ giữ nguyên phiên bản mà nhà Fox đã dày công xây dựng.

Gần 5 phút đầu phim đã mang đến những bất ngờ thú vị. Khó ai tin rằng có một ngày các siêu anh hùng có thể hoang dại và phóng túng như thế. Không những thế, sự trở lại của Wolverine cũng kéo theo như hiệu ứng domino những nhân vật xuất hiện vô cùng bất ngờ. Chính sự ăn ý giữa Reynolds và Jackman vốn là bạn thân này đã mang đến những diễn xuất vô cùng tự nhiên và hấp dẫn.

Sự trở lại của hai biểu tượng siêu anh hùng “đông fan” bậc nhất là Deadpool của Ryan Reynolds và Wolverine của Hugh Jackman.

Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là bộ phim được kỳ vọng trở thành bom tấn mới nhất của điện ảnh thế giới, sau mùa hè tàn nhẫn của Hollywood chỉ có các phim hoạt hình chiếm thế thượng phong. Theo các chuyên gia, thành tích dự đoán của tác phẩm này có nhiều khả năng không chỉ vượt xa các phần trong thương hiệu Deadpool, mà còn ngang ngửa với những bom tấn được đánh giá là thành công như Captain America: Civil War (2016) hay Black Panther: Wakanda Forever (2018).

Nhìn nhận một cách khách quan, Deadpool & Wolverine đã thổi một làn gió mới vào định hướng và hướng đi của Marvel sau nhiều thất bại trước đây. Ở thời điểm này, nó đã cứu Marvel một bàn thua trông thấy, nhưng điều quan trọng là sau đây, những phần phim khác sẽ có kết cục thế nào vẫn sẽ là một bí ẩn.

Bản thân cốt truyện của Deadpool & Wolverine chắc chắn sẽ không có sức ảnh hưởng lên toàn Vũ trụ điện ảnh Marvel như các đầu phim Avengers. Một bộ phim cũng không thể khôi phục niềm tin của khán giả hoàn toàn sau loạt thất bại như The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania hay Eternals.

Tuy nhiên, cái Deadpool & Wolverine cho Marvel Studios là một cú bứt phá đang rất cần trong thời buổi phim siêu anh hùng đang dần thoái trào như hiện nay, nó cho người hâm mộ hy vọng và hứng thú dành cho tác phẩm tiếp theo của MCU. Và tất nhiên, Marvel và Giám đốc Kevin Feige đã chớp lấy thời cơ mà Deadpool mang lại, trong khuôn khổ buổi họp báo tại Comic-Con, Marvel đã giới thiệu thêm thông tin về các cái tên khán giả đón đợi: Captain America: New World Order, Thunderbolts và The Fantastic 4: First Steps.

Đồng thời, đêm họp báo kết thúc bằng tin tức động trời - Robert Downey Jr. - Iron Man trong lòng fan - sẽ chính thức trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel với vai trò hoàn toàn mới. Cụ thể, ông sẽ là Doctor Doom, ác nhân kinh điển và là kẻ thù không đội trời chung của nhóm siêu anh hùng sắp lên màn ảnh - Fantastic Four.

Marvel tiết lộ kế hoạch lớn cho Avengers, Fantastic Four với sự trở lại của Robert Downey Jr. để vào vai Doctor Doom.

Ngoài Robert Downey Jr., Marvel Studios cũng mời quay lại anh em nhà Russo, những người đứng sau thành công của loạt phim xuất sắc nhất MCU như: Infinity War; Endgame; Civil War... Đồng thời, Marvel cũng thông báo bổ sung thêm Avengers: Doomsday vào dòng thời gian của mình, ngay trước khi giai đoạn sáu kết thúc với Secret War.

Thực tế là, thời vàng son của Disney với kỉ lục 7 bộ phim vượt mốc 1 tỷ USD đã không còn nữa. Tất nhiên, vẫn có yếu tố vĩ mô chung là mọi hãng phim hiện đều đang loay hoay tìm hướng đi để thoát ra khỏi thực tế khắc nghiệt của kinh tế toàn cầu. Khi doanh thu phòng vé giảm khoảng 20% so với thời điểm trước đại dịch thì việc sụt giảm doanh thu của riêng Disney cũng là điều dễ hiểu. Từ khâu hoạch định chiến lược lẫn sản xuất đều đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ ngành điện ảnh hiện nay và đây chính là thực tại khủng hoảng mà chúng ta cần đánh giá công tâm.