Liên hoan phim Cannes 2024 liệu có diễn ra suôn sẻ?

Năm nay, Cannes đang đối mặt với hai sự gián đoạn có thể xảy ra. Một là cuộc đình công của những người lao động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Và thứ hai, ngành công nghiệp điện ảnh Pháp đang hướng đến phong trào #MeToo của riêng mình, với nhiều cáo buộc được đồn đoán sẽ xuất hiện trong liên hoan phim. Đó là chưa kể cuộc chiến Israel - Hamas được cảm nhận sâu sắc ở Pháp - nơi có cộng đồng người Do Thái và Ả Rập lớn nhất châu Âu, có khả năng sẽ gây ra các cuộc biểu tình, theo CBS News.

Tờ Le Figaro (Pháp) ngay trước thềm khai mạc liên hoan phim đã đăng tải bài viết với nhan đề "#Metoo: Ngành điện ảnh đang đổ mồ hôi lạnh". Truyền thông quốc tế đặt nghi vấn rằng, ngành công nghiệp điện ảnh Pháp và LHP Cannes được cho là đang chuẩn bị cho những cáo buộc liên quan đến danh sách khoảng 10 đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất nổi tiếng liên quan đến phong trào #Metoo công khai trong những ngày tới.

Chủ tịch Liên hoan phim Cannes - Iris Knobloch được cho là đã bí mật thuê một công ty truyền thông chuyên xử lý khủng hoảng để giúp sự kiện vượt qua cơn bão ngầm đang đến gần. Trong khi đó, cựu giám đốc điều hành và luật sư được đào tạo của hãng Warner Bros cũng đang "tăng cường cảnh giác". Thời điểm này, ban tổ chức liên hoan phim cũng như công ty quản lý khủng hoảng đã đưa ra các kịch bản tùy từng trường hợp cụ thể về cách đối phó với các cáo buộc có thể nhắm tới.

Trước giờ khai mạc, làn sóng #Metoo được cho là sẽ mang "cơn địa chấn" đến LHP Cannes lần thứ 77.

Trang Blick cho biết, nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là "cơn địa chấn" của ngành điện ảnh Pháp. "Danh sách này sẽ làm rung chuyển nền điện ảnh Pháp, và hơn thế, nó có thể phá hủy tất cả về những cái tên được nhắc tới", trang Blick trích bình luận của một khán giả. Dù vậy, trong diễn biến mới nhất, ông Thierry Frémaux, Giám đốc của Cannes từ năm 2007, khẳng định những trận bút chiến này không ảnh hưởng đến liên hoan phim.

"Năm ngoái, Cannes cũng đối mặt với cuộc bút chiến. Năm nay, chúng tôi vẫn quyết định tổ chức một liên hoan phim không có bút chiến, để đảm bảo rằng mối quan tâm chính của tất cả chúng ta khi có mặt ở đây là điện ảnh”, ông Frémaux nói. "Để đạt được mức độ tồn tại lâu dài này, liên hoan phim Cannes vẫn trung thành với mục đích sáng lập của nó: thu hút sự chú ý và nâng cao danh tiếng của các bộ phim, nhằm góp phần phát triển điện ảnh, thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh trên toàn thế giới và tôn vinh các bộ phim. điện ảnh mang tầm quốc tế".

"Và cho đến ngày nay, việc tuyên xưng đức tin này là điều khoản đầu tiên của nội quy LHP Cannes", ông Thierry nói tiếp. "Truyền thống của Cannes là nâng ly chúc mừng những cái tên quen thuộc và đưa các đạo diễn mới nổi trở thành tâm điểm chú ý của làng điện ảnh quốc tế. Đó là điều tạo nên Cannes. Chúng tôi luôn cẩn thận tuyển chọn sản phẩm của mình để đảm bảo giới thiệu những viên ngọc quý ẩn bên cạnh những bộ phim chính thống hơn".

Trước đó, liên hoan phim Cannes cũng vướng ồn ào khi ngày 6/5, 200 nhân viên làm việc trong hạng mục Phim tranh giải chính thức (Official Selection), chương trình Thị trường phim (triển lãm và trình chiếu các phim), Tuần lễ đạo diễn và phê bình... kêu gọi đình công. Lý do liên quan vấn đề tiền lương và bảo hiểm.

Các thành viên phản đối mức lương mà họ nhận được từ người sử dụng lao động, họ cho rằng con số này không thoả đáng vì không có tiền tăng ca trong khi họ thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo yêu cầu công việc. Ngoài ra, họ làm việc theo hợp đồng ngắn hạn, không được hưởng chương trình bảo hiểm thất nghiệp của Pháp dành cho các nghệ sĩ và kỹ thuật viên tự do trong lĩnh vực văn hóa.

Nữ diễn viên người Mỹ Meryl Streep được trao giải Cành cọ vàng danh dự của Cannes ngay trong ngày khai mạc.

Liên hoan phim quốc tế Cannes là một trong những liên hoan phim quan trọng nhất xét về tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thông qua các tác phẩm, nghệ sĩ và chủ đề được thể hiện trong suốt 15 ngày diễn ra, sự kiện này sẽ cho thấy sự phát triển của điện ảnh thế giới qua mỗi năm.

Năm nay, liên hoan phim Cannes dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 25/5 tại Cote d'Azur, miền Đông Nam nước Pháp. Sự kiện dự kiến có khoảng 40.000 khách mời và nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh. Về công tác an ninh, chính quyền địa phương sẽ thử nghiệm 17 camera được trang bị công nghệ AI nhằm xác định các sự kiện hoặc hành vi đáng ngờ và giúp phát hiện các gói hàng bị bỏ lại, vũ khí và những người gặp nạn.

Giới chức Pháp cho biết sẽ cử thêm khoảng 400 nhân viên an ninh cùng với 200 sĩ quan và 66 nhân viên giám sát đến Cannes để đảm bảo sự kiện diễn ra tốt đẹp. Ngoài ra, còn có thêm 400 nhân viên an ninh được bố trí xung quanh địa điểm chính Palais des Festivals, cùng nhiều nhân viên an ninh của các công ty tư nhân được triển khai tại tất cả các bữa tiệc trên bãi biển, biệt thự và du thuyền.

Chiều qua, 14/5, liên hoan phim Cannes 2024 đã khai mạc với buổi ra mắt tác phẩm Le Deuxième Acte (tựa tiếng Anh: The Second Act) của đạo diễn Quentin Dupieux. Đông đảo các tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới đã hội tụ trên thảm đỏ, như minh tinh Hollywood Meryl Streep – người được trao Cành Cọ Vàng danh dự ngay trong ngày mở màn; nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche - ngôi sao trong bộ phim Muôn vị nhân gian (The Pot-au-Feu) của đạo diễn Trần Anh Hùng; nữ diễn viên Mỹ Lily Gladstone - ngôi sao được đề cử giải Oscar 2024 với vai diễn trong phim Killers of the Flower Moon; nữ diễn viên Trung Quốc Củng Lợi; ninh tinh Ấn Độ Deepti Sadhwani…

Trong ngày khai mạc, BGK của Cannes lần thứ 77 cũng đã có cuộc gặp gỡ và trả lời các câu hỏi của truyền thông.

Theo Hollywood Reporter, trong 22 tác phẩm dự tranh Cành cọ vàng, nhiều chuyên gia dự báo bộ phim The Apprentice do Ali Abbasi đạo diễn có nhiều tiềm năng nhất cho chiến thắng. The Apprentice mô tả sự nghiệp của Donald Trump với tư cách là một doanh nhân bất động sản ở New York trong những năm 1970 - 1980. Kế đến, bộ phim Anora của đạo diễn Mỹ Sean Baker kể về một gái mại dâm đến từ Brooklyn kết hôn với con trai một nhà tài phiệt người Nga; hay Caught by the Tides, do Giả Chương Kha (Trung Quốc) đạo diễn, một thiên anh hùng ca lãng mạn về phụ nữ cũng được đánh giá cao.

Nước chủ nhà Pháp gây chú ý với tác phẩm Emilia Perez của đạo diễn Jacques Audiard (từng đoạt Cành cọ vàng với phim Dheepan năm 2015). Ngoài ra, phim Megalopolis của đạo diễn Mỹ Francis Ford Coppola cũng là ứng cử viên nặng ký cho giải Phim hay nhất năm nay. Đây là bộ phim sử thi trị giá 120 triệu USD có sự tham gia diễn xuất của Adam Driver trong vai một kiến trúc sư với kế hoạch tổng thể xây dựng lại thành phố New York. Bên cạnh đó, The Shrouds (David Cronenberg đạo diễn), Kinds of Kindness (Yorgos Lanthimos) cũng được cho là "ngựa ô" của Cành cọ vàng năm nay.