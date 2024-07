Các trang mạng xã hội khôi phục tài khoản cho ông Donald Trump

Sau vụ nổ súng ở Pennsylvania chiều 13/7 (sáng 14/7 giờ Việt Nam), khiến cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chảy máu tai, tài khoản X có tên Whole Mars nhắn nhủ Elon Musk nên tăng cường bảo mật. Tỷ phú Mỹ đáp lại: "Có lẽ đã đến lúc chế tạo bộ áo giáp kim loại biết bay".

Ông Musk trước đây cho biết ông sẽ tránh hỗ trợ tài chính cho một ứng cử viên trong kỳ bầu cử năm 2024, nhưng Bloomberg đưa tin trong tuần này rằng ông đã quyên góp cho siêu PAC ủng hộ ông Trump. “Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Trump và hy vọng ông ấy sẽ nhanh chóng hồi phục”, ông Musk viết trên X.

Các thuyết âm mưu và lời nhắn gửi tới cựu tổng thống Trump tràn lan trên các nền tảng như Gab, Truth Social hay Parler (được phe cực hữu ưa chuộng) cũng như trên X, Telegram, Facebook và Instagram. Trong đó, nhiều CEO và tỉ phú công nghệ nổi tiếng đã lên án vụ xả súng, và một số người lên tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ. Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg nói trên mạng xã hội Threads rằng ông đang cầu nguyện cho “sự phục hồi nhanh chóng của Tổng thống Trump”.

Cuối tuần qua, Meta bất ngờ ra thông báo khôi phục toàn bộ quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của ông Donald Trump để phản ánh trạng thái mới của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa. "Với các đại hội đảng sắp diễn ra, bao gồm đại hội đảng Cộng hòa vào tuần tới, các ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ sẽ sớm được đề cử chính thức", thông báo của Meta nói về lý do cho động thái mới nhất. "Khi đánh giá trách nhiệm của chúng tôi trong việc cho phép thể hiện chính trị, chúng tôi tin rằng người dân Mỹ nên được lắng nghe những người được đề cử cho vị trí này trên cùng một cơ sở".

Trước đó, Meta đã xóa toàn bộ tài khoản của cựu tổng thống Trump sau vụ bạo loạn Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021. Công ty cho rằng ông đã "vi phạm nghiêm trọng" các nguyên tắc và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook và Instagram khi đăng video ủng hộ những người trong vụ bạo loạn.

Hai năm sau đó, tháng 1/2023, Meta khôi phục các tài khoản của ông Trump nhưng áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn so với các tài khoản thông thường. Vào tháng 3/2023, YouTube cũng đã mở lại kênh của ông Trump sau khi "đánh giá cẩn thận nguy cơ bạo lực trong thế giới thực, đồng thời cân bằng với cơ hội để cử tri được tiếp cận bình đẳng với các ứng viên lớn" trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ.

Động thái mới của các nền tảng công nghệ cho thấy cựu tổng thống hiện có thể sử dụng các tài khoản Facebook và Instagram hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, Meta lưu ý rằng cựu tổng thống sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn tương tự mọi người dùng, nếu vi phạm ông sẽ chịu hình phạt nặng hơn bất kì người dùng nào.

Facebook được đánh giá vừa là nền tảng mạng xã hội lớn để ông Trump nêu quan điểm, vừa là nguồn gây quỹ quan trọng cho cả hai chiến dịch tranh cử trước đây của cựu tổng thống. Kể từ ngày 30/6, ông Trump bắt đầu đăng bài thường xuyên trở lại Facebook, chia sẻ video về các cuộc vận động tranh cử. Ông Trump hiện có 34 triệu người theo dõi trên Facebook so với 11 triệu của ông Biden. Trên Instagram, ông Trump có gần 25 triệu người theo dõi so với 17,1 triệu của ông Biden.

Sau vụ nổ súng, các giám đốc điều hành (CEO) của nhóm Big Tech cũng lên mạng xã hội để lại lời nhắn tới cựu Tổng thống. CEO Apple Tim Cook, người thường thích duy thế trung lập và ngoại giao trong chính trường Mỹ, đã viết trên X: "Tôi cầu nguyện cho Tổng thống Trump nhanh chóng hồi phục. Tâm trí của tôi hướng về ông ấy, các nạn nhân khác và gia đình ông Trump. Tôi cực lực lên án hành vi bạo lực này".

Cũng trong bài đăng trên X, người sáng lập Amazon Jeff Bezos đã viết rằng ông Trump “đã thể hiện lòng dũng cảm to lớn dưới làn đạn theo đúng nghĩa đen vào tối nay”. CEO Salesforce Marc Benioff, người chưa công khai tán thành một ứng cử viên năm 2024 nhưng lạc quan về triển vọng của công ty mình bất kể kết quả bầu cử ra sao, đã viết trên X rằng ông mong ông Trump nhanh chóng hồi phục.

"Tổng thống Trump sẽ bình phục hoàn toàn và nhanh chóng. Cầu mong thể xác của ông được chữa lành, tâm trí được xoa dịu và tâm hồn được an ủi. Cầu mong ông được ban sức mạnh và lòng dũng cảm, sớm trở lại khỏe mạnh. Đất nước chúng ta không có chỗ cho bạo lực chính trị", ông Benioff viết.

Trước đó, khi bị hai mạng xã hội là Twitter (nay là X) và Facebook "cấm cửa", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập ra Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump, gọi tắt là TMTG, nhằm điều hành Truth Social - nền tảng truyền thông do ông sáng lập - có cơ chế hoạt động tương tự như X.

Hiện tại, tính năng độc đáo nhất của Truth Social chính là việc ông Trump sử dụng ứng dụng này thường xuyên.

Tuy nhiên, gần hai năm rưỡi sau khi ra mắt, Truth Social đang phải vật lộn để duy trì cơ sở người dùng ít ỏi ở Hoa Kỳ. Cho đến tháng 5, số lượt truy cập hàng ngày của người Mỹ vào Truth Social đã giảm hơn 21% so với tháng 4 và hơn 35% so với tháng 3, theo nền tảng tình báo kỹ thuật số Sameweb. Số lượt truy cập trung bình hàng tháng của nền tảng trong năm qua – chỉ hơn 4 triệu từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024 – đã giảm hơn 39% so với khoảng thời gian 12 tháng trước đó.

Hiện tại, tính năng độc đáo nhất của Truth Social chính là ông Trump, người sử dụng ứng dụng này thường xuyên và đưa ra tin tức trong các bài đăng của mình. Tuy nhiên, chỉ sự hiện diện của ông Trump trên Truth Social là chưa đủ để thu hút người dùng rời xa các đối thủ cạnh tranh của nó, nhất là khi Truth Social không cung cấp bất cứ tính năng gì để nổi trội so với các nền tảng lớn hơn, đặc biệt là X.

Trong khi đó, có đến 87% người dùng Truth Social cũng sử dụng Facebook. 51% khác cũng sử dụng X, GWS Magnify đưa tin. Trump Media cho biết sắp tới họ sẽ tập trung vào việc bổ sung các tính năng mới cho Truth Social, bao gồm cả truyền hình trực tiếp, để trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà quảng cáo.