MEXC Ventures khởi động dự án cộng đồng “Đặt nền hi vọng - Mở lối tương lai”

Sau đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16-22/11/2025 gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, đặc biệt ở Nha Trang và Phú Yên, nhiều điểm trường bị xuống cấp, cơ sở vật chất hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập của học sinh.

Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm xã hội, MEXC Ventures - đơn vị quốc tế hoạt động trong lĩnh vực tài chính công nghệ - đã chính thức khởi động dự án cộng đồng “Đặt nền hi vọng - Mở lối tương lai”. Dự án tập trung hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất và trang bị đồ dùng học tập thiết yếu cho các trường học tại vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Dự án không chỉ dừng ở hỗ trợ ngắn hạn mà được xây dựng như chương trình dài hơi, đồng hành cùng giáo dục địa phương trong nhiều năm tới. Đại diện MEXC Ventures chia sẻ: "Trường học là nền tảng nuôi dưỡng ước mơ và tương lai của thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn tạo ra sự thay đổi bền vững bằng cách bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản nhất".

Đại diện MEXC Ventures trao hỗ trợ cơ sở vật chất và đồ dùng học tập cho học sinh sau mưa lũ.

Trong giai đoạn đầu, dự án đã triển khai hỗ trợ tại 4 trường học Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1, Trường THPT Lê Trung Kiên (Phú Yên), Trường Tiểu học Đỗ Như Dạy (Phú Yên), Trường Tiểu học Sơn Giang (Phú Yên) ở các khu vực chịu tác động mạnh về tự nhiên và kinh tế, tập trung hai nhóm hạng mục chính:

Cải thiện cơ sở vật chất để đảm bảo môi trường học tập an toàn, ổn định.

Trang bị đồ dùng học tập, giảm gánh nặng cho gia đình và nhà trường.

Thông qua đó, MEXC Ventures kỳ vọng không chỉ cải thiện điều kiện học tập trước mắt, mà còn tạo động lực lâu dài cho thầy cô và học sinh tại địa phương.

MEXC VENTURES VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

MEXC Ventures khẳng định định hướng nhất quán tại Việt Nam: Phát triển kinh doanh song hành cùng trách nhiệm cộng đồng. Trong những năm qua, đơn vị đã tham gia nhiều hoạt động như tài trợ sân chơi học thuật, khởi nghiệp sinh viên (Trivia Night - Đại học Fulbright, Kawai Startup Competition - Đại học Ngoại Thương), hỗ trợ hackathon công nghệ, tổ chức workshop hướng nghiệp tại TP HCM và Hà Nội, chuỗi livestream chia sẻ kiến thức Web3, cũng như các chương trình thiện nguyện, học bổng tại vùng khó khăn.

Hoạt động trao tặng trong khuôn khổ dự án “Đặt nền hi vọng - Mở lối tương lai” do MEXC Ventures triển khai.

Với tên gọi “Đặt nền hi vọng - Mở lối tương lai”, dự án được kỳ vọng trở thành chương trình thường niên, tiếp tục mở rộng quy mô để góp phần xây dựng nền giáo dục vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

